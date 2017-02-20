Банки больше не рождаются

Концептуал СМИ За два года в России не появилось ни одного нового

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



Число заявок на регистрацию новых кредитных организаций за последние два года существенно сократилось и в сумме немногим превысило дюжину, рассказали «Известиям» в ЦБ. Из них была одобрена только треть, но ни один новый банк в стране не появился. Интерес к этому бизнесу пропал из-за его низкой доходности, да и кредитных организаций в стране уже достаточно, считают эксперты.



ЦБ за три последних года существенно оздоровил банковский сектор, расчистив дорогу новым игрокам. Впрочем, новички не торопятся выходить на рынок. Как сообщили «Известиям» в ЦБ, в 2015 году регулятору поступило девять заявок на регистрацию кредитных организаций, а в прошлом — семь. По десяти Центробанк дал отказ, причем большая часть заявок была отклонена в позапрошлом году.

По словам представителя ЦБ, оснований для отказа в выдаче лицензий было два. Первое — неудовлетворительное финансовое состояния акционеров банков. Второе — несоответствие учредительных документов требованиям законов.

В Центробанке уточнили, что в 2015 году было зарегистрировано две новые кредитные организации, а в 2016 году — три. Из материалов регулятора следует, что всё это не банки, а кредитные организации — расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.д.

Тот факт, что число банков уменьшается, а новые не открывают, объясняется несколькими причинами. По мнению большинства экспертов, главная причина — низкая рентабельность бизнеса.

— Доказательством может служить тот факт, что сейчас основные сделки на банковском рынке — это сделки по слиянию и поглощению, когда происходит укрупнение кредитных организаций. Зачастую это более простой способ создать нечто новое на рынке. При этом такой путь не всегда является более дорогим по сравнению с запуском банка с нуля, — говорит первый зампред правления Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) Вячеслав Андрюшкин.

Ему вторит банкир из топ-100, настоявший на анонимности. На рынке есть немало таких предложений, например, в одном регионе продается банк за $300 млн, говорит собеседник «Известий».

— Совсем не обязательно создавать новый банк, можно просто купить у старых акционеров старый банк, — соглашается профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юрий Юденков. — Он вроде новый, но в реестре он старый.

В ходе оздоровления сектора Центробанк действительно повысил требования к минимальному размеру капитала банка в полтора раза — с 180 млн до 300 млн рублей с 2015 года, на горизонте двух лет ожидается очередное повышение. Однако никаких запретительных барьеров регулятор не устанавливал.

Юрий Юденков уточняет, что речь не столько о «цене» выхода на рынок, сколько об операционных издержках, в частности по предоставлению отчетности для ЦБ.

— В отечественных кредитных организациях они в десять раз превышают аналогичные затраты за рубежом из-за дублирования информации. Дело в том, что банки обязаны отчитываться перед регулятором и по РСБУ, и МСФО, — указывает собеседник «Известий».

Из-за высоких издержек отдача на банковский капитал редко превышает 15–17% годовых, отмечает Вячеслав Андрюшкин.

— Да, это значительно выше инфляции, но меньше, чем в других бизнесах, например тех, которые связаны с высоким участием добавленной стоимости в продукте, притом что большинство сфер деятельности гораздо меньше зарегулированы, чем банковская, — говорит Вячеслав Андрюшкин.

Еще одной причиной отсутствия интереса к созданию банков может быть рост требований к деловой репутации собственников и топ-менеджеров кредитных организаций. С 2014 года они обязаны раскрывать широкому кругу лиц достаточно много информации о себе. В частности, об образовании и опыте работы. Как говорят участники рынка, непосредственно перед регулятором банкирам приходится отчитываются более детально.

— Деньги любят тишину, а нынешняя надзорная политика регулятора идет в русле Базельских рекомендаций с их «рыночной дисциплиной» и чрезмерной публичностью, —продолжает Юрий Юденков из РАНХиГС.

Важно также учитывать высокие темпы роста доли IT в финансах, добавляет банкир из крупной кредитной организации. Сейчас практически ни один банк не обходится как минимум без АБС (автоматизированной банковской системы), а это весьма дорогостоящее удовольствие. Кроме того, финансовые технологии всё глубже проникают в сами продукты и услуги, да так, что даже некоторые из ныне действующих банков не поспевают за конкурентами.

— Есть мнение о том, что банки в их нынешнем виде лет через пять будут менее востребованы рынком и превратятся в IT-компании, которые должны обеспечивать высокую степень удаленности обслуживания и так далее. Я это мнение разделяю, — говорит Вячеслав Андрюшкин. — Всё это требует очень больших инвестиций в информационные технологии, а не все предприниматели готовы нести такие затраты, соревнуясь с крупнейшими участниками рынка.

Справка «Известий»

По данным ЦБ, на топ-200 банков приходится 95% рынка банковских услуг, на остальные — всего 5% (на 1 января в стране работало 575 банков). При этом, как отмечается в «Обзоре состояния финансовой доступности», подготовленном ЦБ, несмотря на сокращение числа банков, увеличивается охват разных регионов и слоев населения дистанционными финансовыми услугами, повышается доступность, в том числе и ценовая, кредитов и прочих продуктов.

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