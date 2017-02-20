ФЕНОМЕН СТАЛИНА: чем больше власть очерняет его, тем больше народ России уважает его!

Этот пост я начну с письма, которое написала мне читательница Лариса:

Удивительное дело, с одной стороны, многие молодые люди сегодня уже не знают, кто такой был Владимир Ильич Ленин, и это при том, что в СССР все центральные улицы городов были названы по его партийному псевдониму — проспектами ЛЕНИНА и улицами ЛЕНИНА, а в настоящее время, в силу исторической преемственности, его имя носят центральные улицы городов России. С другой стороны, что касается Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, принявшего управление страной в 1924 году после смерти ЛЕНИНА, то память о нём определённые силы пытаются уже десятки лет не просто навсегда вычеркнуть из истории России, а максимально очернить, чтобы народ, если бы и вспоминал СТАЛИНА иногда, то исключительно как страшного преступника, по масштабам злодейства сравнимого с Адольфом ГИТЛЕРОМ, развязавшим на планете Вторую Мировую войну.

Удивительно и то, что АНТИСТАЛИНИЗМ возведен сегодня в ранг государственной политики!!!

Например, СТАЛИНА публично называет преступником митрополит Иларион, который является буквально "правой рукой" главы "Русской Православной Церкви" патриарха Кирилла.

Источник: сайт "Православие и Мир".

Так же публично называет сегодня СТАЛИНА преступником премьер-министр России Д.А.Медведев, написавший в своём блоге в Фейсбуке буквально следующее:

Источник.

Однако, как бы то ни было, несмотря на то, что многие российские СМИ (причём за государственный счёт!) активно насаждают в головы россиян именно такие мысли и образы относительно СТАЛИНА, всего только 11% россиян (не более!) считают его преступником, который очень жестоко обходился "со своим народом". А подавляющее большинство наших граждан думает о СТАЛИНЕ не иначе как о спасителе России, который вынужден был проявлять буквально ЖЕЛЕЗНЫЙ характер исключительно в силу тогдашних внешних и внутренних обстоятельств.

Причём эти 11% россиян, в число которых входят премьер-министр РФ Д.А.Медведев и митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), не просто считают СТАЛИНА преступником! Они страшно боятся его "второго пришествия" во власть! Похоже, что этот страх прописан у них буквально на уровне генетики, и он начинает жечь их изнутри, как только миллионы русских начинают вспоминать СТАЛИНА и мысленно желать его второго рождения!

Два свидетельства тому — проведенный в Москве в 2013 году семинар: «Сталинская аберрация: почему РУССКИЕ не справляются с наследием тирана?» и слова Д.А.Медведева, высказанные в 2012 году: "Это должно остаться в анналах нашей истории, чтобы никогда этого не повторилось ".

Собравшиеся тогда на семинаре в Москве некие "филологи": Михаил Горбаневский — председатель гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС), доктор филологических наук, профессор, Марек Радзивон — директор польского культурного центра в Москве, театровед, доктор исторических наук, Евгений Штейнер — профессор НИУ ВШЭ, и ведущий Гасан Гусейнов — доктор филологических наук, профессор ВШЭ, писатель, публицист, с горечью констатировали, что «теоретически со временем сталинисты должны были исчезнуть совсем, а они, наоборот, наплодились в невероятных количествах!». «Появилось очень много 20 – 30-летних сталинистов», – заявил Гасан Гусейнов. – «Привели статистику и оказалось, что только 11% населения России против возвращения Сталинизма! Из оставшихся 89% половина ждёт этого с восторгом, а второй половине всё равно».

Проведение этого семинара филологов предварял такой АНОНС в СМИ: "Сталин как историческая личность – профессиональный убийца, уголовник и сексот, участник революции и правитель СССР на протяжении нескольких десятилетий, предмет обожания десятков миллионов людей, – насколько он актуален в современном политическом дискурсе России?". Источник.

Даже по этой "критике СТАЛИНА" мы видим, что он был воистину уникальным человеком!

С одной стороны, удивительное дело, СТАЛИНА до сих пор помнят и обожают за его созидательный труд многие десятки миллионов человек самых разных национальностей и возрастов, с другой стороны, какие-то отщепенцы, коих всего горстка, открыто и публично называют его "профессиональным убийцей"!

А ведь СТАЛИН действительно был убийцей, он был убийцей убийц, погубивших в Гражданскую войну 1918-1922 годов по меньшей мере 10 миллионов ни в чём не повинных граждан бывшей Российской империи.

