Мы начинаем КВН — для чего, для кого?

ШОКИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЮМОРА

Нескончаемые выступления юмористов на всех телевизионных каналах и в концертных залах кто-то воспринимает без связи с мероприятиями по разрушению государственности.

Однако, издавна отработана методика снятия защитного иммунитета общества от любого зла с помощью комиков и юмористов.

После того, как зло публично осмеяно, оно перестает выглядеть опасным и воспринимается безобидно-смешным.

В результате зло можно творить в отношении окружающих без опасений получить ответное, эффективное противодействие злу.

Так, всемирно раскрученный комик Ч. С. Чаплин усыпил сознание миллионов, нескончаемо пародируя Гитлера. Именно за это, писавшие сценарий злодеяний Гитлера и организовавшие его финансирование установили памятник Ч. С. Чаплину на берегу Женевского озера, а в апреле 2016 года открыли музей Чарли Чаплина в Швейцарии.

Придёт время и, вполне вероятно, подобные памятники будут поставлены Райкину, Альтову, Жванецкому и другим «гениям» юмора времен “холодной войны”: они также неплохо поработали «на победу», о которой до сих пор с упоением говорят заправилы Запада. (источник)

Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»

Вот после такой вступительной части, как-то становится интереснее читать последующий материал..хотя, добавлю, пожалуй, ещё вот это..

Консерватория

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить? (с) М.Жванецкий

КВН -----------

КВН. Премьер-лига, Comedy Club, ХБ, Comedy Woman, Stand Up, рожекторперисхилтон, Однажды в России, Наша Russia , Реальные пацаны, Comedy Баттл, Импровизация, Не спать!, Бульдог-шоу, Убойная лига, Смех без правил, Вечерний квартал, Это мой ребенок?!, Ленинградский Stand Up клуб, Yesterday LIVE, Хорошие шутки, Слава богу, ты пришёл!, Вот такое утро, Организация определенных наций, Южное Бутово, Случайные связи, Время Г, О.С.П.-студия, МясорУПка, Все по-нашему, Лига наций, Разрушители пословиц, Открытый микрофон, 10 минут в прямом эфире с..., Уральские пельмени, Вечерний Ургант и др...... (источник)

Мы начинаем КВН — для чего, для кого?

Комментарий редакции:

В публикуемой статье представлен развёрнутый экскурс в историю развития КВН, показан потенциал этой телевизионной игры как важного социального явления, которое может высвечивать пороки общества, продвигать талантливую молодежь и служить инструментом объединения и сглаживания противоречий.

Однако один из ключевых посылов статьи, который звучит как «КВН испортился из-за зрителя. Зритель хочет низменности, и КВН рад ему её предложить. Нельзя якобы отставать от таких веяний времени» выглядит весьма сомнительно, и предлагает читателю «понять и простить» низменные тенденции, которые характерны современному состоянию этой телевизионной игры.

Поэтому перед тем, как ознакомиться с материалом, рекомендуем посмотреть несколько видеороликов, аналогов которых уже достаточно много в сети Интернет.

Они наглядно показывают, что значительная часть нашего общества не готова мириться с деградацией этой телевизионной игры, которая хоть и осталась уникальным явлением нашей культуры, но утратила большую часть своего созидательного потенциала под предлогом следования «веяниям времени».

КВН уже не тот.

Манипуляции зрителем в КВН первая 1/8 вышки 2014

Далее публикуем текст статьи с сайта 4esnok.by

КВН — аббревиатура, знакомая всем людям постсоветского пространства. Это игра миллионов школьников и студентов. Однако последние годы всё чаще слышны комментарии, что КВН уже не тот, что он сильно политизирован, что пропала искренность, да и вообще, КВН стал предбанником Comedy Club.

КВНщики становятся новоиспечёнными актерами, музыкантами, авторами и сценаристами телевизионных шоу. Это признак того, что КВН является не просто игрой, но и, своего рода, кузницей кадров. Кроме этого, КВН отражает уровень нравственности молодёжи.

Что из себя представляет КВН сегодня? Заслуженно ли его критикуют и что он может нести в общество в будущем?

8 ноября — Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым, а дата выбрана по причине того, что именно 8 ноября в 1961 году в эфир вышла первая игра Клуба Весёлых и Находчивых (КВН).

Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик».

В передаче «Вечер весёлых вопросов», выходившей в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, но и зрители.

«Вечер весёлых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Приехали и ворвались в студию толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли.

Через четыре года, 8 ноября 1961 года, Елена Гальперина позвонила Сергею Муратову и сказала о том, что их передача нужна народу.

Бывшие создатели передачи «Вечер весёлых вопросов» выпустили новую телепередачу — КВН. Первый ведущий — Альберт Аксельрод (покинул программу в 1964 году, Сергей Муратов и Михаил Яковлев покинули КВН вместе с ним). Аксельрода заменил студент МИИТ Александр Васильевич Масляков (здесь и далее по тексту речь будет идти о Маслякове-старшем), вместе с ним передачу вела диктор Светлана Жильцова.

