«Главный снайпер» — Евгений Драгунов

Источник: http://weaponland.ru/

Евгений Федорович Драгунов занимает особое место в ряду отечественных конструкторов стрелкового оружия, он посвятил всю свою жизнь созданию первоклассного оружия точного боя. И сегодня, спустя сорок лет после принятия на вооружение, его винтовка СВД и её модификации, по своим техническим характеристикам и боевым свойствам остаются современным образцом, превосходящим многие снайперские винтовки.



Евгений Драгунов родился 20 февраля 1920 года в Ижевске в семье потомственных оружейников. На Ижевском оружейном заводе работал ещё его дед. Именно в семье Жене привили любовь к огнестрельному оружию. Уже в четырнадцать лет он показал отличные результаты в стрельбе, и в 1934 году ему вручают знак «Ворошиловский стрелок» 2-й степени. В том же году после окончания семилетки Евгений поступает учиться в Ижевский индустриальный техникум, где и произошло его первое знакомство с автоматическим оружием, когда он прочитал книги корифея отечественного оружейного дела В. Федорова. «Книги Федорова были моими первыми учебниками в области оружейного дела», — вспоминал позднее Драгунов. В 1939 году Евгения призывают в ряды Красной Армии и направляют в школу младшего командирского состава, а позже — в школу оружейного мастерства. В годы Великой Отечественной войны старший оружейный мастер Драгунов, служивший на Дальнем Востоке, на фронт не попал. Специалисты подобного уровня требовались и в тылу. Через умелые руки Драгунова, работавшего в оружейной мастерской, прошли сотни самых разнообразных образцов стрелкового оружия, в том числе и трофейных.

Спортивная винтовка АВЛ

В 1945 году Драгунов вернулся на Ижевский машиностроительный завод, где вновь продолжил работу старшим оружейным мастером в отделе главного конструктора. С одним из первых заданий, порученных ему главным конструктором завода, молодой оружейник справился на «отлично». Драгунов сконструировал новый кронштейн под оптический прицел ПУ для снайперской винтовки обр. 1891/30 гг., который позволил заряжать винтовку не по одному патрону, как это было в штатном образце, а сразу пятью патронами из обоймы. Первая удача Драгунова, обусловленная глубоким знанием оружейного дела и интуицией изобретателя, сразу же расположила к нему руководство ОГК завода. Вскоре его переводят на должность инженера-конструктора, а затем — ведущего инженера. Перспективному конструктору поручается более сложное задание — отработать новую спортивную винтовку для целевой стрельбы. Это открыло очередной этап в жизни Евгения Федоровича. С конца сороковых годов он стал заниматься проектированием различных образцов спортивных винтовок высокого класса точности, продолжая совершенствовать винтовку системы Мосина. Уже в 1949 году Драгунов создал на базе винтовки обр.1891/30 гг. свою первую целевую винтовку С-49. В следующем году советские стрелки с оружием Драгунова на международных стрелковых соревнованиях в Софии установили мировой рекорд. В пятидесятые годы Драгунов разрабатывает целую гамму спортивных винтовок для произвольной стрельбы, в том числе: ЦВ-50, МЦВ-50, ЦВ-55 «Зенит», «Стрела», «Тайга», многие их которых неоднократно помогали советским стрелкам-спортсменам добиваться побед на международных соревнованиях. Под его руководством в Ижевске начинают разрабатывать стандартные спортивные винтовки и винтовки «Бегущий олень». За внедрение своих новаторских предложений Драгунов получил семь авторских свидетельств на изобретения.

Снайпер с винтовкой СВД

Следующим этапом в жизни Драгунова стало создание снайперской винтовки. В конце пятидесятых годов Евгению Федоровичу одному из первых предложили участвовать в новом конкурсе по созданию самозарядной снайперской винтовки. В 1959 году Драгунов представил на испытания первый вариант своей снайперской винтовки СВ-58.

