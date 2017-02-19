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Встреча с общественностью «при свечах»

10:24. 19 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

14 февраля 2016 года в зале театра «Странник» в Питере состоялась моя встреча с общественностью. Получилась она весьма примечательной: в самом её начале во всем здании отключилось электричество. Которое включилось … ровно сразу после её окончания. Однако помешать общению это не смогло. Получилось что-то среднее между «майовкой» и романтическим общением «при свечах».

Предлагаю вашему вниманию запись этой необычной встречи…

Хронометраж:

1:34 – Есть ли в других странах мира статьи об антисемитизме?

4:30 –КГБ Беларуси арестовали журналистов Российских СМИ. Почему Российские власти не защищают российских журналистов на территории Беларуси. Поменялось ли у Вас отношение к Александру Лукашенко?

14:30 – Планируете ли Вы участвовать в президентских выборах? Какая у Вас будет экономическая программа?

20:50 — Придут ли к власти в Европе ультраправые партии?

30:20 – О проблеме обманутых дольщиков.

37:56 – Почти все мемуары деятелей Третьего Рейха издавались в Лондоне. Можно ли по ним изучать историю?

40:36 – Зачем делят общество: памятная доска Маннергейму; гомеопатические лекарства; передача Исаакиевского Собора? Это события одной цепи?

45:22 – Зачем на телевидении очень часто проводят политические ток-шоу и почему на них приглашают представителей Украины?

51:19 – Почему очень часто по телевидению показывают Трампа? Кому выгоден раскол общества?

1:01:05 – О скупке российских активов западными инвесторами. (О приватизации)

1:06:04 – О развитии проекта «Народный Закон».

1:10:01 – Почему президент и правительство не прислушиваются к советам Сергея Глазьева?

1:12:30 – Как политика ПВО проводится в Государственной Думе через соратников Партии.

1:14:05 – Об инженерном образовании.

1:18:45 – Какой Вы видите Россию завтра?

1:20:35 – Защитит ли Россия русских в Донецке и Луганске?

1:33:28 – Что делается для того чтобы внести изменения в Конституцию РФ и как успешно это делается?

1:36:20 – Возможно ли ввести независимый отбор кадров на государственную и муниципальную службу со стороны президента?

1:40:03 — Зачем российские товары производят на экспорт при том, что в России много импортируемого товара?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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