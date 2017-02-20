Общие автомобили стали новым способом передвижения в Китае

... Исаака Ньютона не имеет ничего общего с реальными природными процессами, и... якобы таким образом тов. Гальвани стал «отцом» современной электрофизиологии. Но почему..., но в способе передвижения по воде ничего нового не придумано. Автомобили изменились ещё...