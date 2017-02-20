Генетическая (родовая) память доказана учеными

Генетическая память («память предков», «родовая память») доказана учеными. Ранее она оценивалась лишь на уровне гипотез. Наиболее серьезное отношение она снискала у психологов (гипнотерапевтов). Посредством родовой памяти объяснялось необъяснимое: например, постоянное стрессовое состояние и приступы паники при благополучной жизни (родители пережили концлагерь). Под гипнозом пациенты раскрывали шокирующие подробности ужасов, которых просто не могли знать.

Еще 100 лет назад, Иван Павлов – российский физиолог полагал, что потомками наследуется опыт своих предков, который связан со стрессом и болью. Но до недавних пор, данное предположение не было подтверждено опытным путем.

Лишь в 2013 году произошел прорыв. Исследование, доказавшее предположение Павлова, провели американские ученые Керри Ресслер и Брайан Диас из Медицинского центра Университета Эмори в Атланте (США). Они выявили, что травмирующие данные меняют активность генов посредством химической модификации ДНК. Опыты проводились на мышах, которые передавали память о запахе из поколения в поколение. Статья была впервые опубликована в научном издании Nature Neuroscience.

Во время исследования было установлено, что новорожденные грызуны наследовали от своих родителей ген, отвечающий за врожденные рефлексы. В частности, потомство может бояться определенных запахов, которые не выносят их «родители».

Ученые приучили самца грызунов бояться запаха черемухи, который имеет вещество ацетофенон. Затем от скрещивания этих самцов с самками получили потомство и обнаружили, что мышата тоже боятся запаха черемухи. Притом, что обучение потомства родителями и контакты между поколениями были исключены. К тому же, реакция на «опасный» запах не утрачивалась в следующем поколении и при выведении потомства искусственным осеменением.

Оказывается, травмирующая информация меняет активность генов посредством химической модификации ДНК. Специалисты доказали, что это является биологической, а не социальной передачей информации, и происходит она путем передачи метилирования ДНК по половым клеткам.

Подобная схема характерна только для «отцовской» и «дедовской» памяти, но не для «материнской», поскольку сперматогенез происходит на протяжении всей жизни мужчин, а женщина рождается с полным набором яйцеклеток, и как-то изменить эти гены уже не представляется возможным. Однако в тех же сформированных яйцеклетках женщина хранит родовую память от своего отца, т.е дедушки своего ребенка. К слову сказать, любопытно, что у евреев принято определять истинного еврея именно по матери.

До обнародования данных исследований, были написаны массы книг о родовой памяти. Большая их доля — от психофизиологов и гипнотерапевтов. В качестве косвенных доказательств (в отсутствие опытных) они приводили удивительные и необъяснимые навыки младенцев (например, умение плавать). Рассуждения проходили примерно в следующем ключе:

Сегодня известно, что во время беременности плод в утробе матери около 60% времени видит сны. С точки зрения С.П.Расторгуева, автора книги «Информационная война», это проявляется именно генетическая память, а мозг ее просматривает и обучается. «На изначальную пустоту, которую суждено заполнить эмбриону в материнском чреве, подается генетическая программа, содержащая уже прожитые предками жизни». Благодаря наукам сегодня нам известно, что человеческий зародыш в утробе матери в процессе созревания проходя весь цикл эволюционного развития – от одноклеточного организма до младенца, «вкратце вспоминает всю свою историю, как историю развития живого существа». В результате чего, новорожденый ребенок хранит в себе генетическую память, записанную всеми его историческими предками. К примеру, новорожденный имеет способность держаться на воде сам. Эта способность плавать через месяц теряется. Т.е. дети рождаются с полным арсеналом знаний, бережно сохраненных веками эволюции в генетической памяти. И до 2-х лет у ребенка сохраняется звуковая, зрительная, осязательная генетическая память. К сожалению (или к счастью), по мере роста и обучения, доступ к генетической памяти уменьшается.

Присутствуя в нашей психике, данные генетической памяти, обычно не доступны нам в сознательном осмыслении. Поскольку проявлению этой памяти активно противодействует наше сознание, стремясь оградить психику от «раздвоения личности». Но генетическая память может проявиться во время сна или состояния измененного сознания (гипноз, транс, медитация), когда контроль сознания ослабляется.