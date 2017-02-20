8 железобетонных причин, чтобы делать ребёнку прививки

Вакцинация – это идеальный доступ к телу здорового человека, тем более ребёнка. Вакцина даёт возможность доставить вирус сразу в кровь, минуя все защитные функции организма. К тому же доставляется не только вирус, но и различные вспомогательные вещества. Только помогают они совсем не вакцинируемым…

Итак, топ-8 причин, по которым нужно сделать своему ребёнку прививку.

1. Организм вашего ребенка страдает от хронического дефицита ртути, алюминия, формальдегида, фенола; ему не хватает чужеродных белков, ДНК, посторонних мусорных вирусов и других жизненно важных ингредиентов.

2. У вашего ребенка наблюдается опасный переизбыток здоровых, нормально функционирующих клеток мозга.

3. Вы позарез нуждаетесь в деньгах, и знаете, что родители детей, ставших жертвами прививок, получили компенсации на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Правда, это в Америке. А в России за покалеченного или умершего от прививки ребенка семье выплачивают (если соизволят) единовременно 500 долларов. Но для вас, при ваших скудных финансах, и это тоже большие деньги, за которые есть смысл побороться.

4. У вас с мужем разлад в отношениях, поэтому вам срочно нужна какая-нибудь крупная общая беда, кризис, который помог бы вновь сплотить вашу семью.

5. Вы верите в то, что международные биофармацевтические корпорации, зарабатывающие миллиарды на вакцинах, бесконечно грамотнее, бескорыстнее и правдивее, чем какие-то сомнительные группы невежественных потребителей.

6. Вы уверены в том, что тысячи родителей, сообщающих о том, что их дети после вакцинации стали аутистами или эпилептиками, просто лгут.

7. Вы не видите логического противоречия между уверениями правительства в высокой эффективности прививок и заявлениями медиков о том, что привитые дети могут легко подхватить инфекцию от непривитых.

8. Вы согласны с тем, что правительство вместо вас должно решать, какие методы профилактики и лечения использовать вам и вашим детям.

В этих восьми пунктах нет никакой иронии, человек на фотографии это знает точно:

Знакомое лицо?

Роберт Де Ниро предложил 100 000 $ за доказательство безопасности вакцин

Известный американский артист, Роберт Де Ниро провел < ![CDATA[ ]]> пресс-конференцию< ![CDATA[]]> совместно с общественным деятелем США Робертом Кеннеди Фрэнсис и предложил денежную премию тому, кто может предоставить доказательства того, что вакцины безопасны.

Ещё одно заманчивое предложение для докторов: 200 тысяч долларов за глоток вакцины

Роберт Де Ниро, известный артист, снимавшийся в фильме “Крестный отец”, участвует в движении против вакцинации. Двое активистов готовы выложить сто тысяч долларов премии за представленные доказательства. Артист считает, что ртуть, содержащаяся в вакцинах, токсична и может вызывать аутизм у детей. Правительство, говорит он, защищает беременных женщин от рыбы, зараженной ртутью, но в то же время поддерживает инъекции с вакцинами, содержащими ртуть, которые вводятся беременным и детям в виде инъекций.

Де Ниро примкнул к движению против вакцинации после того, как его сын заболел после вакцинации. Артист считает, что виной тому был ртуть-содержащий консервант Тиомерсал, который используется при приготовлении вакцин. Тем не менее, FDA не считает, что Тиомерсал вреден для здоровья и что есть связь между его использованием при приготовлении вакцин и аутизмом у детей.

В 2016 году Де Ниро выпустил фильм “Vaxxed” (русский перевод: Отвакцинены: От подлога к катастрофе), посвященный обсуждение осложнений после вакцинации.





Общественный интерес к поствакцинальным осложнениям в США усилился после заявлений новоизбранного президента Трампа о необходимости проведения расследования осложнений после прививок. (Трамп начинает войну с вакцинаторами).

Чтобы досконально разобраться в теме:

Как Россия стала полигоном, где проходят “обкатку” новые вакцины – в фильме “Слабый должен умереть”: