Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

8 железобетонных причин, чтобы делать ребёнку прививки

10:33. 20 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Вакцинация – это идеальный доступ к телу здорового человека, тем более ребёнка. Вакцина даёт возможность доставить вирус сразу в кровь, минуя все защитные функции организма. К тому же доставляется не только вирус, но и различные вспомогательные вещества. Только помогают они совсем не вакцинируемым…

Итак, топ-8 причин, по которым нужно сделать своему ребёнку прививку.

1. Организм вашего ребенка страдает от хронического дефицита ртути, алюминия, формальдегида, фенола; ему не хватает чужеродных белков, ДНК, посторонних мусорных вирусов и других жизненно важных ингредиентов. 

2. У вашего ребенка наблюдается опасный переизбыток здоровых, нормально функционирующих клеток мозга. 

3. Вы позарез нуждаетесь в деньгах, и знаете, что родители детей, ставших жертвами прививок, получили компенсации на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Правда, это в Америке. А в России за покалеченного или умершего от прививки ребенка семье выплачивают (если соизволят) единовременно 500 долларов. Но для вас, при ваших скудных финансах, и это тоже большие деньги, за которые есть смысл побороться. 

4. У вас с мужем разлад в отношениях, поэтому вам срочно нужна какая-нибудь крупная общая беда, кризис, который помог бы вновь сплотить вашу семью. 

5. Вы верите в то, что международные биофармацевтические корпорации, зарабатывающие миллиарды на вакцинах, бесконечно грамотнее, бескорыстнее и правдивее, чем какие-то сомнительные группы невежественных потребителей. 

6. Вы уверены в том, что тысячи родителей, сообщающих о том, что их дети после вакцинации стали аутистами или эпилептиками, просто лгут. 

7. Вы не видите логического противоречия между уверениями правительства в высокой эффективности прививок и заявлениями медиков о том, что привитые дети могут легко подхватить инфекцию от непривитых. 

8. Вы согласны с тем, что правительство вместо вас должно решать, какие методы профилактики и лечения использовать вам и вашим детям.

В этих восьми пунктах нет никакой иронии, человек на фотографии это знает точно:

Знакомое лицо?

Роберт Де Ниро предложил 100 000 $ за доказательство безопасности вакцин

Известный американский артист, Роберт Де Ниро  провел < ![CDATA[]]>пресс-конференцию< ![CDATA[]]> совместно с общественным деятелем США  Робертом Кеннеди Фрэнсис и предложил денежную премию тому, кто может предоставить доказательства того, что вакцины безопасны.

Ещё одно заманчивое предложение для докторов: 200 тысяч долларов за глоток вакцины

Роберт Де Ниро, известный артист, снимавшийся в фильме “Крестный отец”, участвует в движении против вакцинации. Двое активистов готовы выложить сто тысяч долларов премии за представленные доказательства. Артист считает, что ртуть, содержащаяся в вакцинах, токсична и может вызывать аутизм у детей. Правительство, говорит он, защищает беременных женщин от рыбы, зараженной ртутью, но в то же время поддерживает инъекции с вакцинами, содержащими ртуть, которые вводятся беременным и детям в виде инъекций. 

Де Ниро примкнул к движению против вакцинации после того, как его сын заболел после вакцинации. Артист считает, что виной тому был ртуть-содержащий консервант Тиомерсал, который используется при приготовлении вакцин. Тем не менее, FDA не считает, что Тиомерсал вреден для здоровья и что есть связь между его использованием при приготовлении вакцин и аутизмом у детей.

В 2016 году Де Ниро выпустил фильм “Vaxxed” (русский перевод: Отвакцинены: От подлога к катастрофе), посвященный обсуждение осложнений после вакцинации. 



Общественный интерес к поствакцинальным осложнениям в США усилился после заявлений новоизбранного президента Трампа о необходимости проведения расследования осложнений после прививок. (Трамп начинает войну с вакцинаторами).

Чтобы досконально разобраться в теме:

Пять аргументов врачей, принуждающих к к вакцинации

АКДС – самая страшная вакцина

60 лет вакцинации от туберкулеза. Итоги

Все материалы по теме “вакцинация”

Как Россия стала полигоном, где проходят “обкатку” новые вакцины – в фильме “Слабый должен умереть”:

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
...». На минувшей не деле галицийский неонацизм, попытавшийся было...них лишь бессмысленный набор железобетонных конструкций. Так что ... в Европу именно по причине чрезмерной голубизны. Впрочем,...и серьёзным закаливанием, чтобы родившийся ребёнок был по настоящему ...
О биополе, душе, элите и дебилизации.
... получилось по причине несовместимости их яйцеклеток...после рождения на ребёнка обрушивается водопад информации...В чем же дело? Дело в том, ...» деяния, но железобетонно забывая о воспитании нравственности...«низшим — нищим»? Или чтобы такими «средними» и «...
Окровавленная Сербия: чудовищные преступления фашистов НАТО, геноцид в XXI веке (ФОТО)
...лестница останется. Она железобетонная. Хочешь сигарету?» ...после забеременела, и ребёнок родился без одной...». Хотя главной причиной интервенции считались этнические...Сербии заводы, чтобы беспошлинно продавать ...экс-министр иностранных дел Живадин Йованович. —...
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
...При этом вскрытие устанавливает «естественную причину» смерти. О таком устройстве ...такие слова: «Для того чтобы познать тайны Вселенной мыслите категориями...учёного входили представитель Управления по делам иностранной собственности, представители управления ...
«Спецназ» Древней Руси
...которое принимает управление делами на себя в ... тем или иным причинам. Всё, что ... и незнакомыми настолько, чтобы прекратить “базар” и...» ударом ладони проламывает железобетонные плиты, а накачанные верзилы...не способного свалить даже ребёнка, — это эффектно....
Топ-10 глобальных обманов Человечества
... знаний от Человечества. Железобетонный фундамент ложной глобальной научной...кремов и препаратов. Если ребёнка не убили в утробе...чтобы не истощали ресурсы, которых на всех не хватит. На самом деле... вступают в противоречия. Причина этих противоречий в том...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>