Валентинов день или «политика культурного обмена»

Зачем нам навязали по “культурному обмену” инородный нашей культуре и мировозрению иудо-санатинский праздник “день святого Валентина” или “день всех влюблённых”? Пора разузнать и понять, что празднуем и кому поклоняемся православные!



«Народ, не имеющий национального



самосознания — есть навоз



на котором произрастают



другие народы»



П.А. Столыпин.

Календарь пестрит красными датами, посвящёнными празднованию государственных, религиозных и семейных событий, имеющих значение для истории государства, церкви и семьи.

Как правило, люди отмечают праздники, не задумываясь о природе их происхождения, прибегая к человеческой примитивной логике: «раз мои родители их отмечали, или их отмечают во всём мире, значит их, буду отмечать и я».

Большинство же праздников отмечаемых в настоящее время нами, чуждо нашей славянской культуре. Никто уже не вспомнит о том, как появился календарь. Некоторые же смогут только рассказать о том, что до “революции” летоисчисление отправлялось по юлианскому календарю, а с 1918 года – с даты прихода к власти жидо-масонов, в России стали вести летоисчисление по григорианскому календарю, как и во всём западном “цивилизованном” мире.

Возможно, кто то слышал о том, что наша цивилизация зародилась где-то на севере, в заполярье, но как тогда осуществлялось летоисчисление сказать ему будет затруднительно.

По славяно-арийской традиции, к которой наш народ имеет непосредственное отношение, летоисчисление ведётся от даты сотворения мира в Звёздном Храме или в первый день первого месяца Лета 5550 от Великой стужи. Празднование же Нового года приходится на первый день второго месяца «Оусени» (День Осеннего равноденствия – 22 сентября) по Даарийскому круголету Числабога и означает окончание сбора урожая и наступление Новолетия.

Но мы не будем останавливаться на этих датах, а пойдём простым путём – рассмотрим историю, так почитаемого в наше время молодыми людьми, влюблёнными и семейными прами одного праздника, отмечаемого в феврале. Кто-то уже догадался о каком празднике пойдёт речь.

Да, да, это такой праздник, как «день святого Валентина» или «день влюблённых», отмечаемый в нашей стране 14 февраля на протяжении пятнадцати лет по общепринятому Григорианскому календарю.

Восходит этот праздник к древнему Римскому празднику Луперкалии, отмечаемому 14 февраля в честь бога плодородия Фавна, отличительной чертой которого была сексуальная распущенность и иные извращения сексуального характера.

Луперкалии по времени совпадали ещё с одним римским праздником в честь богини «лихорадочной» любви – Юноны Лихорадочной (Невоздержанной) или «Juno Februata» , к тому же, совпадавший до 450 года до н.э. с празднованием «римского нового года», отмечаемого в середине февраля «массовой сексуальной оргией»

И так, какова же природа возникновения праздника «дня влюблённых»?

В период принятия христианства римскими императорами, в местной церкви города Терни служил священник по имени Валентин.

Так, он, будучи пресвитером, в нарушение указа римского императора Юлия Клавдия II сочетал браком влюблённых одного и того же пола, которые к тому же ещё служили в армии. Данное положение не укрепляло боевой дух в легионах и к тому же противоречило канонам и догматам христианской веры, принятым на первом Вселенском соборе.

За это 14 февраля 273 года, во исполнение императорского указа, пресвитер Валентин был казнён.

В 496 году, ещё до разделения единого христианства на Западное и Восточное, по указу римского папы Геласия этот день начал отмечаться как «день святого Валентина». По версии Ватикана, чтобы прекратить празднование Луперкалий, которые продолжали праздновать несознательные римские граждане из богатых римских родов.

В 1415 году Герцог Орлеанский Карл, по мнению некоторых исследователей придерживающийся, как говорят в наше время, «нетрадиционной сексуальной ориентации», в честь не святого «дня святого Валентина» придумал открытки в виде «сердечка». На самом же деле – это знак «пассивных гомосексуалистов» символизирующий собою, обыкновенную «попу» повёрнутую вверх.

Также распространено утверждение о том, что Валентин, находясь в заточении, полюбил слепую дочь тюремщика, и перед своей смертью написал ей письмо.

Задумайтесь, о чём идёт речь? Согласно западной же христианской традиции, священники принимали целибат (безбрачие) и не могли вступать в брак, и открыто или иным способом признаваться в чувствах к женщине, ибо подлежали извержению из сана, а «мужеложство» признавалось смертным грехом.

В ветхом Завете, в книге Левит (20:10-21) сказано о предании смерти тех, кто прелюбодействует и вступает в блуд.

Например: “Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля”… “Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них..” или “Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них”…

Со временем этот праздник оброс достаточным количеством вымысла, а порой и откровенной лжи, что и концов не найдёшь. Большинство людей стало воспринимать его как «день влюблённых», не догадываясь об истинной цели его празднования.

