Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2017

ДНР: В Ясиноватой прямым попадаем украинского снаряда разрушен дом

Местные власти Ясиноватой в ДНР сообщили о разрушениях в частном секторе, пишет ДАН.

«Ночью было «весело». Есть разрушения, прямое попадание в крышу частного дома № 44 по улице Коммунальная», — рассказал глава горадминистрации Олег Моргун.

Информации о пострадавших не поступало.

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Украинская армия обстреляла Коминтерново на юге ДНР

Село Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики обесточено в результате обстрела со сторону украинских боевиков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Новоазовского района.

«Около 23.00 в результате обстрела было полностью обесточено Коминтерново. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению. Также обстрелы были вблизи сел Саханка и Октябрь», — сказали в администрации.

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Киев перебрасывает в Донбасс наемников частных военных компаний

Украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения в Донбассе наемников частных военных компаний для организации провокаций, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиций ЛНР Андрей Марочко.

“Кроме вооружения, украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения националистические подразделения и группы наемников из иностранных ЧВК”, — заявил Марочко.

Он уточнил, что переброска проводится для ведения провокационных действий в отношении ЛНР, “угнетения мирного населения, проживающего в районе расположения подразделений, а также психологического и физического воздействия на самих военнослужащих ВСУ”. В населенные пункты Трехизбенка и Новая Астрахань отмечено прибытие бойцов “Правого сектора”*.

“Помимо националистических подразделений, в районе населенного пункта Зайцево и Светлодарск отмечено присутствие мобильной диверсионно-разведывательной группы подразделения “Грузинская рота”, а в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье зафиксировано прибытие польских наемников”, — уточнил Марочко.

* – организация запрещена в РФ

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Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько городов Донбасса по обе линии соприкосновения остаются без водоснабжения.

Об этом говорится на сайте компании «Вода Донбасса».

«В 20.45 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки», — указано в сообщении.

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ВСУ 10 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Позиции в районе Калиновки были трижды обстреляны киевскими силовиками из АГС и стрелкового оружия.

Три раза были обстреляны позиции НМ в районе Логвиново, применялись 120 мм минометы, АГС, вооружение БМП-1 и стрелковое оружие.

Из 120 мм и 82 мм минометов, а также АГС и вооружения БМП-1 был дважды обстрелян район села Калиново, силовики вели огонь с направления Новозвановки и Троицкого.

Также обстрелам подверглись районы населенных пунктов Алмазное и Сокольники. Украинские войска применяли 82 мм минометы, АГС, СПГ и вооружение БМП-1.

В Народной милиции добавили, что потерь среди личного состава нет, пишет ЛИЦ.

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Уничтожен радиоцентр и склад боеприпасов ВСУ под Донецком

2 печальных для ВСУ происшествия произошли на позициях украинских оккупационных войск под Донецком вблизи города Авдеевка. «Ночью 18 февраля, вскоре после 2 часов, украинские вояки затеяли крупную передислокацию своих сил в районе Авдеевки. Ближе к линии фронта стали подтягиваться украинские подразделения боевой техники и живой силы», — утверждает журналист из Донецка Марина Харькова. «В это же время для прикрытия перемещения своих войск с позиций ВСУ стали раздаваться залпы из тяжелых артиллерийских орудий и минометов калибра 120 миллиметров. Снаряды и мины разрывались на окраине города Ясиноватой и в поселке Спартак», — добавляет корреспондент из Донецкой Народной Республики. По словам Харьковой, защитники Республики вынуждены были дать ответ артиллерии агрессора, обстреливающего мирные населенные пункты: «Артиллеристы и минометчики армии ДНР были вынуждены послать противнику адекватный ответ. В результате прямого попадания разлетелся на куски передвижной радиоцентр украинской армии, находившийся к югу от Авдеевки, неподалеку от линии фронта». «Затем на стороне ВСУ раздался оглушительный взрыв. Как выяснилось немногим позже, взлетел на воздух склад боеприпасов, оборудованный украинскими вояками перед началом зимней военной кампании», — резюмирует журналист ДНР. Как днем ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу, 19 февраля ВСУ вели массированный обстрел территории ДНР, в результате в Ясиноватой обстрелом была повреждена ЛЭП, питающая насосную станцию Южнодонбасского водовода. Читайте также: СРОЧНО: Мощнейший бой под Дебальцево, позиции ВСУ ровняют с землей

