Предателям забвение не грозит!
Средства массовой информации объявили о бегстве бывшего депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова на Украину. Как всегда, вслед полетели обвинения от СКР. Как-то странно все выглядит: пока не сбежал, был хорошим, сбежал, и вслед — обвинения в коррупции, нечистоплотности, предательстве и т. д. У нас, видимо, это традиция.
Что интересно, ранее бежали депутаты от "Справедливой России" Алексей Митрофанов и Илья Пономарев. Там и Гудков-младший скитается по заграницам в поиске уютного места. Видимо, что-то неладно в нашем государстве, если депутаты бегут за границу. Или, точнее, не те люди попадают в депутаты.
Что характерно, бежали за границу и при царях, например, князь Курбский. И при большевиках: Генрих Люшков был высокопоставленным перебежчиком из НКВД. Он возглавлял НКВД на Дальнем Востоке. Олег Гордиевский, сын офицера НКВД и выпускник Московского института международных отношений (сотрудничал с КГБ с 1963 года), генерал Калугин и т.д.
Бог с теми, кто бежал при царях. Гордыня, зависть, обида… Не представители радетелей за народ. А почему бегут элита коммунистов и их дети? Каковы основные причины побегов? Что двигает людьми, которые причисляют себя к коммунистам? Если верить коммунистам, то все они из народа, от народа и за народ. Почему бегут? Горбачев, его дочь, сын Хрущева, дочь Сталина, дети Андропова (это же ужас, дети бывшего председателя КГБ СССР), племянники Брежнева, дочь Ельцина и множество детей партийных и советских чиновников. Почему бегут дети партийных и советских чиновников за границу?
Почему к нам не бежал за все годы советской власти ни один из детей элиты "дикого Запада"? Ведь родители, коммунисты-ленинцы (так писала газета "Правда" о наших партийных вождях), учили народ жить по ленинским заветам, а их дети почему-то не пожелали жить по этим заветам. Они должны были быть примером для общества. Например, строить БАМ. В тайге, в болотах, в вечной мерзлоте дети наших партийных кумиров должны были показывать пример, но примеров… нет. Должны были поднимать в атаку роты в Афганистане, а не поднимали (не видел их там).
Если верить нашим партийным (коммунистическим) вождям, то семья — ячейка общества, и в ней человек воспитывается. Комсомол и партия играли огромную роль в воспитании человека, но основой была семья, особенно семья партийных и советских руководителей. Это был образец для советского общества. И что нам показал образец? Все побежали в Америку и Европу.
Почему бежали, не могу понять. Я сам прожил за границей 14 лет, я там родился (в ГДР), но у меня никогда не было желания уехать за границу. Наверное, меня мой отец-офицер, который стал им из солдат, и мама-учительница учили любить свою Родину.
Моя мама — родом с Тамбовщины. Наверное, нет больше области, которую так громили и уничтожали коммунисты, но моя мама, учитель-историк, так красиво рассказывала о своей малой родине — Тамбовщине, что у меня никогда не возникало желания покинуть Россию.
Хочется задать вопрос коммунистам: почему бегут члены вашей партии? Ведь вы, если верить вашему лидеру, за Россию и за ее народ. Я помню 1991 год, когда на защиту советской власти (Советы придумали эсеры, если верить истории возникновения этой формы правления), точнее, коммунистической власти, из 19 млн. членов КПСС не встало даже тысячи. Что же это была за партия?..
Я это хорошо помню, я тогда командовал бригадой морской пехоты и должен вам сказать, почти все матросы, сержанты, офицеры были готовы с оружием в руках отстаивать советскую власть. И надо было видеть лица этих людей, когда они узнали, что их предали руководители КПСС.
Предательство — тягчайший проступок из всего спектра негативных проявлений внутренней сущности человека, характеризующих его духовно-нравственное состояние. Где же та духовность, где нравственность наших коммунистических боссов? Кого они берут в депутаты? Кого воспитывает КПРФ в своих рядах? Не новых ли Гайдаров, Ельциных, Горбачевых, Яковлевых и др. истинных ленинцев?
