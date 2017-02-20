4 невероятных факта о морской соли

Принято считать, что морская и обычная, столовая соль — это разные вещества. Причем первое куда полезнее и натуральнее второго. Соль и правда получают из двух разных источников: подземных шахт и морской воды. Но один лишь этот факт не делает их принципиально различными.

1. Добыча

Подземные залежи соли остались нам в наследство от высохших древних морей, исчезнувших на том или ином этапе истории нашей планеты — от нескольких миллионов до сотен миллионов лет назад. Затем благодаря геологическим процессам некоторые залежи соли оказались ближе к поверхности земли, и теперь они существуют в виде своеобразных куполов. Другие месторождения соли находятся на сотни метров глубже, и поэтому их труднее добывать.

Каменную соль измельчают большими машинами в пустотах, вырубленных в толще соляных массивов. Но каменная соль не подходит для употребления в пищу, поскольку при высыхании древние моря сохранили ил и разнообразные органические остатки.

Поэтому пищевую соль добывают иначе: закачивают воду в ствол шахты, чтобы растворить соль, выкачивают соленую воду (солевой раствор) на поверхность, отстаивают все примеси и, наконец, выпаривают с помощью вакуума теперь уже чистый солевой раствор. В результате получаются знакомые нам крошечные кристаллы столовой соли.

В прибрежных районах, где преобладает солнечная погода, соль можно получить, если дать возможность солнцу и ветру испарить воду из мелких прудов или «островков» морской воды. Существует много видов морской соли, извлекаемой из водных просторов планеты и очищенной в той или иной мере.

Известны, например, серые и розовато-серые виды морской соли из Кореи и Франции, а также черная морская соль из Индии, цвет которых определяется местными разновидностями глины и морских водорослей, присутствующими в испарительных прудах, а вовсе не солью (хлоридом натрия), которая в них находится.

Черные и красные виды морской соли с Гавайских островов обязаны своим цветом случайным вкраплениям мелкой черной лавы и красной обожженной глины. Эти редкие и экзотические виды соли продаются в специализированных магазинах и охотно используются предприимчивыми поварами. Естественно, у них неоспоримо уникальный вкус, похожий на смесь соли с разными видами глины и водорослей. Каждый такой вид соли имеет своих сторонников.

2. Минеральные вещества

Если испарить всю воду из океана (предварительно удалив оттуда рыбу), то останется липкая, серая и горьковатая масса ила, на 78% состоящая из хлорида натрия — обыкновенной соли. Оставшиеся 22% на 99% состоят из соединений магния и кальция, которые и отвечают за горечь. Кроме того, в очень малых количествах там присутствуют еще по крайней мере 75 химических элементов. Вот этот последний факт и является основанием для повсеместных утверждений о «массе питательных минеральных веществ» в морской соли.

Однако химический анализ убавит наш энтузиазм: минеральные вещества, даже в таком сыром и необработанном иле, присутствуют в незначительных количествах. К примеру, вам пришлось бы съесть две столовые ложки этой массы, чтобы получить то количество железа, которое вы получаете из одной-единственной виноградины.

Морская соль, попадающая в магазины, содержит лишь десятую часть минеральных веществ по сравнению с неочищенным илом. И вот почему: в процессе производства пищевой морской соли солнцу дают испарить воду из прудов, но ни в коем случае не всю — и это важное уточнение. При испарении воды ее остаток становится все более концентрированным раствором хлорида натрия. Когда концентрация соли в прудах превышает ее содержание в морской воде приблизительно в девять раз, соль начинает преобразовываться в кристаллы. Затем кристаллы сгребают или соскабливают для последующего промывания, высушивания и расфасовки. (Как можно промыть соль, не растворив ее? Ее промывают раствором, в котором уже содержится столько соли, что он больше не может ее растворять. Ученые называют его насыщенным раствором.)

