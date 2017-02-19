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Трамп провоцирует Китай

18:55. 19 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Трамп провоцирует Китай

USS Carl Vinson пополняет запасы, не заходя в порт. Фото с сайта Popular Military.

Американская авианосная ударная группа вошла в Южно-Китайское море «Мы с нетерпением ждем, чтобы продемонстрировать свои возможности, опираясь на существующие прочные отношения с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил контр-адмирал Джеймс Килби, командующий АУГ.
Китай, конечно, отмалчиваться не будет.

Сегодня, когда Дональда Трампа и его команду обложили со всех сторон, уже не кажется очевидным, что именно он отдал провокационный приказ о начале патрулирования в море, которое Китай считает своим внутренним. Да и «союзники» США вроде Филиппин или Вьетнама все больше недовольны тем, что их пытаются втравить в конфронтацию с Поднебесной. На Востоке для профилактики воевать не любят — здесь никуда не спешат и привыкли ждать, когда все само собой рассосется.

Однако мне кажется, приказ отдал все же главнокомандующий.

Во-первых, никто из его оппонентов-ястребов не против, когда Америка бряцает оружием где-то в тысячах километров от родных берегов. Для них это свидетельство величия США как сверхдержавы.

Во-вторых, сдерживание Китая — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он действительно считает, экономическую мощь Поднебесной следует окоротить. И я его в чем-то понимаю.

В-третьих, Трампу сейчас нелишне перевести фокус всеобщего внимания с его отношений с Россией в другой регион, подальше от Европы. Что совпадает с нашими интересами.

Другое дело, чем может закончиться эта экспедиция в одну из тлеющих, но потенциально горячих точек планеты.

Я уже когда-то рассказывал о сути конфликта в Южно-Китайском море. У Поднебесной твердая позиция, и, похоже, соседи по региону готовы ее принять, хоть и против воли. Но у США другие виды на морские торговые пути, по которым ежегодно проплывают грузы в Европу на десятки миллиардов долларов.

Американское патрулирование, как грязный солдатский сапог на пестром ковре, способно разбалансировать выстраивавшееся веками равновесие в регионе. В Вашингтоне делят парней на плохих и хороших, по простецки, как в ковбойских фильмах, готовы выхватить кольт и разрядить в нарушителя спокойствия всю обойму.

Вот только США не шериф, а Китай — не бандит с большой дороги. У него есть собственное чувство справедливости. И он вряд ли позволит ковбоям с USS Carl Vinson достать свои надежные кольты.

Павел Шипилин

Источник: nnm.me

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