Сейчас многие коммунисты говорят о перерождении в партийных рядах, начиная с хрущевских времен. А может, все гораздо проще? Люди получили, что хотели, создали новую аристократию, точнее, партократию, устроили себе приличную жизнь и, побывав на диком Западе, захотели жить так, как живут властители мира и их прихлебатели. Обещали много ребята-ленинцы: равенство, братство, коммунизм… Может, поэтому и бегут, что сами в это не верят?
Ист:https://topwar.ru
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Сразу было видно что это приспособлены муж псевдокоммунист жена псевдоединороссиянка
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Почему ПСЕВДОкоммунист?
Сегодня ИНЫХ коммунистов НЕТ.
Ниодного Павки Корчагина.
Все кто притворяется коммунистом или на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ или ждут чтоб сделали ИМ еще лучше.
Еще дешевле буржуйские машины,,квартиры,шмотки итд.
Обычный коммунист.
Если за ним последуют Стариков с Кургиняном и проч Зюгановы НЕ УДИВЛЮСЬ.
Но пока они и в России МИЛЛИАРДЕРЫ и им и дома хорошо
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впервые с вами согласна во всем ,но вот почему бегут?-то что натура человека больше склонна к наживе,удобствам или так ненавидят все русское с детства.Как смешны все эти голосующие и верящие в коммуняк,даже ****** от производства вроде ,это фальш и сытость .Значит наверх никогда не дойдет человек ,кроме сволочи и приспособленца? Остается вариант засланного козачка(путин),если не победить ,то возглавить.Не говорите только ,что есть некоторые хорошие….априори туда не свой не пройдет.Как же все прогнило наверху и притом везде ,разве что чувство сомосохранения в пользу России.
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Я уже писал не раз в своих постах, что любая власть аморальна по своей сути, а в высших эшелонах – власть аморальна геометрически. Честный, порядочный, принципиальный человек никогда не продвинется по карьерной лестнице власти. Во-первых,само желание идти во власть – это результат завышенной самооценки и гипертрофированного ЭГО (Я самый достойный,Я смогу то, что другие не смогли). Во-вторых, возникает необходимость примкнуть к какой-нибудь политической силе или партии – это способствует выработке навыков приспособленчества и двуличия (я использую это временно, как трамплин во власть). В-третьих, для предвыборной программы нужны деньги и деньги не малые – это поиск средств (в большинстве своём полулегальных или криминальных) и спонсоров (которые уже ставят вам свои задачи). В-четвёртых, вы неизбежно окунаетесь в волшебный мир грязных выборных технологий. В-пятых, проникнув во власть, Вы вынуждены мимикрировать под своего в среде избганных (я имею ввиду ИЕГОВОЙ) со всей палитрой нравственных и сексуальных патологий (читайте Ломброзо и Климова). Возникает вопрос, может ли честный человек пройти ЭТОТ ПУТЬ и прийти во власть ЧИСТЫМ?
Поэтому неважно кто ТАМ коммунист, демократ или либерал. Не важно, кто отправил детей на учёбу за границу, уехал ли сам на Запад или ещё продолжает деятельность во власти. Важно, что ВСЕ национальные элиты, отрываются от истоков и предают интересы ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ и СВОЕЙ РОДИНЫ, начиная жить в собственном мире по своим законам…
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Не ВСЕ.
Есть такие которым бежать НЕКУДА.
Сталин например.
Я его не боготворю но осознаю что в ПОБЕДЕ его заслуга не малая.
Заслуга в том что не дал себя СКОВЫРНУТЬ как Николашка и не удрал как Горбачев.
И это уже не мало
Путину и его команде в БОЛЬШИНСТВЕ (Лаврову,Шойгу) бежать некуда как и Ассаду.
Только вслед за Каддафи.
Потому обладая работающим МОЗГОМ делают ВСЕ чтоб страна работала и была СИЛЬНОЙ.
При этом их тоже не БОГОТВОРЮ но рад что именно ЭТИ люди у ВЛАСТИ
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Да вы батенька анархист! Уважаю.
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У многих людей во власти и при деньгах случается это:
http://earth-chronicles.ru/news/2017-02-18-101612
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Бегут от ОПАСНОСТИ к БЛАГАМ.
Все бегут ТАК.
Из плохого в хорошее.
Хорошее СЕБЕ ЛЮБИМОМУ и пох. все остальные.
Есть комерческий коммунизм,национализм,терроризм и проч. …..измы.