Позже конструктор вспоминал: «Когда в 1958 году начались работы по созданию снайперской винтовки, за нашими плечами уже был богатый опыт доводки и изготовления образцов высокого класса по бою, но не было почти никакого опыта по отладке подобных образцов. Одно мы только знали: АВС обр. 1936 года и СВТ обр. 1940 года не удовлетворяли новым требованиям и наполовину. Основные трудности, вставшие перед нами при конструировании, заключались в необходимости преодолеть различные противоречия. Достаточно сказать, что для надежной работы в тяжелых условиях нужно иметь возможно большие зазоры между подвижными частями, а для того чтобы иметь лучшую кучность, нужно все как можно плотнее пригнать. Или вес требуется очень легкий, а для лучшей кучности — чем тяжелее до известного предела, тем лучше. И ещё целый ряд больших и малых противоречий. В общем, к финалу мы подошли уже в 1962 году, пережив целую серию неудач и успехов. Достаточно сказать, что с магазином мы возились больше года. Узел цевья, с виду простой, оказался самым трудным, и мы окончательно его оформили в самом конце. В этой работе мне как никогда пригодилось мое пристрастие к стрелковому спорту, которым я занимался почти 20 лет. Пятилетний опыт работы оружейного мастера в войсках дал мне богатый материал по эксплуатации оружия, а это тоже в какой-то мере помогло в конструкторской работе».

Снайперская винтовка СВД

с оптическим прицелом ПСО-1

Винтовка Драгунова на испытаниях показала хорошую кучность боя, но давала значительное количество задержек и даже поломок некоторых деталей в среднем через каждые 500-600 выстрелов. Последующие полтора года ушли на доработку конструкции и достижение требуемой надежности работы всех механизмов. К апрелю 1960 года государственные испытания снайперских винтовок, представленных на конкурс, были завершены. Ни один из представленных образцов не удовлетворял в полной мере требованиям тактико-технического задания. Винтовка Драгунова по степени соответствия ТТТ занимала промежуточное место между винтовками Константинова и Симонова. Недостаточно надежная работа винтовки Драгунова объяснялась конструктивной недоработкой магазина и боевой пружины. Серьезным недостатком этой винтовки было и то, что её ударно-спусковой механизм не обеспечивал безопасности обращения с оружием.

Снайперская винтовка СВД

с ночным оптическим прицелом 1ПН51

В конце 1961 года Симонову пришлось снять свой образец с испытаний из-за недостаточной кучности боя. В бескомпромиссной борьбе, развернувшейся между образцами конструкции Константинова и Драгунова, заслуженную победу одержала ижевская винтовка. СВД была рекомендована для изготовления, как наиболее полно удовлетворяющая тактико-техническим требованиям по боевым и эксплуатационным характеристикам.

Самозарядную снайперскую винтовку Драгунова принимают на вооружение Советской армии в 1963 году. СВД стала вершиной конструкторской деятельности Драгунова, явилась большой творческой удачей талантливого изобретателя, результатом его упорного труда. В составе группы создателей советского стрелкового оружия в 1964 году Евгений Федорович был удостоен Ленинской премии.

Снайпер внутренних войск

с винтовкой СВД.

