Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2017

ОБСЕ: Путин фактически признал ДНР И ЛНР

Решение России признать документы, которые выдаются госучреждениями Республик Донбасса, «повредит возможностям укрепить перемирие». Так считает генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью «Радио Свобода». Как заявил Заньер в интервью «Радио Свобода», это решение Кремля стало «шагом назад от и так очень далекой цели» остановить войну на Донбассе. Также, по мнению Заньера, это осложнит выполнение Минских договоренностей. Читайте также: ВАЖНО: Путин заявил о выходе из Минских соглашений, — Турчинов Генсек ОБСЕ подчеркнул, что решение признавать такие документы, «конечно же, фактически означает… признание и тех, кто выдает эти документы». Читайте также: Мы вам ничего не должны, — Захарченко жестко ответил Хугу на требование отвести вооружения (ВИДЕО)

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ВСУ 8 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Боевики «АТО» за прошедшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Позиции в районе Калиновки были трижды обстреляны киевскими силовиками из 82-миллиметрового миномета, орудия боевой машины пехоты и гранатометов.

Три раза были обстреляны позиции НМ в районе Калиново, применялись 120 и 82-миллиметровые минометы и стрелковое оружие.

Со стороны населенного пункта Луганское киевские силовики 120-миллиметровых минометов и боевых машин пехоты обстреливали окрестности поселков Логвиново и Нижнее Лозовое.

В Народной милиции добавили, что потерь среди личного состава нет, пишет ЛИЦ.

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Мы вам ничего не должны, — Захарченко жестко ответил Хугу на требование отвести вооружения (ВИДЕО)

На совместной пресс-конференции глав ДНР и ЛНР, которая запомнилась в первую очередь словами Александра Захарченко о готовности освобождать оккупированную Украиной территорию республик военным путём, глава ДНР жестко ответил Александру Хугу. На слова первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине о том, что «обе стороны конфликта, включая вас двоих, должны сделать так, чтобы техника с линии разграничения исчезла», глава ДНР, перебив переводчика, ответил: «Я прошу прощения. Мы должны сделать следующее: обеспечить безопасность нашим государствам, безопасность нашим жителям, и больше мы никому ничего не должны». После этих слов Захарченко зал взорвался аплодисментами. Читайте также: ОБСЕ: Путин фактически признал ДНР И ЛНР Как сообщала «Русская Весна», в Донецке на прошлой неделе прошёл масштабный митинг против бездействия и «слепоты» ОБСЕ.

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В Донбассе канонада

Люди собирают свои вещи в развалинах здания после обстрелов Донецка, февраль 2017 года

Alexander Ermochenko/AP

В Донбассе за сутки до оговоренной в Минске даты отведения тяжелых вооружений от линии противостояния случилось новое резкое обострение боевых действий с далеко идущими последствиями.

Вечером 18 февраля вследствие обстрелов вновь обесточены Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция. Север Донецка, Ясиноватая и Авдеевка снова остаются без воды, обесточен Авдеевский коксохимический завод. Из Донецка сообщают о повреждении одной из двух линий электропередачи, питающих насосную станцию Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. В случае отключения этого водовода без воды также окажутся и западные районы Донецкой области с Покровском (бывший Красноармейск) и находящимся под контролем ДНР Докучаевском.

18 февраля ракетным ударом «Градов» было накрыто украинское село Трудовское под Волновахой, повреждено 20 домов. «Грады» работали и под Мариуполем по позициям украинской армии у села Водяное. В свою очередь, напротив Водяного — в Коминтерново (контролируется ДНР) — на утро 19-го нет электричества. Окраины прославленного недавним визитом в местный батальон замполита майора Захара Прилепина села подверглись артиллерийскому обстрелу, перебившему линии электропередачи. Пресс-центр АТО сообщает о боестолкновениях в 5 утра 19 февраля в знаменитой промзоне Авдеевки и о 9 раненых военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, военное командование самопровозглашенной республики устами заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина сообщило о 1980 обстрелах территории ДНР. Несмотря на некоторый скептицизм, с которым независимыми наблюдателями принято принимать цифры, объявляемые обычно Басуриным, обращает на себя внимание широкая география артиллерийских перестрелок. Здесь, кроме Мариупольского направления, перечисляются и северные пригороды Горловки, и ее южный обвод в виде выходящего на трассу Донецк — Горловка села Васильевка. Также отмечаются обстрелы в ближних пригородах Ясиноватой, таких как село Крутая Балка.

Противостояние вновь вспыхнуло на всем протяжении позиций хорошо знакомых по последнему авдеевскому кризису.

Об артиллерийских обстрелах на этих направлениях обе стороны сообщали все последние дни. Но вечером 18 февраля огонь начал носить прицельный характер. Авдеевский коксохимический завод, например, не только обесточили, но и попытались лишить возможности вывоза сырья. На личной странице в фейсбуке директора «коксохима» Мусы Магомедова размещены фотографии обстрелянной железнодорожной станции Авдеевка с перебитыми прямыми попаданиями столбами. Директор выражает уверенность, что бригады ремонтников, как всегда, оперативно справятся с повреждениями, на работу с которыми не надо запрашивать режим перемирия и сопровождение от миссии ОБСЕ.

Нынешнее обострение можно было также наблюдать из Донецка в режиме реального времени. «Начиная с 18.00 и где-то до 19.00 «бахи» пошли. Вроде отлеты, а потом и прилетать стало. Громко! Но ночь потом прошла относительно спокойно», — поделился с «Газетой.Ru» житель Киевского района Донецка Игорь.

«Сегодня около 20.00 в Авдеевке снова пропало электричество» — это запись от 18 февраля главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривського. Между Донецком и Авдеевкой по-прежнему десяток километров и час разницы во времени.

Обострение по обе стороны фронта воспринимается местным населением предельно привычно. В Донецке люди запасают воду. В Авдеевке готовят ремонтные бригады, пункты обогрева, запустили резервные мощные электрогенераторы, благо с «прошлого раза» их в городе заметно прибавилось.

И.о. главы Донецка Алексей Кулемзин успокаивает в фейсбуке свой город: «Работники компании «Вода Донбасса» восстановили подачу воды на штатную мощность из альтернативного источника. Честь им и хвала!!!» По мнению Кулемзина, к вечеру поставки воды на Донецк возобновятся. Украинские официальные лица суеверно безмолвствуют. Но из слов Алексея Кулемзина и сопутствующего молчания можно сделать вывод, что на этот раз ремонтные бригады к месту порыва энерговвода, снабжающего Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевку, пустят более оперативно, и ночные переговоры в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) были результативными.

Это 15-е по счету за последние 2,5 года войны отключение Авдеевки от электроэнергии, и только одно из них сопровождалось демаршами Петра Порошенко, прервавшего в конце января визит в Германию. На этот раз президент Украины свой визит в Мюнхен прерывать не стал. Активных боестолкновений и взаимных дневных обстрелов пока нет.

20 февраля Минской трехсторонней переговорной группой намечен и утвержден план отвода оружия калибра более 100 мм от линии противостояния.

Дмитрий Кириллов (Донбасс)

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