Очень важно то, что эта «природная» кристаллизация сама по себе является исключительно эффективным процессом очистки. Испарение и последующая кристаллизация от нагрева солнцем делают хлорид натрия в 10 раз чище, — то есть свободнее от других минеральных веществ, — чем он был в океане.

Какой бы водный раствор вы ни взяли, если в нем преобладает одно химическое вещество (в нашем случае — хлорид натрия) наряду с множеством иных минеральных веществ, пусть и в намного меньших объемах (в нашем случае — других минеральных веществ соли), при испарении соли преобладающее вещество приобретет форму кристалла, а все другие компоненты останутся в растворенном виде. Это и есть процесс очистки, который всегда используется в химии. Например, Мария Склодовская-Кюри использовала его для отделения чистого радия от радиевой руды.

Соль, полученная благодаря солнечному испарению морской воды, содержит на 99% чистый хлорид натрия, причем дополнительной обработки не требуется. Оставшийся 1% состоит почти полностью из соединений магния и кальция, а все те другие 75 «ценных минеральных веществ» практически отсутствуют. Чтобы получить количество железа, содержащееся в одной виноградине, теперь придется съесть около 100 г такой соли.

В этой связи представления о том, что морская соль уже изначально содержит йод, являются мифом. Из-за того что определенные виды морской растительности богаты йодом, некоторые люди считают океан своего рода «йодированным бульоном». Что касается химических элементов, присутствующих в морской воде, то в ней в 100 раз больше бора, чем йода, но при этом мы никогда не слышали рекламы морской соли как источника бора.

3. Солевые повязки излечивают даже от рака

Данный рассказ был найден в старой газете. Речь в нём идёт об удивительных целительных свойствах соли, которую применяли ещё во время второй мировой войны для лечения раненых солдат.

Во время Великой Отечественной войны я работала старшей операционной сестрой в полевых госпиталях с хирургом И.И. Щегловым. В отличие от других врачей он успешно применял при лечении раненых гипертонический раствор поваренной соли.

На обширную поверхность загрязненной раны он накладывал рыхлую, обильно смоченную солевым раствором большую салфетку. Через 3-4 дня рана становилась чистой, розовой, температура, если была высокой, опускалась почти до нормальных показателей, после чего накладывалась гипсовая повязка. Спустя еще 3-4 дня раненых отправляли в тыл. Гипертонический раствор работал прекрасно – у нас почти не было смертности.

Лет 10 спустя после войны я воспользовалась методом Щеглова для лечения собственных зубов, а также кариеса, осложненного гранулемой. Удача пришла уже через две недели.

После этого я стала изучать влияние солевого раствора на такие болезни, как холецистит, нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит, воспалительные процессы в легких, суставной ревматизм, остеомиелит, абсцессы после инъекции и так далее. В принципе это были отдельные случаи, но каждый раз я получала довольно быстро положительные результаты. Позже я работала в поликлинике и могла бы рассказать о целом ряде довольно трудных случаев, когда повязка с солевым раствором оказывалась более эффективной, нежели все прочие лекарства. Нам удавалось излечивать гематомы, бурсит, хронический аппендицит.

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО СОЛЕВОЙ РАСТВОР ОБЛАДАЕТ АБСОРБИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ И ВЫТЯГИВАЕТ ИЗ ТКАНИ ЖИДКОСТЬ С ПАТОГЕННОЙ ФЛОРОЙ.

Однажды во время командировки в район я остановилась на квартире. Дети хозяйки болели коклюшем. Они беспрерывно и мучительно кашляли. Я наложила им на спинки на ночь солевые повязки. Через полтора часа кашель прекратился и до утра не появлялся. После четырех повязок болезнь исчезла бесследно.