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Оккупированная Авдеевка вновь осталась без электричества

Глава оккупационной украинской администрации «Донецкой области» Павел Жебривский заявил, что Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод, являющийся крупнейшим в Европе высокотехнологическим коксохимическим предприятием, вновь остались без электроэнергии. «Сегодня около 20.00 (21.00 мск — ред.) в Авдеевке снова пропало электроснабжение. Как в самом городе, так и на коксохиме», — написал Жебривский на своей странице в соцсети. По словам Жебривского, подразделения ГСЧС готовятся развернуть пункты обогрева, а полиция переходит на усиленный режим работы. Как ранее сообщала «Русская Весна», Авдеевка в конце января — начале февраля осталась без электричества почти на неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Читайте также: СРОЧНО: Мощнейший бой под Дебальцево, позиции ВСУ ровняют с землей

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Под Донецком, Горловкой и на юге ДНР вспыхнули бои, ВСУ применили минометы и артиллерию (ВИДЕО)

Вечером 18 февраля в северных и западных пригородах столицы ДНР и на юге Республики завязались бои. Так, около 19.30 с позиций в районе Красногоровки ВСУ открыли огонь из АГС и минометов по поселку Старомихайловка, после чего начался бой. Также применяется бронетехника и артиллерия. Также бои с применением минометов и артиллерии вспыхнули в районах Аэропорта и Трудовских. В 19.40 начался бой в Новоазовском районе ДНР. Украинские войска с помощью 82-мм и 120-мм минометов атаковали позиции ВС ДНР возле н.п. Саханка и Коминтерново. Около 23.00 к минометам присоединилась артиллерия ВСУ. «Еленовка. Громко», «Ощущается хорошо, дом ходуном ходит», — сообщают местные жители В это же время (23.00) завязался бой в районе н.п. Старогнатовка и Белая Каменка. Неспокойно и в Горловке. Там около 20.00 начался интенсивный бой с использованием крупнокалиберных пулеметов и минометов в юго-западной части города. Читайте также: СРОЧНО: Мощнейший бой под Дебальцево, позиции ВСУ ровняют с землей

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Полк “Азов” в боях на Донбассе

