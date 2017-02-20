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Гири – культовое русское изобретение

18:17. 20 февраля 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Гири в России – больше, чем спорт. Их тягал и Лев Толстой и Иван Поддубный. В советские времена иметь гири дома было доброй традицией. И сегодня упражнения с ними входят в обязательную программу подготовки наших лучших спортсменов.

Культ гирь

Гири, сохранившие свою форму до наших дней, появились в XVIII веке совсем неожиданным образом. По легенде, русские пушкари постоянно, с огромными усилиями, вручную закладывали ядра в жерла пушек. Потребовалась подготовка. Была предложена простая, но превосходная идея: приделать ручку к ядру и тренировать тем самым мышцы рук.

Результаты были ошеломляющими, скорость заряда ядра в пушку увеличилась в несколько раз. 

Поднятие гирь до конца XIX века не считалось спортом. Это было скорее развлечение, но прочно укорененное в культуру. Силачи выступали на городских ярмарках и в цирках. Однако можно утверждать, что вся современная тяжелая атлетика выросла как раз из увлечения силачей прошлого гирями. Силовики ездили с гастролями и собирали полные арены. Это породило настоящий культ силы.

С гирями упражнялись все знаменитые борцы прошлого. Иван Поддубный, Иван Заикин, Георг Гаккеншмидт и многие другие – все они прошли гиревую школу.

Петр Крылов, которого называли “королем гирь”, выжимал в “солдатской стойке” двухпудовую гирю 86 раз и побил несколько мировых атлетических рекордов. Его “фишкой” было отличное телосложение (брал призы за самую атлетичную фигуру) и то, что во время выступлений он живо общался с публикой, показывая тем самым, что сложнейшие упражнения даются ему без особых усилий.

Фредерик Мюллер, взявший себе псевдоним Евгений Сандов, и вовсе считается основателем бодибилдинга. Он, делавший сальто с 24-килограммовой гирей, в 1930 году издал под своим русским именем книгу с лаконичным названием “Bodybuilding”.

Владислав Краевский, основатель петербургского “кружка любителей атлетики” в 60-летнем возрасте поражал гостей тем, что с легкостью выжимал “двойники” (32 кг) по десятку раз.

России также принадлежит и приоритет в теоретическом освоении гиревого спорта. Ещё до революции, в 1916 году, Иван Лебедев (силачи называли его “дядя Ваня”) издал книгу “Руководство, как развивать свою силу, упражняясь тяжелыми гирями”, а его ученик Александр Бухаров в 1939 году выпустил ещё один учебник – “Гиревой спорт”.

 

Мощный дед

Говоря о русском гиревом спорте, нельзя не упомянуть Льва Толстого, который был одним из самых преданных его фанатов. Он в принципе уделял большое значение силовым упражнениям. В его доме были кольца и трапеция, во дворе стоял турник. Писатель занимался с гирями до самой старости. Как-то он заметил: “Ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов”. Трудно усомниться в этом. В семидесятилетнем возрасте “яснополянский старец” обгонял мальчишек в беге, отлично плавал, хорошо ездил верхом. За год до смерти, в 1909 году, когда Толстому шёл 82 год, он в шутливом споре победил всех гостей в “борении на руках”.
Увлечение гирями писатель перенес и в свои романы. В “Анне Карениной” читаем о Левине (он считается одним из alter ego Толстого):

“И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири”.

Или фрагмент из романа “Воскресенье”:

” Войдя в кабинет, он защелкнул дверь, достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры (гири) и сделал двадцать движений вверх, вперед, вбок и вниз и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой”.

Толстой, ставший одним из первых борцов за трезвость и здоровый образ жизни, говорил: “Для меня ежедневное движение телесной работы необходимо, как воздух. При усидчивой умственной работе без движения и телесного труда сущее горе”.

 

Гири в СССР

В московском метро, в павильоне станции “Динамо” есть барельеф с изображением гиревика. Чести быть запечатленным среди других спортивных дисциплин гиревой спорт добился заслуженно. Гири в СССР любили преданно и самозабвенно. В каждом доме было принято иметь хотя бы пудовый снаряд. Даже люди неспортивные тягали гири в качестве зарядки. Уже в послевоенное время это было нормой.
Гиревой спорт стремительно развивался. В 1948 году был проведен первый Всесоюзный конкурс силачей, в программу которого входили упражнения с гирями и штангой. Благодаря энергии энтузиастов-силовиков, гири стали частью культуры и союзных республик.

В 1978 году была основана Всероссийская комиссия гиревого спорта, тогда же был проведен первый чемпионат. В 1984 году открылась уже Всесоюзная ассоциация гиревиков. Спорт развивался, незначительно менялись программные дисциплины, в 1989 году появился временной регламент, отчего соревнования стали более зрелищными. До этого силачи соревновались в максимальном количестве повторов. Рост силовых и технических показателей позволял лучшим спортсменам поднимать гири до 1000 раз. Это было здорово, но не так зрелищно, как при соревновании на время и скорость.

 

Всем – гири!

Сегодня русский гиревой спорт снова на подъеме. Наши спортсмены традиционно занимают призовые места на международных соревнованиях. Кроме спортивных дисциплин (рывок, толчок двумя руками, толчок по длинному циклу), гиревики уделяют время и силовому жонглированию, зрелищность которого мотивирует приходить в спорт новых людей.

Упражнения с гирями используют спортсмены-ударники, борцы. Гири великолепно развивают силовую выносливость, координацию, укрепляют связки. В отличие от тяжелой атлетики, гиревой спорт не травмоопасен, им успешно занимаются и девушки, и дети.

Алексей Рудевич

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Источник: www.kramola.info

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