Аббревиатура КВН расшифровывалась как «Клуб весёлых и находчивых». В передаче КВН уже соревновались команды. Заставкой к передаче служила песня «Берите в руки карандаш» в исполнении Олега Анофриева. Производила передачу Молодёжная редакция Центрального телевидения.

КВН, как и «Вечер весёлых вопросов», пользовался огромной популярностью. По всей стране возникло КВН-движение. В подражание передаче игры устраивались в школах, пионерских лагерях и т.д. Отборочные турниры проходили в вузах по всей стране, на телевидение же попадали лучшие команды.

Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью или идеологией, с какого-то момента их стали передавать не в прямой трансляции, а в записи, и сомнительные с идеологической точки зрения шутки вырезали.

Передача раздражала руководителя центрального телевидения Сергея Лапина, и вскоре ею стал заниматься КГБ. Цензура со временем становилась всё более жёсткой, вплоть до того, что на сцену нельзя было выходить с бородой (это считалось насмешкой над Карлом Марксом). В конце 1971 года передачу закрыли, что явилось одним из признаков наступившего в стране застоя.

В 1986 году, в начале перестройки, передача была возобновлена. Инициатором был капитан команды КВН МИСИ 1960-х годов Андрей Меньшиков. После возрождения основателей КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почётных гостей.

Ведущим, как и перед закрытием, был Масляков. Также сменилась песня. Вместо привычного для передачи 60-х годов голоса Олега Анофриева звучит песня-заставка, придуманная бывшим участником КВН поэтом Борисом Салибовым — «Мы начинаем КВН», сохранившаяся до наших дней.

В 1990 году Масляков основал Телевизионное Творческое Объединение «АМиК»(Александр Масляков и Компания), которое и по сей день производит передачу.

Через несколько выпусков команды достигли столь же высокого уровня и популярности, что и КВН 1960-х годов. Передача стала одним из символов того времени.

Снова возникло движение КВН, причём игры устраиваются в Западной Европе (Западно-Европейская лига КВН), Израиле и США.

В дальнейшем, уже после распада СССР, проводятся (с ошеломляющим успехом) первая международная игра СНГ — Израиль (1992, Москва) и даже чемпионат мира между командами СНГ, США, Израиля и Германии (1994, Израиль).

КВН становится одной из самых популярных российских телепередач.

Почему появился КВН?

Каждый человек, в зависимости от нравственности и от поступков, заслуживает того, что с ним происходит. Общество ничем не отличается: любая власть и культура в руках у самого народа. Попробуем с этой позиции рассмотреть причину появления КВН и его цели.

КВН прошёл несколько эпох: зародился во времена хрущёвской «оттепели», продолжал своё существование в брежневском «застое», возродился во времена горбачёвской перестройки и продолжает существовать во многих странах по сей день. Соответственно, в разные периоды развития СССР, КВН менял свои суть, цели и форму.

1950 — 60-ые годы оказались очень богаты на события. СССР, США и европейские страны восстанавливаются от войны, благосостояние стран растёт, растёт и население.

Стремительно растущие в численности и омолаживающиеся страны столкнулись с проблемой «baby boom» и возникла необходимость обуздания молодёжного запала. На фоне обострения отношений между СССР и США, вылившихся в «холодную войну», всплеск молодёжной активности мог обернуться в большие проблемы не только для сверхдержав, но и для всего мира в целом. В связи с этим, встал вопрос об удержании молодёжного запала под контролем и направлении его в определённое русло.

В этих целях руководство США в 60-ые годы предложили молодёжи движение хиппи и «Beatls», пропагандирующие «секс, наркотики и рок-н-ролл». Подробно об этих субкультурах говорить не станем, но стоит отметить, что их сторонники были и в СССР.

Однако стать массовой в Советском Союзе они не смогли, что говорит о нравственных потребностях молодёжи СССР 1960-х годов.

Европа и США решили проблему «baby boom» сливанием творческого потенциала за счёт наркотической эйфории от ЛСД и марихуаны, продвигаемых с помощью движения хиппи.

«Битлы» и прочие рок-н-рольщики также постарались в этом русле. Попутно они стали генераторами довольно обширного явления — фанатизма, выходящего за все грани разумного, подверженность которому с подросткового возраста является основой развития повышенной внушаемости, какое явление изучалось ещё Бехтеревым.

В контексте поставленных задач — сглаживание конфликта «холодной войны» — эти движения, вкупе с пацифизмом, являющимся их неотъемлемой частью, сыграли хорошо.

Однако цель не оправдала средства. В конечном итоге Запад получил потерянное поколение, которое отличалось искажёнными понятиями о свободе, о творчестве и т.д.

Свобода на Западе стала ассоциироваться со вседозволенностью. Что в массовой культуре выразилось в волне разнообразных фильмов ужасов и слешеров, где жертвами маньяков-беспредельщиков выступали подростки.

А какой выход нашло руководство СССР для направления бурной энергии молодёжи Союза в «нужное» русло?

60-е годы в СССР были временем новых научных прорывов, покорение космоса, тяги к образованию у молодёжи, всеобщий энтузиазм с верой в коммунизм на основе марксизма (с помощью которого не построили даже и социализм, а не то, что коммунизм).

Необходимо было направить эти настроения молодёжи по дороге мира и созидания, а не преступности и войны. Всё это вылилось, в некоторой степени, в КВН.

КВН 60-ых сильно отличался от современного КВН. Об этом говорит даже первая заставка. КВН стал для советской молодёжи способом проявить себя, раскрыть свой творческий и даже научный потенциал (что сложно представить в нынешнем КВН), заявить о себе на всю страну.

Миллионы школьников и студентов сразу же окунулись в эту игру. В отличие от западных предложений, КВН, решая те же задачи, не угнетал творческий потенциал молодёжи, а наоборот — давал возможность ему развиться и проявиться на всю страну.

Именно эти возможности подкупали подростков и молодёжь, которые всю энергию тратили на репетиции и творчество.

Таким образом, и СССР, и США решали одну задачу: обуздание молодёжи. Однако формы оказались разные.

Почему закрыли?

Осенью 1972 года КВН перестал выходить на телеэкраны. Закрытие программы объяснялось беспощадной цензурой, придирками к безобидным шуткам и т.д. Дошло до того, что председатель Гостелерадио СССР С.Г. Лапин лично запретил репризу про полотенце, потому что в советских магазинах полотенец не было. В документальном фильме «Личная жизнь Александра Маслякова» главный герой сказал:

«КВН, всё-таки, начальство закрыло, видимо, добившись своего собственного спокойствия»

Возможно, цензура и спокойствие партии стали основными причинами запрета передачи, любимой миллионами, а может и амбиции председателя С.Г. Лапина.

Очень многое в СССР объяснялось словами: «сверху не пропустили» или «цензура не допустила». Но фамилии работников цензуры, как и их мотивы и причины травли той или иной передачи (книги, фильма и т.д), так и не известны до сих пор… Всё ли так очевидно?

В 70-е, во времена спокойных брежневских лет, угроза мировой ядерной войны прошла.

Марксистской партии всё сложнее было удержать молодёжь от обоснованной критики в адрес властей (и молодёжь можно понять: партия всё «строила коммунизм», а полотенец в магазинах так и не было).

КВН в прямом эфире из «миротворца» превратился в головную боль.

Свою задачу спустить молодёжный запал и не допустить войны — игра выполнила. Сдерживать КВНщиков становилось проблемой, потому нашли простое решение: КВН закрыли.

СССР вошло в «золотые» годы кинематографа, которые стали следствием прошлого «молодёжного» десятилетия.

Новое дыхание получила и эстрадная музыка, которая попала на экраны телевизоров. Словом, пришло время оценить, на что способна молодёжь.

В отличие от КВН (который шёл в прямом эфире), кино и музыка стали более управляемыми направлениями искусства. Потому на смену непредсказуемой и неуправляемой игре пришли фильмы и музыка, которые также подвергались всё той же цензуре.

Всё вернулось на круги своя: КПСС продолжала «тянуть коммунизм» (на основе марксизма-ленинизма), а народу предложили хорошие не политические фильмы про любовь, дружбу, войну и т.д. Всё недовольство непогрешимой партией было из фильмов вырезано цензурой, о чем зритель даже и не догадывался.

КВН, как единственная программа, способная в прямом эфире дать от всего общества, в лице молодёжи, обратную связь руководству страны, не стало.

Многие молодые и талантливые режиссёры и актёры, прошедшие школу КВН, чувствующие больные места общества, оказались в новых более строгих условиях. Они были не способны открыто сказать об проблемах, волнующих общество. Многие из них были вынуждены оставить острые и злободневные вопросы. Несмотря на это, эти люди смогли воплотить свой потенциал в шедевры советского кинематографа. Режиссура, сценарии, актёрская игра, даже в условиях цензуры, показали, что КВН не умер, а растворился в экранах телевизоров.

К сожалению, многие фильмы содержали алкогольные сцены. Но до откровенной пошлости, как в 90-х и 00-х, было ещё далеко.

Почему возродили?

Причиной, послужившей возрождению КВН, среди прочих, было не то, что оно «случайно» совпало с перестройкой Горбачёва, а вполне конкретные, по большей части, политические задачи.

Жители СССР, уставшие от несоответствия оглашаемых задач партии и реального положения дел, требовали перемен (песня Цоя «Хочу перемен!» также была выпущена в 1986 году). Эту энергетику перемен и могла подкачать молодёжная игра.