В 1840 году нашёлся человек, который неплохо заработал на производстве «валентинок». Этим человеком оказалась американская художница Эстер Холуэнд, еврейка по матери, которая основала компанию по производству этих самых, праздничных открыток.

В 1969 году римская католическая церковь, во время пересмотра литургического календаря исключила Валентина Тернийского из списка святых римской католической церкви.

15 января 2003 года епископом города Терни Винченцо Палья, были переданы в дар Русской Православной Церкви частицы мощей, якобы «святого Валентина Тернийского» для целей единения «двух церквей».

Какое лицемерие? На лицо исполнение лозумга: “Цель оправдывает средства…”

В Православной Церкви память о Святом Валентине празднуется 19 июля и этот святой, как и Православная Церковь никакого отношения к Римской католической церкви и к её святым не имеют.

Мало кто знает, но римская католическая церковь давно уже перестала быть христианской, когда 29 июля 1963 года в соборе св. Петра, что в Ватикане произошла интронизация люцифера, который папой Павлом VI (кардиналом Сири) был признан Богом.

С 1964 по 1971 год был построен зал папских аудиенций. В нём была установлена статуя “Воскресение”, символизирующая, якобы рождение Иисуса Христа из ядерного взрыва, а на самом деле – антихриста, который явиться после ядерной войны, а также был открыт музей люцифера.

Церковное же общение западной и восточной христианских церквей было прекращено ещё в 1054 году. Не стоит вдаваться в подробности этого раскола, поскольку это займёт много времени. Можно констатировать только один факт, что с момента его возникновения различия столь велики, что устранить их уже невозможно. Были попытки соединиться, но безуспешные, ничего хорошего для восточной христианской церкви не имевшие.

Архимандрит Амвросий (Погодин) в предисловии к своей книге “Святой Марк Ефесский и Флорентийская уния” написал: “…мы должны признать самое главное, что разделяет нас — это различия в догматических вопросах: именно, отступление Римской церкви от той догматики, которая была общей раньше и для Западной и для Восточной Церкви, что и привело к расколу между Церквами и явилось каменем преткновения для заключения истинной Унии между Православной и Римско-Католической Церквами”, и эти различия актуальны в наше время, с единственной разницей — различия уже слишком велики и состоят в том, что римо-католические иерархи уже давно исповедую не Христа, а Его врага, что и предлагается ими иерархам Православной Церкви.

Тем более, найдутся ли среди православных и те, кто имеет представление о главном разделяющем церкви факторе – Примате Папы и иных ересях, делающих невозможным их единение.

Русская православная церковь до последнего времени сохраняла в своём составе святоотеческие предания, придерживалась основных догматов принятых на семи Вселенских соборах и была верна устроенному Богом порядку вещей.

В истории нашей страны произошло эпохальное событие, связанное с принятем Русью восточного христианства и как утверждает доктор филологических наук, член-корреспондент Славянской академии наук Миронова Т. Л., Русь аккумулировала всё лучшее, что в нём было, сохранив при этом все традиции и культуру дохристианской Руси. Именно в этом факте и скрывается вся суть ненависти Рима к Руси… Все праздники, отмечаемые Православной Церковью по её мнению копируют славянские праздники, но под другими названиями в том числе и по некоторым датам.

Существует необходимость рассмотреть значение двух терминов, часто используемых в христианстве, смысл всего станет понятен позже.

Что же есть ересь, а что есть раскол?

Ересь – есть полное отрицание основных догматов, приводящее к оставлению благодати, вследствие незримого прерывания церковного общения (евхаристии) с творцом, которое можно изобразить в виде «ветви, отпавшей от древа и по причине не поступления живительных соков (благодати) засохшей», коей уготован огонь. Всё то, что произошло с римской католической церковью за долгие годы и в последнее время навязывается нам.

Расколом же называются разногласия не догматического, а канонического, незначительного характера, который можно изобразить в виде «ветви надломленной, находящейся на древе, получающей живительную влагу (благодать), но часть её изливается наружу», как правило, по порядку осуществления церковных обрядов или непонимания «учения о покаянии». То, что имеет быть в составе Русской Православной церкви.

Именно поэтому, римская католическая церковь в лице римских пап и западных финансовых элит с целью достижения целей по уничтожению восточного Православия выбрала, так называемую политику «культурного сотрудничества», прикрываемого общими, нравственными ценностями, идеалами любви и христианского братства к коим можно и отнести празднование не святого «дня святого Валентина», которого она сама когда-то исключила из списка святых.

Таким образом, можно резюмировать то, что «день святого Валентина» или «праздник всех влюблённых» является духовно-нравственной диверсией в скрытой, сетцентрической или гибридной войне, ведомой на уровне базовых духовных ценностей человека и нации в целом, и направленной, прежде всего на деградацию носителей древнейшей славянской культуры и уничтожение православного образа мышления и веры.

Эти факты подтверждается словами бывшего советника президента США по национальной безопасности США Збигнева Бжезинского, который еще в 1991 году после развала СССР открыто заявил: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие».

2017