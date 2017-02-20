Главная » Мировоззрение, Экономика

Банки больше не рождаются

14:17. 20 февраля 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

За два года в России не появилось ни одного нового

I605_1

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Число заявок на регистрацию новых кредитных организаций за последние два года существенно сократилось и в сумме немногим превысило дюжину, рассказали «Известиям» в ЦБ. Из них была одобрена только треть, но ни один новый банк в стране не появился. Интерес к этому бизнесу пропал из-за его низкой доходности, да и кредитных организаций в стране уже достаточно, считают эксперты.

ЦБ за три последних года существенно оздоровил банковский сектор, расчистив дорогу новым игрокам. Впрочем, новички не торопятся выходить на рынок. Как сообщили «Известиям» в ЦБ, в 2015 году регулятору поступило девять заявок на регистрацию кредитных организаций, а в прошлом — семь. По десяти Центробанк дал отказ, причем большая часть заявок была отклонена в позапрошлом году.

По словам представителя ЦБ, оснований для отказа в выдаче лицензий было два. Первое — неудовлетворительное финансовое состояния акционеров банков. Второе — несоответствие учредительных документов требованиям законов.

В Центробанке уточнили, что в 2015 году было зарегистрировано две новые кредитные организации, а в 2016 году — три. Из материалов регулятора следует, что всё это не банки, а кредитные организации — расчетные организации, клиринговые компании, кредитные кооперативы и т.д.

Тот факт, что число банков уменьшается, а новые не открывают, объясняется несколькими причинами. По мнению большинства экспертов, главная причина — низкая рентабельность бизнеса.

— Доказательством может служить тот факт, что сейчас основные сделки на банковском рынке — это сделки по слиянию и поглощению, когда происходит укрупнение кредитных организаций. Зачастую это более простой способ создать нечто новое на рынке. При этом такой путь не всегда является более дорогим по сравнению с запуском банка с нуля, — говорит первый зампред правления Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) Вячеслав Андрюшкин.

Ему вторит банкир из топ-100, настоявший на анонимности. На рынке есть немало таких предложений, например, в одном регионе продается банк за $300 млн, говорит собеседник «Известий».

— Совсем не обязательно создавать новый банк, можно просто купить у старых акционеров старый банк, — соглашается профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Юрий Юденков. — Он вроде новый, но в реестре он старый.

В ходе оздоровления сектора Центробанк действительно повысил требования к минимальному размеру капитала банка в полтора раза — с 180 млн до 300 млн рублей с 2015 года, на горизонте двух лет ожидается очередное повышение. Однако никаких запретительных барьеров регулятор не устанавливал.

Юрий Юденков уточняет, что речь не столько о «цене» выхода на рынок, сколько об операционных издержках, в частности по предоставлению отчетности для ЦБ.

— В отечественных кредитных организациях они в десять раз превышают аналогичные затраты за рубежом из-за дублирования информации. Дело в том, что банки обязаны отчитываться перед регулятором и по РСБУ, и МСФО, — указывает собеседник «Известий».

Из-за высоких издержек отдача на банковский капитал редко превышает 15–17% годовых, отмечает Вячеслав Андрюшкин.

— Да, это значительно выше инфляции, но меньше, чем в других бизнесах, например тех, которые связаны с высоким участием добавленной стоимости в продукте, притом что большинство сфер деятельности гораздо меньше зарегулированы, чем банковская, — говорит Вячеслав Андрюшкин.

Еще одной причиной отсутствия интереса к созданию банков может быть рост требований к деловой репутации собственников и топ-менеджеров кредитных организаций. С 2014 года они обязаны раскрывать широкому кругу лиц достаточно много информации о себе. В частности, об образовании и опыте работы. Как говорят участники рынка, непосредственно перед регулятором банкирам приходится отчитываются более детально.

— Деньги любят тишину, а нынешняя надзорная политика регулятора идет в русле Базельских рекомендаций с их «рыночной дисциплиной» и чрезмерной публичностью, —продолжает Юрий Юденков из РАНХиГС.

Важно также учитывать высокие темпы роста доли IT в финансах, добавляет банкир из крупной кредитной организации. Сейчас практически ни один банк не обходится как минимум без АБС (автоматизированной банковской системы), а это весьма дорогостоящее удовольствие. Кроме того, финансовые технологии всё глубже проникают в сами продукты и услуги, да так, что даже некоторые из ныне действующих банков не поспевают за конкурентами.

— Есть мнение о том, что банки в их нынешнем виде лет через пять будут менее востребованы рынком и превратятся в IT-компании, которые должны обеспечивать высокую степень удаленности обслуживания и так далее. Я это мнение разделяю, — говорит Вячеслав Андрюшкин. — Всё это требует очень больших инвестиций в информационные технологии, а не все предприниматели готовы нести такие затраты, соревнуясь с крупнейшими участниками рынка.

Справка «Известий»

По данным ЦБ, на топ-200 банков приходится 95% рынка банковских услуг, на остальные — всего 5% (на 1 января в стране работало 575 банков). При этом, как отмечается в «Обзоре состояния финансовой доступности», подготовленном ЦБ, несмотря на сокращение числа банков, увеличивается охват разных регионов и слоев населения дистанционными финансовыми услугами, повышается доступность, в том числе и ценовая, кредитов и прочих продуктов.

==========================================================================

Рекомендуем:

Экономическая Теория Славянофилов и современная Россия. “Бумажный рубль” С. Шарапова, Катасонов Валентин Юрьевич

О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. “Денежная цивилизация” и современный кризис, Катасонов Валентин Юрьевич

Капитализм. История и идеология “Денежной цивилизации”, Катасонов Валентин Юрьевич

==========================================================================

Михаил Телегин

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... и плотности населения. Больше людей – больше тех, кто может ...же Баал) был очень грозным богом Понятно, что такое большое дело... его, и они стали рождать; ибо заключил Господь всякое...все заканчивается благополучно – женщины рождают пару небесных божеств по ...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
..., что партия пока только-только рождается, в обозримом будущем уже способна... деньги на счетах зарубежных банков, если эти зарубежные банки являются, если я...: Спасибо. Александр Бородай: Спасибо вам большое. Источник: блог Николая Старикова /* < ![CDATA...
«После прочтения – сжечь», или маленькая правда о большом ростовщичестве
... такая наука как криминология большие умы пытаются разработать методы... мало задумывается о проблемах большой политики и тонкостях рыночной... а вместо реальных изменений рождаются только всё новые и ...любой экономики круг. Чем больше банков и меньше заводов и ...
Большая игра Владимира Путина – ч.1, ч.2, ч.3.
...сознанием. ............................................................................................................................................................ Большая игра Владимира ... центральные банки не ... ДЕЙСТВИЕ РОЖДАЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ...
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 3
...хапать. В конюшнях, аристократы не рождаются.» Нечто подобное, но в более... рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет...контролировался экономический и финансовый блок, большая часть социальной системы, многие ...
Ответ В.В. Путину на его статью в «Независимой газете» 23.01.2012г.
...младенец в России рождается больным. Показатель заболеваемости...банков в составе «Инкомбанка», «Онэксимбанка», банка «Империал», «Столичного банка сбережений», банка «Менатеп», акционерного коммерческого банка...научных учреждений, по большей части "закрытых". ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Соглашение Разработка сайта — CTG