На мой взгляд, так это и хорошо, просто замечательно, что в то тяжёлое время во главе России оказался такой человек, который решил посвятить свою жизнь восстановлению социальной справедливости и построению справедливого общества на 1/6 части суши планеты. А отщепенцам, собравшимся под крышей "Сахаровского центра": Мареку Радзивону, Михаилу Горбаневскому, Евгению Штейнеру и Гасану Гусейнову хотелось бы, чтобы СТАЛИН был толерантным к убийцам русского народа?

Очевидно, сейчас они все хотят, чтобы люди забыли, что творилось в России с 1917 по 1924 годы, до того как СТАЛИН стал руководить страной?

Как можно скрыть то, что в начале 30-х годов ХХ века было известно каждому взрослому в Англии и Европе?

Как можно вымарать из мировой истории свидетельство очевидца, военного министра и министра авиации Великобритании Уинстона Черчилля, впоследствии премьер-министра Великобритании, который в 1920 году опубликовал в английских СМИ статью, где в числе прочего были и такие слова: "Революция, случившаяся в России — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа. Толпа "исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей...", — вот его точные слова. Источник.

Как можно это скрыть сегодня, если это свидетельство Черчилля, который и сам был носителем еврейской крови и у которого были со Сталиным особые личные отношения!

Сталин, Рузвельт и Черчилль на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Сталин, Рузвельт и Черчилль на Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

И если СТАЛИНУ каким-то совершенно невероятным путём удалось после 1924 года избавить страну от упомянутых Черчиллем в 1920 году "еврейских подонков", которые организовали в 1917 году в Российской империи революцию, а потом "схватили за волосы русский народ и установили своё господство над огромной империей", то из этого никак нельзя сделать вывод, что "Сталин устроил войну своему народу".

Человек, делом всей жизни которого стало построение на 1/6 части суши планеты справедливого государства, просто обязан был проявлять железную волю в борьбе с любыми подонками... И еврейскими тоже!

Теперь послушайте в продолжение моего рассказа — рассказ Виктора Ефимова, советского и российского партийного и государственного деятеля, учёного и публициста:

"Если Вы, ребята, хотите глубоко понять Иосифа Виссарионовича Сталина, никогда не читайте чьи-бы то ни было мнения о нём. Понять Сталина можно лишь по фактам, изучая те дела, которые вершились при Сталине, и изучая работы самого Сталина. А базовым посылом я бы считал то стихотворение, которое Сталин написал в возрасте 18 лет. К этому возрасту человек уже имеет некие базовые сформированные жизненные ориентиры, которые невозможно утратить. Так что же волновало Сталина в его 18 лет. Вспомним это стихотворение:

Виктор Ефимов: "Сталин понимал глубокую суть цивилизационной парадигмы, которую реализовывал Запад в его время. И поэтому он опирался на глубинные слои управления Советского Союза. Дело в том, что у нас есть 2 уровня управления. Есть управление государственное, а есть быть может для многих незаметное — цивилизационное управление. Они совершенно по-разному позиционированы. И если посмотреть на оценки Сталина, то мы увидим их прямую противоположность.

Так вот, если говорить о либеральной интеллигенции, о той голове, оторвавшейся от народа в образах Пушкина, то, конечно, она даёт резко негативные отклики о Сталине. И напротив, народ характеризует Сталина в общем-то как человека, достигшего высот в осмыслении всех мировоззренческих истин. Потому что Сталин — сеятель. Он занимался глобальным будущим нашей цивилизации, а не только днём текущим. Отсюда этот феномен совершенно разных взглядов и оценок на роль Сталина.

Ну и если посмотреть на факты, то мы с вами не должны забывать, что такое "сталинский дом". Если вы побываете в Санкт-Петербурге, то вы сразу отличите: вот эта сталинская архитектура, а вот эта — хрущёвская. Вот троцкист Хрущёв — это совершенно иное, нечто сиюминутное. Или, к примеру, давайте посмотрим на автомобилестроение. Времена Сталина — это машина "ЗИМ", это машина "ЗИС-110", "Победа", "ВОЛГА ГАЗ-21". Это перечень машин, на которых можно с гордостью проехать и сегодня, а тогда это были машины из разряда лучших автомобилей того времени в мире!

Сталин по-сути запустил космическую программу СССР, и вы понимаете, когда в 1957 году в Космос полетел первый спутник, этому предшествовали десятилетия напряжённого труда, который был организован во времена Сталина.