Полк "Азов" в боях на Донбассе

Продолжение цикла обзорных материалов посвященных карательным формированиям и частям ВСУ в боях на Донбассе.С самого начала так называемой АТО на территории ДНР и ЛНР в адрес киевского руководства посыпались обвинения в использовании откровенно нацистских вооруженных формирований при проведении карательной операции. Украинская пропаганда приложила максимум усилий, что бы доказать отсутствие наличия нацистов в силовых структурах. Однако батальон "Азов" , впоследствии расширенный до полка, стал яркой иллюстрацией к утверждению " Фашизма в Украине нет".Формирование батальона началось 13 апреля 2014 после решения Арсена Авакова о формировании подразделений патрульно-постовой службы милиции на основе гражданских структур. В состав батальона изначально влились многочисленные активисты евромайдана, поощрялось вступление в подразделение известных откровенно нацистскими взглядами футбольных ультрас.Отдельно стоит рассказать о присутствии в подразделении иностранных граждан. Уже в период формирования в состав батальона вступили десятки националистов из Франции, Белоруссии, Канады,Словении, Италии и Швеции. В частности в боях за Мариуполь в составе батальона принимал участие известный шведский неонацист Михаель Скит. Не обошлось в "Азове" и без российских националистов, как минимум двое из них погибли в ходе боев на Донбассе. Автору доподлинно известно о наличии минимум двоих нацистов из Перми в составе полка в данный момент.Финансирование формируемого подразделения осуществлялось сразу по нескольким каналам. Так до августа 2014 батальон получал финансовую поддержку от губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, кроме того батальон финансировался из бюджета МВД Украины. Впоследствии, первый командир батальона, Андрей Билецкий признал факт финансирования подразделения бывшим губернатором Донецкой области Сергеем Тарутой. Кроме того, батальон финансировался скандально известным депутатом Ляшко и лидером украинских националистов Корчинским.Первоначально подразделение было вооружено лишь стрелковым вооружением, хотя впоследствии подразделение получило несколько "ган-траков" на базе грузовых автомобилей. Также был организован сбор помощи со стороны волонтеров ,которые передали в состав подразделения несколько единиц бронетехники, в том числе БТР-152. После расширения батальона до полка в его состав была включена отдельная танковая рота, вооруженная танками Т-64Б1М. Также стоит рассказать о попытке создании в полку "не имеющей аналогов" бронемашины "Азовец". На базе бульдозера, переделанного из демилитаризованного танка Т-64 была создана бронемашина, оснащенная спаренной 23-мм авиационной пушкой. Наблюдение за окружающей местностью осуществлялось при помощи видеокамер от домофонов. Впрочем эта бронемашина так и осталось произведенной в единственном экземпляре.Батальон был сформирован к маю 2014 года, и первоначально насчитывал порядка 500 человек. Впоследствии была сформирована организация "гражданский корпус Азова", состоящая из ветеранов подразделения. Кроме того у батальона существовало огромное количество сторонников, которые периодически устраивали факельные шествия, либо акции протеста в Киеве, при необходимости надавить на действующую власть. Первым командиром батальона стал Андрей Билецкий.6 мая 2014 года произошел первый бой с участием бойцов батальона, в ходе которого 1 боец получил ранение. "Азовцам" удалось убить одного ополченца, кроме того был взят в плен тогдашний министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов. Стоит отметить, что в этот период и ДНР и ЛНР находились только в стадии формирования республик, единых вооруженных сил еще не было, были допущены крупные ошибки в военном строительстве. Так подразделения ополченцев расположенные в различных населенных пунктах слабо взаимодействовали между собой. Фактически боевые действия к маю 2014 велись только в районе Славянска, где держал оборону гарнизон И.И. Стрелкова, а также в районе Лисичанска, где действовал Мозговой. Сплошной линии фронта между подразделениями ополченцев не было, что привело к падению Мариуполя, который до сих пор является костью в горле ДНР.9 мая 2014 батальон "Азов" при поддержке подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой вошел в Мариуполь. В центре города произошли эпизодические столкновения со сторонниками местного ополчения. Боевики "Азова" штурмом взяли горотдел местной милиции, причем имелись человеческие жертвы. Кроме того имел место факт открытия огня по участникам митинга,посвященного празднования Дня Победы, что также привело к человеческим жертвам. Людей, собравшихся почтить память предков и их подвиг пытались давить бронетехникой. Даже в условиях отсутствия хорошо организованного сопротивления украинскими силовикам не удалось взять город под полный контроль, к 10 маю подразделения нацгвардии были выведены из города. В ходе событий 9 мая погиб первый боец батальона, кроме того ополчению удалось захватить заглохшую БМП, которая впоследствии была подожжена. В оставленной украинскими силовиками части национальной гвардии были захвачены еще 2 БТР.