К сожалению, перемены, предлагаемые игрой, оказались не те, которых требовали народы СССР.

В условиях распадающейся страны, начала упадка экономики, обострения национальных вопросов КВН не смог повторить свою первоначальную роль.

Оказавшись в руках нового поколения партийной верхушки и руководителей Гостелерадио, роль игры стала иной.

Передачу пытались сделать отвлекающим манёвром и успокоительным средством для советского народа, с молчаливого согласия которого разваливался СССР, но «Перестройка» всё равно доминировала в передачах КВН.

Жители устали от недееспособности властей, но и выработать альтернативную концепцию действий были не способны, надеясь, что «там наверху» разберутся или «само рассосётся».

Многие жители спились (сухой закон, введённый без информационной подготовки и на короткий срок, только усугубил ситуацию), кто-то погнался за длинным рублём, кто-то эмигрировал, кого-то всё и так устраивало.

Художественно одарённую молодёжь забрала игра.

В перестроечные годы просто некому было создавать и воплощать новую или корректировать старую идеологию.

В итоге, страна рухнула. КВН и его творцы, искренне веря в благость игры, направили потенциал молодых людей не на спасение страны, а, отчасти, увели в сторону, отчасти, информационно поспособствовали несерьёзности восприятия негативных тенденций в обществе через их высмеивание, что делали впрочем и другие юмористы.

В итоге, КВН сыграл на интересы кругов, заинтересованных в развале Советского Союза.

До начала 00-х годов нового века, КВН продолжал выполнять ту же роль — высмеивание пороков, делающее отношение к ним несерьёзным.

Игры разительно стали отличаться от первоначальных.

Игра продолжала увлекать талантливую молодёжь в творческую самодеятельность.

А постсоветские страны продолжали катиться в нищету. Межнациональные конфликты вспыхивали с новой силой, а население продолжало спаиваться.

На спаивание работали, в том числе, и юмористические передачи, такие как: «Маски шоу», «Каламбур» и его «Деревня дураков» и др.

В том числе, к сожалению, на это работал и КВН, показывая алкашей в смешном виде, делая их «забавными», «смешными», но не указывая на опасность этого явления для общества.

До совсем откровенной пошлости и игра полностью не опустилась, хотя полуголые бабы в последние годы на сцене появляются всё чаще.

И сами КВНщики, как и телезрители в последние годы говорят о том, что игра уже не та, что КВН уже не тот. Есть несколько причин для таких заключений.

Некоторые из них озвучил игрок команды «Сборная Пятигорска», чемпион высшей лиги Алексей Ляпоров в программе «Не баян»:

Ведущая — Как КВН меняется? Может быть во мне перемены произошли, но я КВН, в какой-то момент, перестала смотреть…



А.Л — Всё правильно — ты повзрослела.



Ведущая — А что, это игра для студентов?



А.Л. — Да, для студентов и фанатов этой игры. КВН делают люди, которые приходят в него заново. Новые силы, новая молодёжь. Это уникальный момент — в КВН аудитория постоянно обновляется. Взять аудиторию «Аншлага», которая, довольно-таки, не маленькая и всё у них в порядке. Единственный минус — они не молодеют, аудитория тоже с ними взрослеет и когда-то она перестанет смотреть телевизор, а новую они не завоевывают. А КВН завоёвывает новую — это хорошо.

Но, в этой игре участвует не только студенты, но и взрослые команды. Это подтверждает состав команд сезона 2016, многие участники которых давно покинули студенческие аудитории. Значит, это не единственная причина недовольством игрой у людей.

Обратимся опять к Ляпарову и его интервью:

Ведущий — Есть ли возможность у ребят сегодня выступить с крутейшими шутками, а ты их увидишь и заберёшь в Москву? Есть ли у них такой шанс?



А.Л. — Сейчас у ребят есть шансы всякие. Допустим, 20 лет назад предложение было ограничено, т.е. ты идешь в КВН и всё. Сейчас есть какой-то выбор. Но КВН, в любом случае, такая игра, который даёт хороший «start-up» для каких-то будущих начинаний. У меня позиция такая: вы поиграете в КВН, чуть-чуть встаньте на ноги, чуть-чуть обчешитесь с другими людьми, попишите шуток, повыступайте на сцене, а потом можете прийти к нам, в «Comedy Club production» и мы научим вас делать программы

Со слов Ляпорова, можно понять, что для него КВН — это по большей части «кузница кадров» для иных проектов.

Однако, Ляпоров не видит, или не придаёт значение другим аспектам игры.

Ведь КВН — это не только подготовка кадров для сцены, телевидения и кино, но и средство воздействия на молодёжь, а для некоторых — средство оценки уровня молодёжи.

Да, можно согласиться с тем, что КВН готовит кадры, но и прочие составляющие никуда не делись.

