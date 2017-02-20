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Украина в роли колобка

16:45. 20 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Есть такая сказка – «Колобок». Её содержание знает каждый. В чем её разница с современной мировой политикой? Никакой. Колобка, ушедшего от бабушки с дедушкой, сожрут непременно. С улыбками и разговорами о демократии и свободном выборе колобком пути своего развития. С приведением примеров о том, как тоталитарные бабка с дедкой ограничивали колобка в свободе передвижения и не давали ему возможности самому определять свою судьбу.

Почему мы вспомнили сегодня эту сказку? Потому, что «сказка», которой Запад до сих пор кормит Украину, очень напоминает рассказ о неразумном «свободолюбивом» колобке. Есть ли разница? Есть. В русской сказке колобок сам взял и ушёл, а в реальной политике лиса, медведь и волк горячо убеждают Украину, что уход и есть единственный разумный способ его существования. Стоит напомнить, что евроинтеграция колобка закончилась печально.

Точно так же Польша и некоторые другие страны Запада, глядя на территорию государства «Украина»,  испытывают сильное слюноотделение. Вспоминая «былые годы» и продолжая активно подстрекать колобка к «самостийности», и жестко критикуя настоящее и прошлое бабки с дедкой…

В программе телеканала ТВЦ «Право голоса» обсуждались украино-польские отношения и их обострение в последнее время.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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