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Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после успешного запуска

11:01. 20 февраля 2017 Просмотров - 235 Один комментарий Опубликовал:

Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после успешного запуска

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль и в течение часа вновь приземлилась на другом конце космодрома

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon. Первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на Землю. Технические проблемы, из-за которых пуск накануне был отложен, устранены, сказали в НАСА.

Как сообщается в "Твиттере" SpaceX, нижняя (многоразовая) ступень ракеты-носителя уже вернулась, автоматически приземлившись неподалеку от места старта на территории космодрома на мысе Канаверал.

Пуск с космодрома состоялся в 9:38 по местному времени (17:38 по Москве).
Изначально пуск планировался на субботу, но он был отложен из-за того, что, по словам владельца S
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"Они устранили все неполадки за ночь", — прокомментировал в воскресенье уже состоявшийся пуск представитель НАСА Боб Кабана.
Компания возобновила запуски лишь в начале этого года после крупной аварии в сентябре.
Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.
В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценивалась в 200 миллионов долларов.
Запущенный в субботу Dragon направляется к МКС и, как ожидается, прибудет к утру среды.

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Источник: nnm.me

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