КВН с момента заключения некого негласного соглашения между Путиным и Масляковым (таковым можно считать помощь в «выбивании» помещения для Дома КВН, что так или иначе накладывает некоторые обязательства на того, кому помогли) работает на политическом поле уже не в режиме «что в голову пришло» (как это было ранее после 1986 года, когда участники КВН бессознательно транслировали либеральные ценности), а более чётко формулируя запрос к участникам КВН, ставя во многом политические цели. Видно, что шутки подбираются под текущую политическую ситуацию, отражая больше «государственный» (назовём его так) взгляд на те или иные события.

Возможно, поэтому в КВН отказались от находчивости и импровизации. Тому также способствовало, что в условиях сегодняшнего дня шоу-бизнес (частью которого является и КВН) стал конвейером по штамповке песен, фильмов и т.д., в том числе, и шуток, что не сказывается в лучшую сторону в отношении качества продукта.

Зритель диктует свои требования и желания составителям программ.

Если раньше клуб был, в первую очередь, находчивых, то сегодня он стал клубом даже не весёлых, а шутов и клоунов.

Об этом заявил один из аксакалов клуба Юлий Гусман во время речи после 1/4 финала сезона 2008. Суть его слов можно передать фразами: КВН в стиле «айкью-барбекю» не пройдёт и «КВН — это игра людей-граждан, а не людей-клоунов!»

Последняя фраза была встречена недовольством и освистыванием зала, что говорит о том, что «айкью-барбекю» вполне устраивает нынешнюю толпу.

Ю.Гусман, как КВНщик старой закалки, высказал мнение, пусть и не молодой части населения (для которых, в первую очередь, эта игра создавалась), но всё же населения, который таким КВНом, где не осталось умных, точных, весёлых и остроумных ребят, не доволен.

Также утрата находчивости проявляется в том, что в последние годы в высшей лиге всё реже можно увидеть традиционный и самый главный конкурс — «разминка».

Несмешная импровизация уже не устраивает. Для удержания аудитории необходим высококонцентрированный юмористический продукт, где нет места неудачным оригинальным ответам.

Потому разминку заменили конкурсом «биатлон», где импровизация, по большей части, отсутствует.

Снова вернёмся к Ляпорову:

Ведущая — Поскольку разный зритель, то КВН с «Comedy Club» не конкурируют, за зрителя не борются, и тот и другой юмор живут? Или есть какие-то тенденции? Появился «Comedy Club» — это был взрыв! И туда куча людей ушло и КВН стал скучным для нас…



А.Л. — Всё-таки не так… Я не думаю, что «Comedy Club» как-то борется с КВН. В КВН могут подкалывать «Comedy Club», чего не происходит в обратную сторону. В КВН могут подкалывать «Comedy Club» за отношение к юмору. Но мы в разных плоскостях стоим. КВН выпускает штучный товар —13 передач в год. Мы выпускаем 40 передач в год. У нас другая работа идет, у нас маховик крутиться быстрее. Нам надо быстро, быстро… Быстро сделали — дальше пошли. Скорость важнее, а там уже разбираем — кто прав, кто виноват. Поэтому я не считаю, что у нас конкурирующие передачи.

«Comedy Club» полностью соответствуют запросам современного общества: быстро и дёшево. Однако, хороший и оригинальный продукт быстро не сделаешь.

«Comedy Club» помогает выезжать «грязный» юмор. Как известно, пошлость продается лучше, чем не гнушается пользоваться «Comedy». Такого же мнения придерживается ведущий КВН Александр Васильевич Масляков.

Приведем часть интервью Александра Гордона с ним:

А.Г. — Почему сегодня на российском телевидении такое низкое качество юмора



А.М. — … Пошлость продается лучше и она проще в изготовлении. И продается он легче, и дивидендов, видимо, приносит больше…



А.Г. — Вас, как потребителя, как зрителя не коробит пошлый юмор?



А.М. — Я не смотрю то, что меня может покоробить.



А.Г. — Сегодня мы видим такие группы людей, которые шутят, как «Comedy Club», «ОСП-студия». Многие из них прошли школу КВН. Вы следите за «Comedy Club»?



А.М. — Нет, не слежу. Я пытался посмотреть самые первые выпуски [«Comedy Club»], они меня не устроили. Мне даже стало стыдно за КВНщиков. за то качество юмора, которое они предлагают.

Мы ещё неоднократно будем возвращаться к этому интервью по ходу статьи.

Как видно из слов ведущего и, по совместительству, президента международного союза КВН, любимая игра, несмотря на протесты старой школы, всё-таки старается «держать марку» и не прибегать за помощью к пошлости (но как мы уже говорили — полуголые девицы по сцене уже ходят).

Но в целом количество КВНа стало всё же больше: показывается по ТВ Премьер-Лига, развивается Первая лига, хотя, конечно, не штампует выпуски, подобно прочим «Камеди» в погоне за деньгами. Хотя сами КВНщики этим делом грешат в других проектах.

