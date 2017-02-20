Мы бежали по горящему мосту

..., туда нельзя, выходите! Куда же бежать? – взрывы кругом! [Я уже... Чёрч-стрит). Справа: Отдельные горящие машины на Вест- и Либерти...накрыло большое чёрное облако. Я бежала по парку, по сторонам ... была сплошная чернота. Я бежала и падала, натыкаясь на людей...