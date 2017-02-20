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Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

21:26. 20 февраля 2017 Просмотров - 84 2 коммент. Опубликовал:

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

С.Иванов-Юрьев-день

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дипломат умер на рабочем месте.

21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.

На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

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2 коммент.»

  • 1729 1484
    Алекс Сневар 20 февраля 2017 в 21:37 Ссылка Пометить
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    Печально. Одним защитником страны меньше.
    Светлая память!

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  • 237 151
    Владимир 20 февраля 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
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    Хорошие люди мрут на работе!Продлевайте дальше пенсионный возраст.
    Почему к стати рассматривается только естественная смерть,а не насильственная?
    Человек работал в стране и организации,которые очень не любят Россию,в стане врага так сказать.

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