Выбор у каждого свой и Александр Масляков свой выбор сделал тоже:

А.Г. — Что не пропускается категорически в эфир? О чем вы предупреждаете команды? На какие темы даже не стоит пробовать шутить?



А.М. — Можно шутить по поводу любого человека, но нельзя опускаться до грязи. Не надо шутить о человеческой боли, о военных конфликтах. Есть какой-то обычный человеческий предел, который не переступит нормальный человек.

Хотя качество юмора и упало (на что сетовал Ю.Гусман), всё же КВН продолжает сохранять некоторые моральные и первоначальные принципы, за что его, несмотря на многочисленную критику, продолжают смотреть миллионы людей (и не только молодёжь). И данный аспект игры на наш взгляд необходимо раскрыть и усилить, не свалившись, однако, в морализаторство.

До «Comedy Club», конечно, пока далеко, но юмор, как ещё в 90-ых, стал алкогольно-наркоманский, так и продолжает оставаться таковым, а у некоторых команд (особенно из Казахстана) — это вообще одна из «фишек» — пошутить про дурь.

Несмотря на это, следует признать, что в сравнении с прочими «юмористическими» передачами КВН лучше. На телевидении остаётся игра, в которой качество юмора (с моральной точки зрения) остаётся чуть выше, чем у других программ.

Это делает КВН потенциально вообще внеконкурентным продуктом, если удастся развить моральную составляющую.

Большие заслуги по сохранению самобытности игры лежат на плечах Маслякова.

Именно благодаря ему КВН пока является таким, каким он является. Для того, чтобы лучше разобраться в сути игры и её роли, необходимо лучше разобраться с личностью самого ведущего.

Этот вопрос возникал у многих, когда именно он стал ведущим игры. Ничем не приметный парень, по словам самого Александр Маслякова, оказался, как говорится, в нужном месте в нужное время.

«Друг моей юности Паша встретил меня и сказал — «давай, попробуй!» А я не хотел… То ли все остальные были ещё хуже меня [на пробах]? Но вот так все и получилось…».

Говорят, что случайность — это псевдоним, которым подписывается Бог. Случайно или нет, но вот уже более полувека Масляков является бессменным телеведущим и президентом союза КВН.

Всё это время, не без его влияния и личного видения игры, развивался КВН. В чем секрет Маслякова-старшего?

А.Г. — Очень тяжело удержаться на телевидении, тем более на центральном столько лет. За счет чего у вас это получилось? Вы знаете какие-то секреты



А.М. — Может, в связи с тем, что я не знаю никаких секретов, не прилагаю никаких особых стараний, не участвую ни в каких возможных течениях, коалициях и противотечениях… Я просто делаю дело, делаю то, что считаю нужным делать. И всё!

Масляков родился в 1941 году в семье фронтовика и домохозяйки. Прожил всё детство на Урале. Закончил Московский государственный университет путей сообщения. Ничего не предвещало большой славы, но выпал случай и Александр Васильевич стал телеведущим самой популярной игры того времени. По всем своим качествам, Александр Васильевич соответствовал клубу.

«Этот человек [А.В.Масляков] настолько предан этому делу. Он бесконечно понимает, как это надо делать и поэтому он бесконечно нужен КВН»



— Михаил Марфин.

«Нет ощущения, что он обращается к огромному количеству зрителей. Он, вроде бы говорит со мной лично. Когда он улыбается — он улыбается мне лично. Когда у него в глазах появляется смешинка, то мы с ним друг друга понимаем. Это главный телевизионный дар вообще»



— Владимир Познер

Лица российского телевидения: Владимир Познер

Волей случая или нет, но программе повезло с таким ведущим. Взгляды Маслякова и его видение игры передались самой игре. Тем более, что режиссером КВН с момента «возрождения» является его супруга, а сын — ведущий премьер-лиги.

Чета Масляковых взяла крепко бразды правления клубом в свои руки. Плохо это или хорошо? Практика — критерий истины. 55 лет успеха говорят о том, что не стоит насильно рушить то, что работает исправно.

Искренне и от полного сердца делая своё дело, Александр Масляков и его клуб выпустили в свет большое количество актеров, певцов др. деятелей масс-медиа. И нет ни одного из них, кто бы открыто отзывался о нём в отрицательных тонах. Грязь не липнет к Маслякову-старшему, что говорит о нём, как о достойном человек.

Если КВН является, в некоторой степени, отражением ведущего, то откуда появляется критика в отношении его детища?

Всё течет, всё меняется. Игра менялась с каждым годом, с каждым поколениям. Точнее, менялись взгляды и нравственность общества, а вместе с ним, как его отражение в зеркале, менялась и игра. КВН всегда шёл в ногу со времен и всегда отвечал запросам населения. Не вина Маслякова в том, что игра уже не та, что в 80-х, тем более в 60-х.