Руководством республики не были сделаны выводы из произошедшей в Мариуполе майской трагедии, оборона города не была усилена. 13 июня батальон "Азов" при поддержке подразделений ВСУ вновь предпринял попытку штурма города, которая на этот раз увенчалась успехом. Формирования ДНР были выбиты из ключевых зданий в городе, который по сей день находится под контролем украинских силовиков, и играет важную роль как для Украины в целом, так и для региона в частности. Фактически Мариуполь является столицей подконтрольных Киеву территорий ДНР. В ходе штурма города зафиксированы случаи физической расправы со стороны нацистов "Азова" над захваченными в плен бойцами ополчения.После падения Мариуполя город стал фактической вотчиной боевиков "Азова", которые контролировали его до августа 2016 года, после чего были все же выведены в Запорожскую область.Бойцы батальона и их гражданские сторонники активно участвовали в нападении на российское посольство в Киеве, кроме того с 20 июня активно участвовали в митингах,направленных против режима прекращения огня, введенного Порошенко.В июле 2014 года батальон не участвовал в активных боевых действиях, по прежнему контролируя Мариуполь и осуществляя привычные ему карательные операции против местного населения. Уже в этот период международные правозащитные организации начали фиксировать многочисленные преступления, совершаемые боевиками батальона.В августе 2014 года батальон участвовал в неудачном штурме Иловайска, впервые столкнувшись с организованным сопротивлением. В первый день штурма, 10 августа, батальон, попав под огонь ополчения, не сумел выполнить ни одной из поставленных задач, откатившись на исходные позиции и потеряв при этом трех человек убитыми. Факт неудачного исхода штурма во многом говорит о боеспособности батальона, который добивался успеха лишь в противостоянии с плохо организованным противником. Всего в ходе боев за Иловайск подразделение потеряло по официальным данным 6 человек убитыми. Среди убитых был муж известной украинской активистки Т.Черновол Н.Березовский, добровольно вступивший в ряды нацистского формирования.Низкий уровень потерь батальона обусловлен тем, что после перехода ополчением в контрнаступление, подразделение самовольно оставило позиции и отправилось на усиление обороны Мариуполя, являвшегося вотчиной Белецкого. Самовольный отход спас "Азов" от попадания в котел и последующего разгрома. Впоследствии батальон снискал славу спасителей Мариуполя, однако это является плодом украинской пропаганды. Наступление на город не было отражено подразделениями ВСУ, он не был взят исключительно по политическим мотивам. Официальные потери батальона под Мариуполем составили 3 человека убитыми, что говорит о фактическом неучастии батальона в боях. Кроме того, в частных беседах бойцы "Азова" признавали факт разгрома разведгруппы подразделения, причем несколько боевиков попали при этом в плен.В период действия первых Минских соглашений, батальон продолжал располагаться в Мариуполе, участвуя в позиционных боях и неся при этом потери. Подразделение по прежнему находилось в фаворе у министра внутренних дел Авакова и имело серьезные привилегии в получении бюджетного финансирования. В сентябре 2014 батальон был расширен до полка, получив при этом собственную бронетехнику и артиллерийский дивизион. Фанатичная преданность бойцов "Азова" нацистской идеологии позволяла с успехом использовать его для подавления протестных акций со стороны населения. Так 28 сентября 2014 бойцы подразделения обеспечили снос памятника Ленину в Харькове.Осенью 2014 Андрей Билецкий был избран депутатом Верховной Рады Украины, хотя полк по прежнему фактически находится под его контролем. В этот период появились публикации в европейской прессе, в которых "Азов" был обвинен в использовании нацистской символики, однако поддержка подразделения со стороны Авакова позволила избежать каких-либо последствий.