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Общие автомобили стали новым способом передвижения в Китае

21:31. 20 февраля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
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Вместе с популярностью "общих велосипедов" в крупных городах, в последнее время набирает обороты и совместное использование автомобилей. Как удалось узнать корреспонденту сайта "Чжунсиньван", в настоящее время в Пекине, Шанхае, Чэнду и других городах появилось немало "общих автомобилей", многие жители уже опробовали новинку.

Загрузив соответствующее мобильное приложение, после регистрации можно при помощи телефона найти машину в непосредственной близости, а добравшись на место назначения, поставить авто на специально отведенное место для парковки или на любую стандартную автостоянку.

По всей стране, за короткое время собралось более десятка компаний-конкурентов, предоставляющих услуги по совместному использованию автомобилей. Как отметили инсайдеры, в Китае, несмотря на подъем данной отрасли, перспективы развития безграничны.

Тем не менее, на волне совместного использования автомобилей, появляются некоторые проблемы. Инсайдеры отмечают, что в настоящее время совместное использование автомобилей сталкивается в такими проблемами как неясность законодательного регулирования данной отрасли, довольно низкий коэффициент использования большинства "общих автомобилей", сложность поиска авто, трудности с парковкой и т.д.

По мнению некоторых операторов совместного использования автомобилей, скорость распространения сети может стать ключевым фактором, влияющим на опыт пользователей и ежедневные заказы.

Нельзя не признать, что совместное использование автомобилей становится своего рода тенденцией, которая постепенно меняет способы передвижения китайского народа. В докладе указано, что каждый совместно используемый автомобиль может сократить покупку 13 транспортных средств. Эксперты отмечают, что при помощи "общих автомобилей" можно повысить коэффициент использования авто, снизить их производство, в сочетании с заменой транспортных средств, работающих на бензине, снизить загрязнение окружающей среды.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: авто, Китай
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