В вину современной игре ставят плохое качество юмора, плоские шутки и однотипность команд команд в стиле «так, стоп!». Виновато ли в этом творческое объединение «АМиК»? Обратимся к создателю данного объединения:

А.Г. — Когда показывают записи КВН 60-х, смотришь — наивно, конечно. Очень по-доброму. Но бросаются в глаза удивительные глаза. Тогда глаза у ребят были совсем другие, не такие как сейчас. Вам не кажется?



А.М. — Вы знаете, время вносит свои коррективы. я всегда говорю: «как живём — так и шутим». Какова жизнь — таковы шутки, такие глаза. Больше свободы — меньше свободы, больше смысла — меньше смысла. Это всё у нормальных людей в глазах отражается. Поэтому, естественны изменения, жизнь меняется. Меняется и наши внутренние возможности, возможность себя выразить. По-моему, это [так утверждать] вообще не уместно. Вот, тогда юмор или шутки были лучше… Отражалось то, что было вокруг нас.



А.Г. — Юмор стал глубже, смешнее? Или нет?



А.М. — Конечно, он меняется, появляется больше возможностей, меньше ограничений, больше свободы у молодых людей. Это не всегда хорошо, это не всегда на пользу. Отсутствие нормальных человеческих пределов и рамок, заносит, порой, не туда, куда умный человек брёл бы. Опять-таки, как живём — так и шутим/

Из слов Маслякова, можно понять, что он видит опасные тенденции, но в то же время понимает, что необходимо соответствовать времени, чтобы не растерять аудиторию.

Невозможно заморозить игру и в одной форме и не меняя её эксплуатировать.

Постоянная трансформация — причина 55-летнего успеха. Глупо требовать от президента союза КВН дать на экраны что-то умное и глубокое, если это не соответствует современным запросам телезрителя.

Как бы добр, хорош и наивен не был КВН 60-х, но сегодня его молодёжь смотреть не будет. Поэтому перед Масляковым и его последователями стоит тяжёлая задача:

- с одной стороны, не потерять аудиторию, которая пока падка до всякого рода пошлости, хотя, судя по сокращению потребления алкоголя в нашей стране — эта аудитория сокращается,

- с другой стороны, внедрять в КВН доброе, светлое, вечное, поднимая уровень аудитории, а не опускаясь до примитива — эту тенденцию поддерживают «сверху», формируя, так сказать, негласный социальный заказ.

Масляков-старший показывает отличное понимание процессов управления в современных условиях.

Постоянная корректировка игры, не отставание и не опережение требований зрителя — главные козыри «АМиК». Хотя, возможно, скатывание игры на всё более низкий уровень вызвало интерес к КВН у ещё одного президента, но, на этот раз президента Российской Федерации — Владимира Путина.

Президент Путин не раз присутствовал на играх КВН и не раз лестно отзывался как об клубе, так и об ведущем. Так, на 45-летие игры Владимир Путин сказал:

«45 лет в эфире, 45 лет на гребне успеха — это невероятное событие в мировых масс медиа. Это невероятный успех. И мне особенно приятно отметить, что это наш отечественный интеллектуальный продукт. В России тысячи студенческих команд играет в КВН. две тысячи школьных команд. Смотрят КВН и любят КВН миллионы людей. Поэтому, это не просто программа, это не просто проект — это массовое молодёжное движение. Это веселая игра, но это очень важное дело. Сегодня я и все мы с удовольствием смотрели на ребят и девушек не только из России. но из Украины, Беларуси, Азербайджана и Армении. Это серьезное дело…».

Также Путин высказал мнение о самом ведущем:

«Александр Масляков не просто организатор, — это душа этого проекта, это — душа КВН»

Имея схожие принципы управления: Путин — страной, Масляков — игрой, оба президента нашли общий язык.

КВН, как и любая передача, носит некоторый политизированный оттенок. Масляков, который пережил хрущёвские, брежневские, горбачёвские и ельцинские времена, это понимает. На КВН, в любом случае, будут иметь виды разные политические силы.

Потому, важно найти ту силу, которая, по крайней мере, имеет такие же взгляды на жизнь, как и у вас. В данном случае — как у Маслякова.

На игре в честь 50-летнего юбилея Владимир Путин заявил:

«Сейчас только говорили, что проблем много. Я открою маленькую тайну: не так давно Александр Васильевич (мы с ним были на одном мероприятии) сказал, что надо бы увидеться.



Я сказал: ну, (если) надо — заходите… Вот вы зря смеетесь, он пришел. Но дальше будет еще смешнее или печальнее: вот он сел напротив, поздоровались, он начал говорить. Говорил, говорил, минут 15.



Я говорю: а что надо-то? Он говорит: да я не знаю»,

— рассказал Путин про предыдущую встречу с Масляковым после окончания юбилейной игры КВН.