Ну и если посмотреть на глобальную политику, то и здесь мы должны сегодня отдать дань уважения Сталину. Я приведу только два таких глобальных примера. Именно Сталин добился, чтобы был введён "принцип вето" для решений организации ООН. Потому что организация ООН планировалась как инструмент для организации Нового Мирового Порядка. Чтобы якобы под знаком законности окончательно смять всё человечество. Но Сталин предугадал эти обстоятельства и введённое им вето позволило изменить стратегию происходящего на земном шаре.

Ну и, конечно же, мы с вами не можем отмечать, что, когда принималось решение по Международному Валютному Фонду, то именно Сталин заранее увидел перспективы этой нынешней евро-долларовой пирамиды и он категорически отказался от вхождения сначала в МВФ, а уже в 1947 году полностью отказался от участия в Плане Маршалла.

Так вот, 2 страны отказались от вхождения в Международный Валютный Фонд: СССР и Швейцария. Это для меня символ того, что именно эти две страны сегодня и символизируют две противоположных цивилизационных доктрины.

И если говорить о сегодняшней нашей государственности, о Русской цивилизации сегодня, то концепция общественной безопасности, которая сегодня начинает доминировать не только внутри нашей страны (информационно), но и во всём мире — это порождение сталинских идей...

Поэтому доктрина развития Русской цивилизации она уникальная, она предусматривает перспективу не на 70, а уж по крайней мере на 700 лет. И в основе, в фундаменте этой доктрины, конечно же, лежит то, что было наработано в своё время Сталиным.

Сталин был большевиком, причём Большевиком с большой буквы. При этом под термином "большевик" нужно иметь верное понятие. Большевик — это тот, кто думает об интересах большинства! Вот в этом и есть загадка Сталина!!!

И чем больше сегодня властные структуры критикуют и организуют травлю Сталина, тем в большей степени народ начинает его поддерживать!

Об этом свидетельствует и конкурс "Имя России", об этом свидетельствуют и бесчисленные фотографии Сталина на "Камазах" дальнобойшиков..." (Из видеолекции Виктора Ефимова за 12 июля 2016 года).

Это сегодня мы как раз все и наблюдаем!

Я надеюсь, что читатели обратили внимание на слова Виктора Ефимова: "Так вот, две страны: Швейцария и Советский Союз отказались от вхождения в МВФ (Международный Валютный Фонд). Это для меня символ того, что именно эти две страны сегодня и символизируют две противоположных цивилизационных доктрины..."

Общество как-то уже приучили думать, что на земле в ХХ веке было две СУПЕРДЕРЖАВЫ: США и СССР, однако цивизизационным управлением по настоящему занимались СССР и Швейцария, в сторону которой Адольф Гитлер, разжигатель Второй Мировой войны, не смел даже косо посмотреть...

Почему?

Потому, что там жили его хозяева. Эту тайну я открыл для себя в 2014 году, написав статью: "ЛОГОВО ДЬЯВОЛА: правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Феномен СТАЛИНА также состоял и в том, что он, будучи величайшим государственным деятелем ХХ века, не имел никакого другого систематического образования, кроме образования священника!

Причём на священника СТАЛИН проучился в Грузии почти 10 лет.

Сам факт того, что Сталин десяток лет во времена своей юности учился на священника, ещё ни о чём не говорит.

Простой пример: из года в год в России и других странах мира всё новые и новые тысячи людей получают музыкальное образование и становятся музыкантами, но лишь единицы из них (и то далеко не каждый год!) удостаиваются титула "гениальный композитор". Имена всех этих счастливчиков можно пересчитать буквально по пальцам. Наши отечественные великие композиторы это (в скобках годы жизни): Михаил Иванович Глинка (1804—1857), Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887), Модест Петрович Мусоргский (1839—1881), Пётр Ильич Чайковский (1840—1893), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908), Александр Николаевич Скрябин (1872—1915), Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943), Игорь Фёдорович Стравинский (1882—1971), Сергей Сергеевич Прокофьев (1891—1953), Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975)...

Чем же они отличались от всех остальных тысяч музыкантов, получивших консерваторское или какое-иное музыкальное образование?

Ответ: тем же самым, чем и Сталин, получивший образование христианского священника, отличался от многих тысяч других христианских священников, когда-либо учившихся в Духовной семинарии или академии!

В чём конкретно разница?

