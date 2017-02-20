Для успешного разговора с США мы должны решить свои собственные проблемы

В телефонном интервью газете «Завтра» и ресурсу «День ТВ» я изложил свою точку зрения на «разочарование» позицией новой американской администрации по поводу принадлежности Крыма. И изложил в целом свое видение, каким образом надо выстраивать взаимоотношения с нашими «партнерами».



Источник: Газета «ЗАВТРА»

«Трамп о Крыме и прочие «американские мечты»: чем ответит Россия?

Многие журналисты и не очень далёкие политологи, которые как дети радовались победе Дональда Трампа просто потому, что не победила Хиллари Клинтон, исходили из ложного постулата, что российско-американские отношения, американская политика начинается с чистого листа и мы находимся в точке «ноль». Конечно же, нет. Очередной президент США, естественно, не собирается перечёркивать всю американскую политику, которая была до него. А до него были не только Барак Обама, который ввёл санкции против России, осуществил государственный переворот на Украине и разрушил Ближний Восток, но ещё значительный ряд руководителей американского государства, которые вводили санкции против Советского Союза. Которые не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР в 1940-м году – даже после того, как мы вместе разгромили Гитлера. Так, что ничего нового не происходит. Стало ни хуже, ни лучше.

Американская политика продолжает двигаться в определённом русле. США не могут не потерять лицо, резко изменив свой курс. Представьте себе, как будут относиться к сверхдержаве, в которой, в зависимости от смены руководителя, на 180 градусов меняется политика? Вместо Обамы стал Трамп, и вот Трамп выходит на лужайку перед Белым домом и говорит: на Украине был государственный переворот, который финансировали мы, американцы, мы каемся за это и теперь считаем, что Янукович должен вернуться в Киев. Как можно с такой державой иметь дело? Понятно, что никак. Соответственно, политика США меняется в её «подковёрности», а на словах будет говориться ровно тоже самое. Поэтому Трамп и говорит о том, что Россия должна «вернуть Крым Украине», потому что до этого американский президент говорил то же самое, только фамилия у президента была иная.

Нам надо поменьше обращать внимание на риторику США и поменьше надеяться на резкое изменение их политики. А дальше – закулисные переговоры, определённый торг, который является, собственно говоря, сутью любой международной дипломатии. И, конечно, умение того шахматного гроссмейстера, который играет по нашу сторону великой шахматной доски.

Какие у нас есть активы для торга? Давайте «отмотаем» последний исторический период чуть-чуть назад. Согласитесь, что у нас появились новый козырь в рукаве (или новая фигура на шахматной доске) после того, как российские ВКС начали бомбёжку террористов в Сирии. Россия вошла в Сирию, и после этого нас стали как-то лучше слышать, уважительнее к нам относиться, риторика Запада во многом поменялась. Между прочим, я абсолютно убеждён, что от правильных шагов во внешней политике России (и Китая в том числе) американский истеблишмент был вынужден назначить президентом США Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон – что вполне было возможно при ошибочной политике РФ. Теперь у нас есть, во-первых, козырь Ближнего Востока. Во-вторых, Россия – это третий центр силы на планете. И без нашего участия, без нашего благоволения многие мировые проблемы не могут быть разрешены.

Если у нас, конечно, и уязвимые моменты. Заключены они в том, что США является экономическим гигантом и политическим гигантом. Китай является экономическим гигантом, но политический его вес до его же экономического пока не дотягивает. У нас ситуация иная: мы политический гигант и слабы экономически. Поэтому мы должны всячески подтягивать свою экономическую составляющую, чтобы выйти на уровень экономической независимости Советского Союза, который также находился под американскими санкциями. Как школьник и пионер советского периода могу сказать, что мне было совершенно всё равно, действует поправка Джексона-Вэника или нет, мы этого не чувствовали, не замечали. Не обращали внимание на то, что США не признают, например, вхождение прибалтийских республик в состав Советского Союза. И американские санкции не оказали никакого влияния на последующую печальную судьбу нашего государства. Это был акт предательства, а не акт некоего объективного разрушения государства под давлением внешних обстоятельств.

Эмоциями в политических действиях руководствуются только очень плохие политики. Например, Адольф Гитлер, который, исходя из своей реально существовавшей русофобии и реально существовавшей англофилии, напал на Советский Союз и попытался договориться с Англией, с которой он в тот момент находился в состоянии войны. Закончилось всё это очень печально для Гитлера. Англичане его обманули, а русские, в результате, разгромили Третий Рейх, который перестал существовать. Возьмём другого политика, который русофобией никогда не страдал. Звали его Наполеон Бонапарт. Он осуществлял определённые действия, руководствуясь логикой, навязываемой, с одной стороны, тогдашней ситуацией в мире, с другой стороны – своим пониманием того, что надо делать. Осуществлял достаточно успешно, пока не совершил одну крупную ошибку в 1812 году, которая ему, как и Гитлеру, стоила уничтожения того государства, которое он построил. Но при этом Наполеон не был никаким русофобом и совершенно не ненавидел Россию. Просто ему казалось, что надо действовать именно так.