Следующей, и по сути последней боевой операцией "Азова" стали бои за Широкино, в которых полк принял самое непосредственное участие. В условиях надвигающегося поражения под Дебальцево киевской власти нужен был хотя бы минимальный военный успех, позволивший бы отвлечь внимание общественности от очередного поражения. Кроме того командование ВСУ пыталось любыми способами оттянуть подразделения ВСН из района Дебальцево. В связи с этим было принято решение о локальной наступательной операции, неофициально получившей название "Наступление Турчинова", который курировал акцию на месте. Для проведения операции был вновь собран цвет украинских экстремистов. В наступлении участвовали следующие подразделения: полк "Азов", рота из батальона "Донбасс", ДУК Правого сектора(организация запрещена в РФ), рота "Святая Мария", а также укомплектованный кавказскими экстремистами батальон имени Шейха Мансура. Со стороны ВСУ в операции участвовали 79-ОАМБр, 36 бригада морской пехоты а также 173-й морской центр специального назначения. Первоначальной целью операции было взятие Новоазовска и выход к границе с РФ.Операция началась 10 февраля 2015 года, причем изначально украинским силовикам удалось добиться определенных успехов, пользуясь тем, что основные силы ВСН были задействованы под Дебальцево. В ходе первых боев подразделения ДНР оставили населенные пункты Саханка и Широкино. Однако украинские силовики не смогли развить наступление на Новоазовск, так как были остановлены мощным артиллерийским огнем. Силы ДНР предприняли ряд контратак, направленных на возвращение Широкино, однако полностью вернуть населенный пункт не удалось. Локальный успех стоил "Азову" как минимум 15 погибших в течении нескольких дней. В этот период бойцы полка заявляли о неоднократных перемогах, причем было сделано уникальное заявление о сбитом штурмовике Су-25 ВВС РФ. Бои под Широкино свелись к очередному позиционному сражению, продолжавшемуся до июля 2015 года, после чего подразделения ВСН отошли от села в рамках демилитаризации района под контролем миссии ОБСЕ. В ходе многомесячных боев село было полностью разрушено. Потери украинских силовиков по официальным данным составили 60 человек убитыми, ДНР признала гибель 70 своих бойцов.Подводя итоги участия полка в войне на Донбассе нельзя не отметить тот факт, что "Азов" фактически не принимал активного участия в крупных сражениях этой войны. Взятие Мариуполя являлось скорее свидетельством слабости тогдашней ДНР, чем признаком мощи "Азова". В ходе боев под Иловайском батальон совершил своевольный отход с позиций, что также спасло его от разгрома. Участие полка в боях за Широкино сразу привело к чувствительным потерям в личном составе. Фактически вышеперечисленное подтверждается отрывочными сведениями о потерях полка на Донбассе. Так по официальным данным, полк потерял убитыми 27 человек, хотя в поименных списках содержатся фамилии 45 погибших нацистов. Даже если учесть, что и эти списки являются не полными, на лицо факт того, что потери полка в разы меньше потерь "Донбасса" и уж тем более "Айдара". По сути большая часть операций полка заключалась в проведении карательных акций против плохо организованного противника а также мирного населения Донбасса.Использование нацистской символики и идеологии продолжало беспокоить западную общественность. Так 10 июня 2015 года Палата представителей Конгресса США приняла поправку членов палаты Джона Коньерса и Теда Йохо, запрещающую использование средств Департамента обороны США для «предоставления оружия, обучения или другой поддержки полка „Азов“» в связи с тем,что откровенно фашистское формирование представляет серьезную опасность для украинского народа и государства. Тем не менее готовность применить силу против собственного народа делает "Азов" незаменимым для киевской власти и позволяет подопечным Билецкого постоянно выходить сухими из воды. Высокая вероятность возникновения социальных протестов в последнее время делает полк незаменимым для киевских властей. https://vk.com/military_politik?w=wall-1 40312885_234 – цинкМожно добавить о ряде моментов:1. В составе НГУ полк "Азов" получил уникальные привилегии, подчиняясь командованию НГУ напрямую, в отличие от прочих карательных батальонов встроенных в обычную иерархию.2. "Азов" в течении войны получал солидное финансирование из-за рубежа, что и обуславливало его независимое от командования НГУ положение.3. В штате батальона числились самоходные минометы, предположительно болгарского производства, а так же имелось стрелковое оружие иностранного производства.4. Стоит отметить, что "Азов" оказался единственным карательным батальоном, который был развернут до полка.5. Стоило бы отдельно указать, что символика батальона является прямой отсылкой к эсэсовской дивизии "Дас Райх".1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/320 5583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/324 0562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/324 3261.html

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