В поликлинике, о которой шла речь, хирург предложил мне попробовать солевой раствор при лечении опухолей. Первым таким пациентом оказалась женщина с раковой родинкой на лице. Она обратила на эту родинку внимание полгода назад. За это время родинка побагровела, увеличилась в объеме, из нее выделялась серо-бурая жидкость. Я стала делать ей солевые наклейки. После первой же наклейки опухоль побледнела и уменьшилась. После второй еще больше побледнела и как бы сжалась. Выделения прекратились. А после четвертой наклейки родинка приобрела свой первоначальный вид. С пятой наклейкой лечение закончилось без оперативного вмешательства.

Затем была молодая девушка с аденомой грудной железы. Ей предстояла операция. Я посоветовала больной до операции поделать солевые повязки на грудь в течение нескольких недель. Представьте, операция не потребовалась. Через полгода у нее же образовалась аденома на второй груди. И вновь она вылечилась гипертоническими повязками без операции. Я встретила ее через девять лет после лечения. Она чувствовала себя хорошо и о болезни своей даже не вспоминала.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЕВЫХ ПОВЯЗОК.

1. Поваренная соль в водном растворе не более 10 процентов – активный сорбент. Она вытягивает из больного органа все нечистоты. Но лечебный эффект будет только в том случае, если повязка воздухопроницаема, то есть гигроскопична, что определяется качеством используемого для повязки материала.

2. Солевая повязка действует локально – только на больной орган или на участок тела. По мере поглощения жидкости из подкожного слоя в него поднимается тканевая жидкость из более глубоких слоев, увлекая за собой все болезнетворные начала: микробов, вирусов и органические вещества. Таким образом, во время действия повязки в тканях больного организма происходит обновление жидкости, очищение от патогенного фактора и, как правило, ликвидация патологического процесса.

3. Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли действует постепенно. Лечебный результат достигается в течение 7-10 дней, а иногда и более.

4. Использование раствора поваренной соли требует известной осторожности. Скажем, я бы не советовала применять повязку с раствором концентрации свыше 10 процентов. В некоторых случаях лучше даже 8-процентый раствор. (Раствор вам поможет приготовить любой фармацевт).

Возникнет вопрос: куда же смотрят врачи, если повязка с гипертоническим раствором так эффективна, почему этот метод лечения не применяется широко?

Всё очень просто – врачи находятся в плену медикаментозного лечения. Фармацевтические фирмы предлагают все новые и новые и более дорогие лекарства. К сожалению, медицина – это тоже бизнес. БЕДА ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА В ТОМ, ЧТО ОН СЛИШКОМ ПРОСТ И ДЕШЕВ.

4. Соль говорит о другой атмосфере в прошлом?

По мнению некоторых исследователей, потребность человека в соли обусловлена необходимостью выравнивать осмотическое давление в организме, что в свою очередь свидетельствует о том, что в не таком далёком прошлом на нашей планете было совсем другое атомсферное давление…

Не даром в подводном “городе” Гидрополисе Жака Ива Кусто из-за повышенного давления у участников эксперимента раны на теле зарастали буквально за ночь, а бороды и усы практически переставали расти. Может быть наше тело создано для другого атмосферного давления?

Вот что пишет исследователь Алексей Артемьев в своей статье:

Организмы животных, как и человека, на нашей планете приспособлены к жизни в условиях большего атмосферного давления, чем мы имеем сегодня (760 мм. рт. ст.). Насколько оно было больше, подсчитать сложно, но по оценкам, не менее, чем в 1,5 раза. Однако, если взять за основу тот факт, что осмотическое давление плазмы крови составляет в среднем 768,2 кПа (7,6 атм.), то вполне вероятно, что изначально наша атмосфера была плотнее в 8 раз (около 8 атм.). Как это ни дико звучит, но такое возможно. Ведь известно, что давление в пузырьках воздуха, которые содержит янтарь, составляет по разным данным от 8 до 10 атмосфер. Это как раз отражает состояние атмосферы на момент застывания смолы, из которой янтарь образовался. В такие совпадения трудно поверить.

Экранизация статьи Атмосферное давление и соль – свидетельства катастрофы