Долго реакции ждать не пришлось и уже через несколько дней после заявления, Путин встретился с Масляковым и сделал подарок: КВН отдадут кинотеатр «Гавана». При этом мэр Москвы также сообщил, что будет выделена субсидия и деньги на масштабные мероприятия, в частности, на проведение съёмок. Масляков был удивлен щедростью и стремительностью политиков:

«Я, честно говоря, немного ошарашен стремительность, с которой всё это происходит. Я привык, что поговорим и потом… Сделаем, но потом… Но, слава Богу, что всё вот так вот позитивно. И вам, в первую очередь спасибо. И мой крик души в адрес Сергея Семёновича Собянина во время съёмок юбилея был услышан. Я не знаю. что меня ждёт… Но раз уж меня позвали в такую компанию, то что-то хорошее должно произойти»,



— сказал Масляков во время встречи с Путиным и Собяниным.

Как видно, интересы Путина относительно КВН оказались не простыми словами. После такого интереса со стороны политиков, КВН стали обвинять в политизированности. Однако политизированность, направленная на дружбу народов, сглаживание конфликтов — не самая худшая форма политизированности. Примерами солидарности взглядов Путина и Маслякова служат слова последнего:

А.Г. — Есть же вещи и шутки, на которые трудно спрогнозировать реакцию. Например, когда был конфликт между Арменией и Азербайджаном. Как вы балансировали на этой грани?



А.М. — Нам удалось довольно изящно сбалансировать. Была проблема серьезная и играли в одном сезоне и армяне, и азербайджанцы. Я знал и чувствовал, что есть кланы и стой, и с другой стороны, которые пытались придать этой игре политическую окраску. Но когда и та, и другая команда дошли до финала, я поступил очень просто. Я вывел их на сцену, поставил их рядом. А они и сидели рядом на репетиции, и дружили, они и общались. Они были друзьями. Живыми людьми. И сказал, что это глупость… Давайте следовать главному, что есть в КВН: давайте праздновать… По моим ощущениям, что те, кто хотел из этого наварить себе кашу, остались не у дел.

К миротворческим приёмам Масляков и члены жюри прибегали ещё много раз: включение команды«Днепр» из Днепропетровска в финал во время событий 2013 года на Украине; приглашение кавказских команд в высшую лигу для сглаживание углов в отношении людей к Кавказу; выход сборной Грузии в высшую лигу в момент потепления грузино-российских отношений и т.д.

Куплен Масляков или это его личное мировоззрение — решайте сами. На наш взгляд, подходы Путина и Маслякова на устройство общества схожи.

Значение КВН в политике очень символично охарактеризовал Юлий Гусман после игры летнего кубка во Владивостоке в 2016 году:

«Прекрасно то, что мы были в красивом городе Калининграде [на«Голосящем Кивине»], на самом крайнем западе. А вот сейчас, наш президент [Масляков] привез нас на самый дальний восток. От Москвы — до самых, до окраин, с южных гор — до северных морей».

КВН объединяет не только территории, но и народы населяющие их.

Как было сказано выше, КВН — это наш, отечественный и уникальный продукт. Он прожил 55 лет, пройдя несколько эпох. Несмотря на это, игра остается безумно популярной и молодой.

КВН не стоит на месте, он постоянно трансформируется и вливает в себя новые силы. Для тех, кто жалеет о том, что КВН уже не тот, стоит понять, что время вспять не повернуть, а качество команд и их юмор зависит от запросов телезрителя.

При этом необходимо понимать, что игра не должна быть просто местом, где собираются, болтают и всё на свете высмеивают. Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. А есть вещи, которые нужно показывать.

Игра, с одной стороны, должна продолжать быть социальным лифтом для талантливой молодёжи, который сможет сделать простого человека артистом, музыкантом и т.д.

Сегодня многие деятели искусства выходят из КВН, что говорит о том, что социальный лифт работает, но он не должен превозносить лицемеров и подлецов. Нравственность многих выпускников остаётся на уровне алкогольно-наркотического юмора, повального бесполезного критиканства, нигилизма и маргинализации всех социальных сфер.

Видно, как после того, как КВНщики, совместно с некоторыми бизнесменами, организовали пагубный для развития молодёжи «Камеди», на КВН обратил внимание Владимир Путин и начал вносить, вместе с Александром Масляковым определённые коррективы в игру.

На наш взгляд, КВНщик должен стать тем, кто не просто самовыражается на сцене и смеётся над всем без разбору, а тем, кто может предложить новые смелые идеи и мысли, обратить внимание общества на его пороки, не высмеивая их, а смеясь, их преодолевая или показывая путь их преодоления.

Так КВН может стать проводником новых и прогрессивных идей в общество, а параллельно стать кузницей кадров, которые будут снимать адекватные жизни, интересные и поучительные передачи, а не пошлятину.

Каждый желающий измениться сам и изменить КВН имеет такую возможность.

Не стоит ждать у моря погоды, меняйтесь сами и меняйте игру.

Сам КВН этого хочет и ждёт от Вас.

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