Прибалтийские пенсии: 24 тыс. в Эстонии против 14 тыс. рублей в России

Но многие надеются, что будут получать 44 тысячи

Мы продолжаем серию публикаций о том, как живут пенсионеры в бывших советских республиках и в странах Восточной Европы. Сегодня речь пойдет об Эстонии.

Средняя пенсия в Эстонии — 391 евро (24027 рублей. В России, напомним, 14 тыс. руб. — авт.). Но конечно, это условные цифры — ее размеры зависят от стажа, допенсионных доходов, участия в различных программах. Стаж должен быть не менее 15 лет на территории Эстонии. Если такого стажа нет, государство выплачивает так называемую народную пенсию — примерно в 160 евро (9832 рубля). Пенсионеры республики обязаны платить подоходный налог — 20%. Необлагаемый налогом размер пенсии — 154 евро (9463 рубля).



Ну а как живут пенсионеры Эстонии в нынешней реальности, пока без кризиса?

С этого года возраст получения пенсии в Эстонии начинают повышать, и к 2026 году он должен достигнуть 65 лет для мужчин и женщин. Эстонские мужчины сейчас уходят на заслуженный отдых в республике в 63 года. Женщины — в зависимости от года рождения — в 62−63 года. В правительстве стали говорить о возможности довести пенсионный возраст до 70 лет. Причина — демографические проблемы.Число пенсионеров в Эстонии достигло 415 тысяч человек. Население страны составляет немногим более 1,3 миллиона. Профессор Балтийской международной академии Ольга Павук изучила ситуацию с пенсионным обеспечением в странах Балтии и сделала вывод: «Среди балтийских стран наиболее неблагоприятная демографическая ситуация в Латвии, где соотношение между пожилыми людьми (старше 65 лет) и работоспособными жителями (в возрасте от 15 до 64 лет) сейчас самое большое (28%). Демографические прогнозы говорят, что к 2040 году в Латвии это соотношение достигнет 43%. Однако прогнозы не менее тревожны для Литвы и Эстонии: показатель удельного веса иждивенцев в этих странах может достигнуть соответственно 42% и 40%». То есть страны Балтии, включая Эстонию, в скором времени могут столкнуться с невозможностью выполнения пенсионных обязательств. Повышение пенсионного возраста — одна из мер в попытке уйти от кризиса.

— У меня не средняя пенсия, а всего лишь 324 евро (19910 рублей), — рассказывает житель Таллина Е.П. — У жены чуть меньше. Мы обращались за разъяснениями в Департамент социального обеспечения, нам показали формулы. Вроде, так и должно быть. За квартиру платим примерно 100 евро (6145 рублей), но нам повезло: у нас хороший сын, мы живем в новом доме, и тут квартплата меньше. А в доме старой постройки за трехкомнатную квартиру наши друзья, тоже пенсионеры, платят около 250 евро (15362,5 рубля). Плюс электричество — у нас около 30 евро (1843,5 рубля), телевизор, телефон — еще около 20 евро (1229 рублей).



— Хватает, но не шикуем. На лекарства у нас уходит примерно по 30 евро на каждого (1843,5 рубля). А цены у нас, тоже примерно, такие: полукилограммовая буханка хлеба — 0,6 евро (37 рублей). Свинина больше 4 евро (246 рублей) за килограмм. Курица — 3 евро за килограмм (184 рубля). Яйца — 1,3 евро за десяток (80 рублей). Картошка — пол евро (31 рубль) за килограмм. Литровая бутылка молока тоже около половины евро. Бананы — немного больше 1 евро (61,45). Яблоки, что попроще, — полтора евро за килограмм (92 рубля).



— Очень редко. Жена любит кофе капучино. Мы можем сами приготовить, но в кафе лучше. Однако 2,20 (135 рублей) за чашечку дороговато. Но в общем, мы считаем, что у нас все более менее нормально, хотя хотелось бы лучше. Есть и приятные моменты. Не платим вообще за проезд в общественном транспорте. Но так только в Таллине и учтите — не для туристов.

«СП»: — А машина у вас есть?

— Да, старенький «гольфик». Но езжу мало. 95-й бензин — 1,21 евро (74 рубля) литр.



Примерно такие же рассказы я услышал и от других эстонских пенсионеров. Труднее тем, кто остался один, да если еще в доме старой постройки. А вот 49-летняя жительница Таллина Юлия Федорова вот что рассказала порталу blog.beinenson.news о своей маме-пенсионерке и о своей жизни. «Пенсия у моей мамы — 318 евро (19541 рубль), пособие по глубокой инвалидности (1-я группа в России) — 42 евро (2581 рубль). Нянька стоит 320 евро (19664 рубля), обязательные лекарства — 50 (3073 рубля)», — говорит Юлия.Если бы не ее помощь, непонятно, как жить старой женщине? «Через 6 лет мои российские сверстницы начнут получать пенсию, — продолжает свой рассказ Юлия. — А так, здоровенные 55-летние бабы ее уже сейчас получают. Я пойду на пенсию в 65 лет в лучшем случае и в 67 — в худшем. Я живу в собственном доме 165 кв. м, счет за электричество — 180 евро (11061 рубль), 25 евро (1536 рублей) — охрана, 10 евро (614,5 рублей) — мусор. Вода у нас своя…».Так что все познается в сравнении, и пусть каждый сопоставит свой уровень жизни с качеством жизни эстонских пенсионеров. Он и там-то разный. Но вот что обращает на себя внимание. Пару лет назад по заказу эстонского филиала шведского банка Swedbank Институт конъюнктуры провел социологический опрос и выяснил: больше 50% жителей Эстонии не доверяют пенсионной системе своей страны. А подавляющее большинство, рассуждая о своей будущей пенсии, представляют ее намного выше реальной. Люди думали, будто будут получать на руки после выхода на заслуженный отдых как минимум 722 евро (44367 рублей). «Это отчетливо показывает, что разрыв между ожиданиями и реальностью жителей страны крайне велик», — констатировала тогда руководитель Института частных финансов банка Swedbank Леэ Марипуу.

Как и разрыв между доходами малой части богатого населения Эстонии и основной — остальной. Впрочем, так в любой капиталистической стране, включая нашу…

Источник: nnm.me