Разница в том, что есть музыканты, обученные играть по уже готовым, кем-то написанным нотам, но не способные сами писать музыку, задевающую высшие струны человеческой души. В то же время среди музыкантов иногда встречаются такие уникумы, которые способны хотя бы иногда слышать в своём сознании божественную музыку "небесных сфер", а знание нотной грамоты позволяет им записывать её для последующего проигрывания на музыкальных инструментах.

В этом гигантская разница между "просто музыкантом" и "гениальным композитором".

В религии аналогично: есть "просто священники" и есть "святые", "пророки", "помазанники Божии".

Просто священники — это "книжники", для которых Тора или Библия — единственный источник мудрости на все времена. Если же Тору или Библию у таких священников отнять, они, наверное, просто онемеют, потому что книга для них — всё! И Бог для них — только в книге.

А иногда среди тех, у кого однажды возник интерес к религии и кто проникся ею по зову души или сердца, встречаются люди-уникумы, способные слышать звучащий в их сознании "глас небес". Он им буквально подсказывает, что им надо любой ценой возглавить свой народ или народы, над которыми нависла смертельная опасность, и он также подсказывает, каким курсом надо вести этот народ или народы, чтобы они смогли выжить.

Среди иудейских первосвященников таким человеком-уникумом был, например, Моисей.

Сталин был таким уникумом среди людей, получивших образование христианского священника! Он особо не рассказывал никому "истории про Бога", как это делают священники-"книжники". Он просто молча действовал сообразно ситуации, своим реальным возможностям и своим ощущениям. Плюс ко всему он знал как никто другой тайну Русского Духа, и то, что она прямо связана с тайной Святого Духа, о котором столь много говорят священники-"книжники". И в этом тоже заключался ФЕНОМЕН СТАЛИНА.

Лучшей иллюстрацией для моих слов является полуторачасовой фильм "РОССИЯ СРАЖАЕТСЯ", выпущенный в США по заказу Министерства обороны США в 1943 году. Очень рекомендую посмотреть его каждому! Американцы этим фильмом подтвердили известную поговорку: "Большое видится на расстоянии".

В продолжение темы, в качестве информации к размышлению предлагаю прочесть статью: "Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому Холокосту! Пора сказать самим себе: “Finita la comedia!”

20 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Post scriptum

Некто Владимир написал мне недавно: "Скажите, Антон, почему Вы восхваляете Джугашвили-Сталина? Не могли бы Вы объяснить свою позицию? Для меня Джугашвили равен Шикльгруберу (Гитлеру). Такая же паршивая собака. Но Вы ведь сознательно пишите о нём хорошие вещи".

Вот мой ответ: сегодня целый класс людей, их набирается аж 11%, льёт грязь на человека, под руководством которого СССР одержал Победу в Великой Отечественной войне. При этом Вы, Владимир, заявляете мне, что Сталин для Вас равен Гитлеру!

То есть для Вас нет разницы между агрессором и защитником Отечества?!

Зло равносильно добру?!

А как насчёт РАЗЛИЧЕНИЯ? Оно у Вас не работает? Различение добра и зла, хороших и плохих поступков, правды и лжи? Или Вам всё едино?!

Давайте рассмотрим простой пример. Вот две страны, два осколка СССР: Украина и Россия.

Нынешний Президент России Владимир Путин наперекор всем старается возрождать своё Отечество, а Пётр Порошенко словно маньяк-садист низводит украинский народ и свою страну на уровень плинтуса. Там уже вся недвижимость продана Западу, все заводы и пароходы! Украинцы в настоящее время даже большие банкроты, чем греки!

Здесь, в сравнении Путина и Порошенко разница Вам понятна, кто из них плохой, а кто — хороший?

Вот и со Сталиным должно быть также понятно! Представьте, что Сталин принял страну вот после такого Порошенко-Вальцмана, только его фамилия была в 1924 году Бронштейн-Троцкий. Россия была разрушена до основания, и при этом она ещё была полна подонков и убийц еврейской национальности, о которых красочно рассказал в 1920 году в статье "Большевизм против Сионизма" упомянутый ранее Черчилль! И ведь Сталин не просто спас Россию, которая называлась тогда СССР, а он сделал её индустриально развитой Державой!

И в 1941-1945 годах, когда швейцарские сионисты хотели уничтожить Россию руками Шикльгрубера-Гитлера и немцев, Сталин как правитель снова спас её!

Так как же можно поливать этого великого Человека грязью, если христианская мораль учит познавать людей "по плодам их" (Мф. 7:16)?!