Набиуллина станет неподсудной законам РФ! [2017, Паразитическая Система]

Частная лавочка Ротшильдов хочет обеспечить оккупационной администрации РФ свободу от преследования по закону. Ничего нового, американцы размещают свои военные базы в других странах с аналогичными требованиями к местным правительствам — освобождение военнослужащих от уголовного преследования на территории принимающей стороны.

Как известно, наглость не имеет границ! Наглость, помноженная на цинизм, – самое настоящее нравственное преступление, но когда к этому добавляются финансы, речь уже идет о чистой воды криминале. Минфин РФ предложил освободить работников Центробанка и Агентства по страхованию вкладов от судебной ответственности за решения, принятые ими при исполнении служебных обязанностей, пишут «Ведомости». По данным газеты, речь идет об освобождении от судебного преследования руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, главы аппарата и руководителя пресс-службы. В отношении сотрудников АСВ список пока не определен.

Министерство финансов внесет соответствующие поправки в положение о ЦБ и закон о страховании вкладов. В соответствии с ними - внимание - сотрудники этих ведомств не смогут быть привлечены к ответственности за принятые решения. Даже если они носят «ошибочный характер». Вдумайтесь, чиновники финансового регулятора принимают постановление о банкротстве или отзыве лицензии у того или иного кредитного учреждения, а после выясняется, что они допустили, умышленно или без умысла, ошибку, которая привела к многомиллиардным потерям физических и юридических лиц, в «ошибочном» банке открывших свои депозиты. По мнению Минфина, лишиться иммунитета чиновники ЦБ могут лишь в случае злоупотребления должностными полномочиями или коррупционных преступлений.

В Минфине прекрасно понимают, что их предложение не просто цинично по своей сути, оно отдает душком защиты беспредельщиков, которые превратили российский финансовый рынок в казино, где никто не застрахован от мошеннических действий аферистов. Например, в уже обанкроченном Внешпромбанке ЦБ допустил образование «черной дыры». Там потери вкладчиков достигли 240 миллиардов рублей! Посмотрите на блеяние бывшего первого зама, а ныне советника Набиуллиной господина Симановского, когда ему пришлось держать ответ по этой афере перед спикером Совета Федерации. Это именно блеяние ягненка в волчьей шкуре, который допустил криминал в банковский сектор.

Чиновники ЦБ прекрасно понимают, что допустили не просто ошибку, они фактически потворствовали криминализации отечественного банковского сектора! И в этой ситуации Минфин предлагает освободить чиновников от прокурорского надзора и судебного преследования. Как такое возможно? Ведь те же обманутые вкладчики имеют огромное количество вопросов к регулятору! Получается, в Минфине и ЦБ прекрасно осознают всю ошибочность принимаемых решений, но настаивают на своей невиновности. Сейчас недовольные решениями ЦБ и АСВ могут направить жалобу в прокуратуру, однако если новый закон будет принят, чиновников Центробанка выведут из-под прокурорского надзора. Они будут вне закона? Какая еще из ветвей власти может получить столь «невинный» статус?! Сайт Царьград ТВ: http://tsargrad.tv

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Кто стоит выше Путина? [2013, Мировое правительство]

Светлана Пеунова (Лада-Русь): Кому принадлежит власть в стране? Кто руководит финансовой политикой России? Мы не рабы или рабы немы? Давайте поразмышляем вместе.

Телевидение и другие СМИ оглушают нас иллюзиями благополучия и заботы о нас действующей власти. Мы считаем, что и глава государства, и большинство депутатов и чиновников действуют в интересах порабощающего Россию мирового капитала и по сути являются его агентами. Мы считаем, что вся политика российского государства и действия президента Путина регулируются извне так называемым мировым правительством, действующим с тайной целью уничтожить Россию и ее народ. Мы видим, насколько они близки к цели: в России созданы предвоенная ситуация и финансовый кризис. Подробнее: http://lada-rus.ru

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В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь.

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