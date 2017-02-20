Предателям забвение не грозит!

Средства массовой информации объявили о бегстве бывшего депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Как всегда, вслед полетели обвинения от СКР. Как-то странно все выглядит: пока не сбежал, был хорошим, сбежал, и вслед — обвинения в коррупции, нечистоплотности, предательстве и т. д. У нас, видимо, это традиция.

Что интересно, ранее бежали депутаты от "Справедливой России" Алексей Митрофанов и Илья Пономарев. Там и Гудков-младший скитается по заграницам в поиске уютного места. Видимо, что-то неладно в нашем государстве, если депутаты бегут за границу. Или, точнее, не те люди попадают в депутаты.

Что характерно, бежали за границу и при царях, например, князь Курбский. И при большевиках: Генрих Люшков был высокопоставленным перебежчиком из НКВД. Он возглавлял НКВД на Дальнем Востоке. Олег Гордиевский, сын офицера НКВД и выпускник Московского института международных отношений (сотрудничал с КГБ с 1963 года), генерал Калугин и т.д.





Бог с теми, кто бежал при царях. Гордыня, зависть, обида… Не представители радетелей за народ. А почему бегут элита коммунистов и их дети? Каковы основные причины побегов? Что двигает людьми, которые причисляют себя к коммунистам? Если верить коммунистам, то все они из народа, от народа и за народ. Почему бегут? Горбачев, его дочь, сын Хрущева, дочь Сталина, дети Андропова (это же ужас, дети бывшего председателя КГБ СССР), племянники Брежнева, дочь Ельцина и множество детей партийных и советских чиновников. Почему бегут дети партийных и советских чиновников за границу?



Почему к нам не бежал за все годы советской власти ни один из детей элиты "дикого Запада"? Ведь родители, коммунисты-ленинцы (так писала газета "Правда" о наших партийных вождях), учили народ жить по ленинским заветам, а их дети почему-то не пожелали жить по этим заветам. Они должны были быть примером для общества. Например, строить БАМ. В тайге, в болотах, в вечной мерзлоте дети наших партийных кумиров должны были показывать пример, но примеров… нет. Должны были поднимать в атаку роты в Афганистане, а не поднимали (не видел их там).





Если верить нашим партийным (коммунистическим) вождям, то семья — ячейка общества, и в ней человек воспитывается. Комсомол и партия играли огромную роль в воспитании человека, но основой была семья, особенно семья партийных и советских руководителей. Это был образец для советского общества. И что нам показал образец? Все побежали в Америку и Европу.



Почему бежали, не могу понять. Я сам прожил за границей 14 лет, я там родился (в ГДР), но у меня никогда не было желания уехать за границу. Наверное, меня мой отец-офицер, который стал им из солдат, и мама-учительница учили любить свою Родину.



Моя мама — родом с Тамбовщины. Наверное, нет больше области, которую так громили и уничтожали коммунисты, но моя мама, учитель-историк, так красиво рассказывала о своей малой родине — Тамбовщине, что у меня никогда не возникало желания покинуть Россию.



Хочется задать вопрос коммунистам: почему бегут члены вашей партии? Ведь вы, если верить вашему лидеру, за Россию и за ее народ. Я помню 1991 год, когда на защиту советской власти (Советы придумали эсеры, если верить истории возникновения этой формы правления), точнее, коммунистической власти, из 19 млн. членов КПСС не встало даже тысячи. Что же это была за партия?..



Я это хорошо помню, я тогда командовал бригадой морской пехоты и должен вам сказать, почти все матросы, сержанты, офицеры были готовы с оружием в руках отстаивать советскую власть. И надо было видеть лица этих людей, когда они узнали, что их предали руководители КПСС.





Предательство — тягчайший проступок из всего спектра негативных проявлений внутренней сущности человека, характеризующих его духовно-нравственное состояние. Где же та духовность, где нравственность наших коммунистических боссов? Кого они берут в депутаты? Кого воспитывает КПРФ в своих рядах? Не новых ли Гайдаров, Ельциных, Горбачевых, Яковлевых и др. истинных ленинцев?



Сейчас многие коммунисты говорят о перерождении в партийных рядах, начиная с хрущевских времен. А может, все гораздо проще? Люди получили, что хотели, создали новую аристократию, точнее, партократию, устроили себе приличную жизнь и, побывав на диком Западе, захотели жить так, как живут властители мира и их прихлебатели. Обещали много ребята-ленинцы: равенство, братство, коммунизм… Может, поэтому и бегут, что сами в это не верят?

Ист:https://topwar.ru