8 железобетонных причин, чтобы делать ребёнку прививки
Вакцинация – это идеальный доступ к телу здорового человека, тем более ребёнка. Вакцина даёт возможность доставить вирус сразу в кровь, минуя все защитные функции организма. К тому же доставляется не только вирус, но и различные вспомогательные вещества. Только помогают они совсем не вакцинируемым…
Итак, топ-8 причин, по которым нужно сделать своему ребёнку прививку.
1. Организм вашего ребенка страдает от хронического дефицита ртути, алюминия, формальдегида, фенола; ему не хватает чужеродных белков, ДНК, посторонних мусорных вирусов и других жизненно важных ингредиентов.
2. У вашего ребенка наблюдается опасный переизбыток здоровых, нормально функционирующих клеток мозга.
3. Вы позарез нуждаетесь в деньгах, и знаете, что родители детей, ставших жертвами прививок, получили компенсации на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Правда, это в Америке. А в России за покалеченного или умершего от прививки ребенка семье выплачивают (если соизволят) единовременно 500 долларов. Но для вас, при ваших скудных финансах, и это тоже большие деньги, за которые есть смысл побороться.
4. У вас с мужем разлад в отношениях, поэтому вам срочно нужна какая-нибудь крупная общая беда, кризис, который помог бы вновь сплотить вашу семью.
5. Вы верите в то, что международные биофармацевтические корпорации, зарабатывающие миллиарды на вакцинах, бесконечно грамотнее, бескорыстнее и правдивее, чем какие-то сомнительные группы невежественных потребителей.
6. Вы уверены в том, что тысячи родителей, сообщающих о том, что их дети после вакцинации стали аутистами или эпилептиками, просто лгут.
7. Вы не видите логического противоречия между уверениями правительства в высокой эффективности прививок и заявлениями медиков о том, что привитые дети могут легко подхватить инфекцию от непривитых.
8. Вы согласны с тем, что правительство вместо вас должно решать, какие методы профилактики и лечения использовать вам и вашим детям.
В этих восьми пунктах нет никакой иронии, человек на фотографии это знает точно:
Знакомое лицо?
Роберт Де Ниро предложил 100 000 $ за доказательство безопасности вакцин
Известный американский артист, Роберт Де Ниро провел < ![CDATA[
Ещё одно заманчивое предложение для докторов: 200 тысяч долларов за глоток вакцины
Роберт Де Ниро, известный артист, снимавшийся в фильме “Крестный отец”, участвует в движении против вакцинации. Двое активистов готовы выложить сто тысяч долларов премии за представленные доказательства. Артист считает, что ртуть, содержащаяся в вакцинах, токсична и может вызывать аутизм у детей. Правительство, говорит он, защищает беременных женщин от рыбы, зараженной ртутью, но в то же время поддерживает инъекции с вакцинами, содержащими ртуть, которые вводятся беременным и детям в виде инъекций.
Де Ниро примкнул к движению против вакцинации после того, как его сын заболел после вакцинации. Артист считает, что виной тому был ртуть-содержащий консервант Тиомерсал, который используется при приготовлении вакцин. Тем не менее, FDA не считает, что Тиомерсал вреден для здоровья и что есть связь между его использованием при приготовлении вакцин и аутизмом у детей.
В 2016 году Де Ниро выпустил фильм “Vaxxed” (русский перевод: Отвакцинены: От подлога к катастрофе), посвященный обсуждение осложнений после вакцинации.
Общественный интерес к поствакцинальным осложнениям в США усилился после заявлений новоизбранного президента Трампа о необходимости проведения расследования осложнений после прививок. (Трамп начинает войну с вакцинаторами).
Чтобы досконально разобраться в теме:
Пять аргументов врачей, принуждающих к к вакцинации
АКДС – самая страшная вакцина
60 лет вакцинации от туберкулеза. Итоги
Все материалы по теме “вакцинация”
Как Россия стала полигоном, где проходят “обкатку” новые вакцины – в фильме “Слабый должен умереть”:
Источник: www.kramola.info