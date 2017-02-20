Настоящая масленица – комоедица – ещё не скоро

Русский весенний праздник Комоедица надо отмечать в период с 21 по 28 марта. Это строгий праздник. Он не «плавает» по календарю, потому что он – астрономический, то есть день весеннего равноденствия.

Вот уже сколько лет подряд иудейская христианская Церковь глумится над русской культурой, заставляя народ отмечать родной астрономический календарный праздник весеннего равноденствия – Комоедица – в феврале. С какой целью христиане убивают русский народный праздник, понятно: меньше помнят, лучше служат… рабы «божьи».

Ложная «масленица»

Вот что пишет Большая советская энциклопедия (БСЭ): «Масленица, название (с 16 века) древнеславянского языческого многодневного праздника «проводов зимы», которым отмечался переход к весенним земледельческим работам». Ту же дату – 16 век – называют и Брокгауз и Ефрон в своём словаре. С этого времени христианство уже достаточно закрепилось на русской земли и своей жестокостью и прессингом сумело занять лидирующие позиции среди властных «умов».

Та же БСЭ в статье «Масленица» сообщает: «Христианская православная церковь включила Масленицу в число своих праздников («масляная неделя» накануне великого поста)», а в статье «Язычество» говорит напрямую: «Церковь включила в число христианских главные языческие праздники, чтобы подчинить своему влиянию общинные культы (см., например, Масленица, Карнавал)».

В статье «Русские» БСЭ сообщает: «В народе вплоть до Октябрьской революции 1917 отчасти сохранялись верования в духов, связанных с домом (домовой, гуменник), природой (леший, водяной, русалки), ведьм и пр. Официальная церковь вынуждена была приспосабливаться к древним верованиям, допуская наделение христианских «святых» функциями древнеславянских божеств (например, Илья-пророк – Перун, Власий – Велес) и соединение с христианскими празднествами и обрядами (рождество Христово, пасха) дохристианских (зимний цикл: рождество – масленица; весенне-летний цикл: семик – троица – Купало)».

В статье «Язычество»: «Сложившееся таким образом «двоеверие» сохранялось до начала 20 века», то есть только Октябрьская революция смогла полностью подчинить русский народ христианской религии.

О существе праздника Масленица, в частности. БСЭ сообщает: «В древности он заключался в разнообразных обрядовых действиях магико-религиозного характера, которые перешли затем в традиционные народные обычаи и обряды (сожжение соломенного чучела, печение жертвенного хлеба – блинов, переряживание и т.д.). На протяжении многих веков Масленица сохраняла характер народного гулянья, сопровождавшегося пиршествами, играми, катаньем на санях с гор, быстрой ездой на лошадях».

Настоящая Русская масленица

Настоящая русская Масленица – это обрядово-астрономический праздник. Он отмечается строго с 21 марта по 28 марта и приурочен к дню весеннего равноденствия. До прихода христиан и насильственного крещения Русь являлась сильным светским (по современным меркам) государством. Никаких языческих богов, никакой религии на нашей Родине было. Было почитание русских великих предков, которые являлись детьми богов. Такими же детьми являемся и мы – современные русские люди. Поэтому нам не нужно ходить в церкви, мечети и синагоги. У каждого из нас есть дома семейные фотографии: наши предки – это и есть наши настоящие боги.

24 марта – комоедица

Главным днём в недельной Масленице является древнейший праздник – Комоедица. Его возраст оценивается учёными в 7 – 8 тысяч лет. Это один из древнейших русских праздников. Сегодня день почитания Медвежьего бога: принесение жертвы великому Медовому зверю. Двадцать третьего сухыя (24 марта), когда день становится длиннее ночи, когда пробуждается природа и Ярило-солнце растапливает снега, Славяне отмечают Комоедицы.

Утром спешат на капище

Утром люди торопятся на капище, на высокое место, где подсохла земля. Возле капища и на перекрёстках дорог рассыпают зерно. Это делается для того, чтобы навьи, принявшие образ сорок, поедали зерно и не мешали празднику. На столы, покрытые скатертью, ставят горячие блины и пироги, овсяный кисель, мёды, квасы и закуски. Угощение делится на пять частей, пятую часть помещают на открытое место возле Священного Огня, приговаривая:

«Честные наши родители!

Вот для вашей души блинок».

Везут чучело Марены

Торжественно везут к капищу на шесте соломенное чучело Марены. Все стоят вдоль дороги, кланяются в пояс и величают Марену Свароговну:

«Приезжай ты к нам

На широк двор:

На горах покататься,

В блинах поваляться,

Сердцем потешаться.

Масленица – красная краса, русая коса,

Тридцати братьев сестра,

Сорока бабушек внучка,

Трёх матерей дочка, кветочка,

Ягодка, перепёлочка».

Угощенье блинами

Начинают угощать друг друга блинами. Готовят первый блин. Его относят в чащу, жертвуя косолапому хозяину леса. Известна древняя русская поговорка «Первый блин комом». И её со временем извратили чужеродные «учёные». Ком – на Руси это табуированное название медведя. Отсюда же, например, «команика» – медвежья ягода, она же ежевика. После проводят зачин. Возжигают Огонь. Славят богов и предков, весь Славянский род. Посолонь закручивают хоровод, одевши хари, дабы не узнали злые духи, скоморохи показывают представление, им помогают колоброды:

«Как на масленой неделе

Из трубы блины летели!

Вы блины, блины, блины,

Вы блиночки мои…»

Прыгают через костёр, а после обязательно умываются снегом или талой водой. Считается, что талая вода придаёт лицу красоту. Величают молодых, вступивших в брак в течение прошедшего года. Незамужним и неженатым повязывают на руку повязку или верёвку. Чтобы снять её, необходимо откупиться, принеся с собой на общий стол угощение.

Чаша сурьи

Всем наливают сурью. Первую чашу сурьи жрица Марены несёт к жертвеннику. Жрица Живы выбивает эту чашу, следя за тем, чтобы ни одна капля не попала на жертвенник, ибо тогда вновь похолодает, вернётся Марена:

«Уходи, Зима холодная!

Приходи, Лето жаркое!

Со страдной порой,

С цветами, с травой!»

Сжигают Марену

Затем торжественно сжигают на костре чучело Марены, подбрасывая в костёр мусор, солому и старые вещи:

«Марена загорела,

Всему миру надоела!»

Опять прыгают через костёр, обращаясь к Семарглу, чтобы он зажёг снега.

Катают горящие колеса

Затем прославляют Ярилу, скатывая горящие колёса с горы в честь разгорающегося солнца:

«С горы катись,

С весной воротись!»

Пробуди Медведя

После этого, вооружившись горящими головнями, идут «будить медведя» (пробуди). В яме, укрывшись валежником, лежит ряженый, изображающий спящего медведя. Участники праздника водят вокруг берлоги хоровод, крича, что есть мочи, стараясь разбудить косолапого. Затем начинают бросать в него ветки, снежки, прутья. «Медведь» не просыпается, пока одна из девушек не сядет ему на спину и не попрыгает на нём. Вот тогда «медведь» начинает пробуждаться. Девушка убегает, оторвав кусок медвежьей шкуры или медвежью ногу. Ряженый встаёт и начинает плясать, подражая пробуждению медведя, затем идёт искать свою потерю, опираясь на костыль:

«Скрипи нога,

Скрипи липовая!

И вода-то спит,

И земля-то спит.

И по сёлам спят,

По деревням спят.

Одна баба не спит,

На моей коже сидит.

Мою шёрстку прядёт,

Моё мясо варит.

Мою кожу сушит».

Поймав свою обидчицу, «медведь» пытается задушить её в своих объятиях медвежьей хваткой.

Игрища

После пробудей начинаются игрища. Первая игра – городок. Девушки становятся на высокое огороженное место (городок). Вооружившись длинными палками, отбивают нападение парней, колотя их нещадно. Парни «на коняшках» пытаются ворваться в городок, взять его приступом. Тот, кто первый прорывается в городок, получает право перецеловать всех девушек-защитниц. После взятия городка начинается пир горой, а затем остальные масленичные забавы: кулачки, коняшки, качели, лазание на столб за подарком, ручеёк…

Гаснет огонь…

Духи великих предков, незримо присутствуя на празднике, радуются вместе с нами. Не угас ещё род Славянский, как и тысячи лет назад приходят Славяне на праздник, чтобы соблюсти Обычай. Что есть праздник? Память человека о себе через богов и о богах через себя, очищение души от суетных забот и пустой памяти. Под взорами Неба завершается праздник, стихают песни, гаснет Огонь. Звучат слова Велесовой Книги, будя в душах память предков:

«И Сварог Небесный промолвит:

«Ты ступай-ка, сын мой,

До красы той вечной!

Там увидишь ты деда и бабу.

О! Как будет им радостно,

Весело вдруг увидеть тебя!

До сего дня лили слезы они,

А теперь они могут возрадоваться

О твоей вечной жизни

До конца веков!»»

При прощании одаривают друг друга пряниками и говорят:

«Прости меня, пожалуй,

Буде в чём виноват перед тобой».

Прощание заканчивалось поцелуем и низким поклоном.

Мария Веснина