Январь 1995 года, г.Грозный

Отличные боевые и эксплуатационные качества снайперской винтовки Драгунова объективно оценены не только советскими, но и зарубежными военными специалистами. Так, в 1989 году в швейцарском военном журнале «Schweizer Waffen-Magazin» была опубликована статья, посвященная этому оружию. В ней говорилось: «На Западе советская снайперская винтовка Драгунова под классический русский военный патрон с закраиной 7,62х54 относится к редким экспонатам коллекционеров. Одну из них мы подвергли практическому испытанию… Снайперская винтовка Драгунова очень хорошо спроектирована. Вопреки традиционным канонам проектирования точного оружия, бывший стрелок-спортсмен Драгунов сделал свою винтовку легким оружием. С оптическим прицелом и полным магазином она весит 4,55 кг. Цевье, состоящее из двух половин, снабженных большим числом продольных прорезей, служащих для охлаждения, а также приклад рамной конструкции с интегрированной пистолетной рукояткой выполнены из фанерной плиты. Центр тяжести заряженной винтовки располагается почти точно на уровне магазина. Нормы НАТО предписывают для снайперских винтовок максимальный радиус рассеивания на дистанции 600 ярдов (548,6 м) серии в 10 выстрелов 15 дюймов (38,1 см). Советская снайперская винтовка Драгунова уверенно перекрывает эти требования. Отдача, несмотря на относительно мощные патроны, умеренная. Винтовки Драгунова известны тем, что могут надежно функционировать в труднейших условиях без тщательного ухода».

В шестидесятых годах Драгунов работал над внедрением своей винтовки в серийное производство, решая проблемы по повышению качества её изготовления, снижению трудоемкости и удешевлению производства.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. группа конструкторов под руководством Драгунова занималась разработкой автоматической снайперской винтовки на базе штатной СВД. Конструкторы пытались совместить в одном образце лучшие свойства снайперской винтовки, одновременно с этим повысив эффективную дальность стрельбы при ведении непрерывного огня. Новый образец ижевского оружия получил индекс В-70. По сравнению с СВД автоматическая винтовка Драгунова стала немного тяжелее (масса без патронов и оптического прицела 4,6 кг). Кроме того, она имела утяжеленный ствол меньшей длины, ударно-спусковой механизм допускал ведение одиночного и автоматического огня, приклад имел иную форму. Возможность ведения непрерывного огня короткими очередями обусловила увеличение емкости магазина до 20 патронов и необходимость оснащения винтовки двуногой телескопической сошкой, снабженной механическим компенсатором увода ствола. Однако относительно легкая винтовка, спроектированная под мощный винтовочный патрон, оказалась не в состоянии обеспечить требуемую кучность при ведении непрерывного огня, а импульс отдачи в несколько раз превышал допустимые параметры. Поэтому данная тема исследований после многолетней работы была признана бесперспективной и закрыта.

Снайперская винтовка СВД-С

(со сложенным прикладом, без оптического прицела)

В конце восьмидесятых годов к снайперской винтовке были предъявлены новые требования, ограничивающие габариты оружия. Это было связано с необходимостью оптимального размещения винтовки в боевых отделениях БМП и БТР, а также с обеспечением возможности десантирования снайперов ВДВ вместе со своим оружием. К созданию новой модификации снайперской винтовки СВД со складывающимся прикладом приступила группа конструкторов во главе с Драгуновым, однако в связи со смертью Евгения Федоровича завершать эту работу пришлось оружейникам под руководством другого опытнейшего ижевского конструктора А. Нестерова. В результате этой работы появились два опытных варианта СВД со складывающимся прикладом: СВДС-А (армейский) с длиной ствола 620 мм и СВДС-Д (десантный) с длиной ствола 590 мм. Для сокращения общей длины оружия конструкторами был разработан новый укороченный щелевой пламегаситель конической формы, длина рабочей зоны которого составляла всего 29 мм против 78 мм — в штатной СВД. Винтовка получила пластмассовую пистолетную рукоятку управления огнем. Складывающийся на правую сторону ствольной коробки приклад был изготовлен не из клееной фанеры, а из стальных труб. Затылок приклада изготовлен из стеклонаполненного полиамида. На верхней трубке приклада разместили несъемную пластмассовую опору для щеки стрелка. В походном положении или во время стрельбы с открытого прицела опора поворачивается вниз. Со ствола убрали прилив для крепления штык-ножа. В результате испытаний было решено оставить только «десантный» образец винтовки, который был принят на вооружение Российских Вооруженных сил в 1992 году под обозначением СВД-С (со складывающимся прикладом). Общая длина нового оружия составила 1135 мм при длине ствола 565 мм. Масса винтовки СВД-С с неснаряженным магазином и без оптического прицела составляет 4,5 кг.

Снайперская винтовка СВД-С

с ночным оптическим прицелом 1ПН51

В девяностых годах и сама винтовка Драгунова в связи с улучшением технологии изготовления претерпела некоторые изменения: деревянные приклад и накладки цевья были заменены более прочными и удобными — из стеклонаполненного полиамида. Винтовку оснастили регулируемой телескопической двуногой сошкой С-1. Это оружие достойно проявило себя во время боевых действий в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.

Еще одним из направлений работы Евгения Федоровича Драгунова стало создание автоматического оружия ближнего боя — малогабаритных пистолетов-пулеметов и автоматов. Вначале семидесятых годов он спроектировал 9-мм пистолет-пулемет ПП-71 «Кедр». Кроме того, в 1975 году Драгунов приступил к работе над 5,45-мм малогабаритным автоматом, который предназначался для вооружения в первую очередь гранатометчиков, а также расчетов и экипажей технических родов войск. Конструктор создал два образца этого оружия, известных под обозначением МА (малогабаритный автомат). Особенностью автомата Драгунова, состоявшего из двух частей, стала его оригинальная компоновка, в некоторой степени повторявшая компоновку пистолета-пулемета Судаева ППС. Верхняя часть конструкции состояла из ствола со ствольной коробкой и подвешенной на ней подвижной системой автоматики (затворной рамы с затвором и возвратным механизмом). К переднему вкладышу ствольной коробки на шарнире крепилась пластмассовая ложа с пистолетной рукояткой управления огнем (существенно повлиявшая на облегчение оружия до 2,5 кг с неснаряженным магазином). В ложе был смонтирован ударно-спусковой механизм. Для уменьшения высоты ствольной коробки в конструкции бокового газового двигателя был использован толкатель, выполненный раздельно от затворной рамы. В задней части ложи размещался складывающийся сверху ствольной коробки металлический приклад с откидным затылком, значительно сокративший габариты МА (общая длина — 735 мм, длина со сложенными прикладом — 500 мм, длина ствола — 212 мм). В сложенном состоянии приклад не перекрывал прицельных приспособлений. Ствольная коробка фиксировалась в ложе возвратным механизмом. Ложа, подпружиненное цевье и ствольная накладка изготовлены из стеклонаполненного полиамида АГ-4В. Первая модель МА имела штатный усиленный пламегаситель от АКС-74У. Во второй модели в передней части пламегасителя были созданы несимметрично расположенные компенсационные щели. Они предназначались для более эффективного гашения дульного пламени и увода ствола автомата вправо-вверх при стрельбе автоматическим огнем. Питание патронами осуществлялось из штатного 30-зарядного магазина от автомата АК-74. По кучности стрельбы одиночным и автоматическим огнем из различных положений МА был на уровне автомата Калашникова АКС-74У. Однако к 1978 году, когда Драгунов закончил работу над своим образцом, в Министерстве обороны СССР уже было утверждено решение о принятии на вооружение образца укороченного автомата Калашникова. В связи с этим дальнейшие работы над 5,45-мм автоматом МА были свернуты.

За сорок лет работы Евгения Федоровича Драгунова в отделе главного конструктора Ижевского машиностроительного завода он создал 27 образцов стрелкового оружия, из которых 10 выпускались серийно. Драгунов, установивший основные принципы проектирования оружия высокой точности боя и создавший первоклассную самозарядную винтовку, занял одно из почетных мест в ряду прославленных советских конструкторов-оружейников. Он был награжден орденом «Знак Почета» и многими медалями.

Скончался Евгений Федорович 4 июля 1991 года. В полной мере заслуги конструктора перед Родиной были отмечены только после его смерти. Указом Президента Российской Федерации № 657 от 6 июня 1998 года Драгунову была присуждена Государственная премия за создание спортивного и охотничьего оружия.

Источник: nstarikov.ru