…измы идеалогические и религиозные это для тупых рядовых Шариковых.
ВЕРЯЩИХ.
И им тупым по идее без разницы куда верить.
Отберут ВЕРУ в коммунизм сразу поверят Кашпировскому и Лене Голубкову.
Сегодня НЕ бегут в Сев. Корею.
По этой причине НЕ бежали в СССР.
Скоро побегут Лукашенко и Порошеннко.
Вопрос КУДА!!!
Надеюсь в Россию.
ОБА
Значит Россия СИЛЬНЕЕ и в ней больше ГАРАНТИЙ
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во все эти партии вступают законченные ********,которые только берут и ничего не дают взамен.
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а чего это времена хрущёва? надо в корень зрить. маркс писал “о славянской сволочи”: московия была рождена в условиях монгольского рабства… беспощадная борьба не на жизнь, а насмерть со славянством, предающим революцию… ну и далее по списку. то есть коммунизм, получается, это одна из форм русофобии. ну и что вы, в конечном итоге хотите, если чубайс фоткается у могилы троцкого, одного из вождей мирового пролетариата? никто никогда из них (коммунистов) не был предателем, они всегда следовали генеральной линии
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Почему бегут? Потому что крысы. Жили как крысы и сдохнут как крысы.
Почему легко предают? Потому что привыкли предавать. Присяга даётся один раз и предавший один раз, становится предателем по жизни и в следующий раз ему предавать уже легче. И так по накатанной.
Все кто присягал красному знамени не забывайте свою присягу! Помните как это звучало: Служу Советскому Союзу! Служу Трудовому наРОДу!
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Так Советскому союзу ИЛИ Трудовому народу?
Мух от котлет отделяйте.
Советский союз был ТЮРЬМОЙ Трудовому народу.
И никого не выпускали из Советсткого союза.
ПОЖИЗНЕННОЕ.
А как стали пускать то Советский союз разбежался САМ.
И Совесткий Союз это название РОССИИ которую коммунисты порезали на республики.
Потому в России в отличии от ВСЕХ остальных республик силовики НЕ переприсягали.
Россия правоприемница СССР.
Кто служил НАРОДУ остался ему ВЕРЕН.
А вот кто перепресягнул тот свое получает.
Смотрим на Украину
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А ты спроси сколько людей согласятся поменять нынешнюю “свободу” на ту советскую “тюрьму”? Если бы те кто были верны наРОДу остались ему верны, то не было бы не девяностых, не ебээна с его реформаторами ни последышей ни вражеского флага над страной.
А вообще ну и каша у тебя в голове!
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Спросили.
За коммунистов проголосило 10%
Т.е даже не ВСЕ старики-пенсы.
На след. выборах их не будет в Думе.
И побегут ОСТАЛЬНЫЕ ЛЖЕкоммунисты.
Это РЕАЛЬНОСТЬ.
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На мой взгляд, основной причиной гибели СССР явилась быстро развившаяся, при деградировавшей центральной власти – коррупция. В основе коррупции лежит – корысть. Легче катиться по наклонной вниз, чем карабкаться вверх, развивая свою духовную составляющую. Сильнейшим вирусом, разрушившим СССР, явилась 6-я статья советской Конституции принятой 7 октября 1977 г.
Согласно этой статьи Конституции, на любые руководящие должности, за редким исключением, назначались лица, состоящие в КПСС. Тогда-то и полезли в идеологически ослабленную партию все карьеристы и преступные элементы, обуреваемые корыстью. Андропов пытался исправить положение, но он слишком мало прожил. КГБ деградировал, что сыграло нАруку иностранным агентам, которые были внедрены даже в ЦК КПСС, а так же в ЦК союзных республик. Хищения материальных ценностей среди руководящего состава приняли эпидемический характер. Но так как реализовать накопленные богатства они не могли открыто при социализме, естественно они стали приверженцами капитализма. Корысть – коварна, она способная разрушить любое государство изнутри, если дать ей прорости во всех слоях общества.
Что касается любви народа к Сталину, то здесь, скорее всего, это выглядит, как желание увидеть во главе государства бескорыстного, умного, решительного человека, способного в кратчайший срок очистить страну от паразитов, ведущих страну к гибели и наладить жизнь в рамках человеческой морали.