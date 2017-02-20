Самодиагностика. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Официальная "лекарственная" медицина не лечит болезни, а внедряет их в нашу жизнь через стереотипы. Предлагают не менять образ жизни, чтобы обойти болезнь, а подготовиться к этой болезни профилактическим лекарством и принять её как должное. Убрать симптом...