Госдолг России: обзор и особенности

О том, что ставший нарицательным госдолг США стремительно увеличивается с каждым днем, знает чуть ли не каждый российский гражданин. А спроси любого – что с госдолгом собственной страны, ответить смогут единицы. Итак, кому и сколько должно государство российское?

Для начала разберемся, что же такое госдолг. Это задолженность РФ перед гражданами и предприятиями в России, иностранными государствами, иностранными физическими и юридическими лицами. Соответственно, долг подразделяется на внешний (займы у иностранцев) и внутренний (займы у резидентов РФ).



< ![CDATA[ ]]> Внешний долг< ![CDATA[]]> на сегодня составляет 51 211,8 млн долларов. < ![CDATA[ ]]> Внутренний< ![CDATA[]]> 8 073 899,8 млн рублей. Сумму будем считать по текущему курсу доллара в 58.3: 189 700,5 млн долларов или 11 059 539,2 млн рублей (то есть, более 11 триллионов рублей).



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Структура госдолга выгодно отличает Россию от многих других стран, которые привлекают банковские кредиты (в том числе и краткосрочные) в иностранной валюте. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги – около 75 процентов, причем основная часть обязательств (73 процента) выражена в рублях. А значит, российский долг не настолько подвержен волатильности, более того – инфляция, удешевляющая рубль, делает долг меньше год от года.



Известно, что в состав этого долга входит и долг Советского союза. Перед самым распадом СССР, всего за четыре дня до подписания Беловежских соглашений, 4 декабря 1991 года был подписан Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР, по которому России досталось 61,34% внешнего долга Союза - 57 млрд долларов. Через полтора года правительство России взяло на себя все обязательства бывших советских республик по внешнему долгу СССР в обмен на отказ от доли в зарубежном имуществе Союза, в результате чего РФ достались активы по всему миру и весь внешний долг в размере $ 96,6 миллиарда.



В этом году будет переведен последний транш, навсегда оставив Союз в прошлом. Речь идет о погашении долга перед Боснией и Герцеговиной в размере 125,2 млн долларов. Этот долг был образован в результате превышения импорта из Югославии над экспортом.



Последнее значительное увеличение внешней части гос. долга произошло в 2013 году, когда он вырос почти на 10 млрд долларов.

Вы тоже можете стать кредитором РФ. Минфин регулярно размещает информацию о том, когда будет размещен следующий пул облигаций, доход по которым, кстати, на пару процентов превышает доходы по обычным банковским вкладам.Однако одних абсолютных значений госдолга недостаточно, чтобы понять, много ли задолжала Россия. Традиционно размер долга сравнивают со значением ВВП страны.

На 2016 год ВВП России составил по предварительным подсчетам 86 триллионов рублей. Значит, наш госдолг составляет примерно 11,8% от ВВП.



Сравним с 30 государствами – лидерами по этому показателю в 2015 году:







Россия в 2015 году занимала в этом рейтинге лишь 171 место.

Госдолг США в абсолютном значении является самым крупным. Но масштабы американского ВВП позволяют занимать лишь 16 позицию в списке опасных должников. Также стоит отметить, что гос. долг США на 70% не является внешним долгом и номинирован в долларах США – первой в мире валюте по объёму валютных резервов и денежных операций. Благодаря этим и другим факторам вероятность дефолта США практически равна 0, за исключением чисто технического дефолта.



Помимо государственного долга, состоящего из долга внутреннего и внешнего, существует показатель совокупного внешнего долга, который включает в себя задолженность государства и частного сектора перед иностранцами. На данный момент, этот показатель в России равен примерно 100% от ВВП. Большая часть долга состоит из задолженности частного сектора.



Сравним < ![CDATA[]]>это значение с 30 наиболее кризисными по этому показателю странами:







3 февраля Sberbank CIB выпустил обзор, в котором говорилось, что Россия в состоянии увеличить совокупный объем долга до 150% ВВП с нынешних 100 процентов без угрозы для финансовой стабильности. Аналитики инвесткомпании отметили, что таким образом можно обеспечить экономический рост без проведения структурных реформ.



Из сухих цифр главное – сделать правильный вывод. И он заключается в том, что не так важна сумма долга, как его валюта и структура, а также ежегодный объем ВВП. И пока у РФ с этими показателями все в порядке. Ну, а США, вопреки ожиданиям, не грозит дефолт.