Эти исторические примеры говорят нам, что ошибки совершают политики, не только руководствующиеся какими-то эмоциями. Но те, кто «идёт на эмоциях», совершат политическую ошибку со стопроцентной вероятностью. Поэтому у Дональда Трампа может не быть никакой русофобии, но русофобия является всего лишь обёрткой для конфетки американской политики, в которой ничего не поменялось. Состав Конгресса тот же самый, в Сенате сидят те же самые люди. Поменялась фамилия президента. Как в этой ситуации он может – и, самое главное, зачем он должен – резко менять политику США? Просто задайте себе вопрос: зачем? Зачем Дональду Трампу снимать санкции с РФ? Чтобы на первом, втором, третьем, четвёртом канале телевидения РФ сказали, что он молодец? Ему это совершенно всё равно. Для США снятие санкций на сегодняшний момент принесёт только минусы, потому что санкции, введённые в отношении России, на самом деле ослабляют Европу. Делают Европу ещё более зависимым от США вассалом. Поэтому нет оснований, нет пользы от снятия санкций для США. Никто санкции в отношении России снимать не будет. Кстати, надо ли нам, чтобы с нас сняли санкции? – это тоже вопрос.

Мы имеем дело не с романтиками, а с жёсткими прагматиками. Если мы хотим каких-то действий со стороны США, которые мы считаем выгодными нам, мы должны выстраивать общемировую политическую ситуацию так, чтобы США от этого получали тоже какую-то пользу или хотя бы им казалось, что они её получат в относительно недалёкой перспективе.

Хотелось бы ещё отметить, что, собственно говоря, хороших отношений с США у нас фактически никогда не было, за исключением, может быть, 44-го и начала 45-го года. Если мы вспомним даже ельцинский период, то нас очень жёстко критиковали за то, что мы в своём собственном доме наводили порядок – я имею в виду Кавказ. При этом сегодня совершенно очевидно, что мы были абсолютно правы. Потому, что то, что случилось в России в 90-е и начале 2000-х, сегодня произошло на Ближнем Востоке. Те же самые силы профинансировали точно такое же разрушение государств и региона под тем же самым ваххабитским флагом. Ничего не поменялось.

Отношения с США всегда были сложные просто потому, что США действуют всегда в своих интересах. Им хотелось создать нам проблему на Кавказе. Мы эту проблему решили. Теперь мы помешали им создать проблему (теперь уже всему миру) на Ближнем Востоке, после чего, конечно, они в наш адрес большой любовью не пылают. Донбасс, Украина – это всего лишь ещё одна точка на карте, где идёт точно такая же борьба. США разрушают, сеют хаос и гражданскую войну. Наша задача – мир и порядок. Донбасс и Украина – это часть русского народа, их проблемы куда более близки и понятны нам, чем ситуация в Сирии – но смысл происходящего там точно такой же. Происходящая сегодня политика США, смена руководства пока оставляет надежду на то, что у нас появятся какие-то новые варианты решения проблемы Украины в наших интересах. Но нужно понимать, что наши интересы почти нигде не совпадают с интересами США.

Для успешного разговора с США мы в первую очередь должны решить свои собственные проблемы. Главная проблема России сегодня – это наведение порядка (в том числе идеологического) в доме, недопущение во власть предателей.

Слово «предатель» звучит достаточно «весомо, грубо, зримо», как сказал один из наших поэтов. Но на самом деле такое впечатление, что многие экономические проблемы создаются специально. Потому, что у всякой человеческой глупости есть определённые пределы. Идеологический стержень обязательно нужен для власти, потому что первое, что мы должны сделать – ответить на вопрос: почему? Например, нам говорят: Крым наш, мы должны быть суверенным государством. Я с этим абсолютно согласен, добавляю к этому, что не только Крым наш, но наша ещё и Украина, и Белоруссии, и Казахстан. И вообще, собственно говоря, мы с постсоветским пространством – это единое целое. Поэтому они являются нашими, а мы являемся частью их. Иначе мы просто разрезаем на части единый экономический, политический и геополитический организм. Вот власть должна дать ответ: почему мы должны быть сильным и суверенным государством? Ведь либералы нам говорят: а не надо нам быть сильными и суверенными, давайте встроимся в мировую экономику, будем качать нефть и станем прекрасно жить. То есть необходим ответ на вопрос: почему и зачем мы идём на риски и определённые лишения в противостоянии Западу? Каждый гражданин России должен понимать, что, если мы не будем сильными, нас разрежут на части, уничтожат, а дальше начнут осуществлять геноцид нашего самого свободолюбивого народа в мире. Просто потому, что такой народ никому со своим свободолюбием не нужен. Вот это и есть идеология. Не в смысле того, что портрет Маркса или портрет государя-императора должен висеть на стене, а в смысле понимания в головах граждан».

«Видео» этого телефонного разговора с корреспондентом «День ТВ» и газеты «Завтра»

Источник: nstarikov.ru