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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2017

10:58. 19 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Экономика Халифата в динамике



Вышел интересный доклад, где оценивается состояние экономики Исламского Государства в динамике за 2014-2016-й год.
На основе достаточно фрагментарных данных о текущем состоянии экономики Халифата и отдельных "доходных статей бюджета", авторы делают достаточно очевидный вывод, что после выхода на пик в 2015 году, экономические возможности Халифата с 2016-го года снижаются.


"Основные доходные статьи бюджета".
Налоги и сборы.
Торговля нефтью.
Торговля детьми/похищения (непонятно, входит ли сюда торговля рабами или же это отдельная статья – возможно в этот пункт входят все товарно-денежные отношения связанные с торговлей рабами и заложниками)
Торговля антиквариатом.
Внешние вливания.
Трофеи и конфискации.
Отсутствие данных по торговле антиквариатом и внешним вливаниям, конечно делают все исследование несколько фрагментарным.


График снижения доходов с 2014 по 2016-й год.
Можно отметить, что военные поражения Халифата в Сирии и Ираке привели не только к сокращению доходов от продажи нефти, но и к сокращению поступлений связанных с успешными наступательными операциями, а так же к сокращению налоговых поступлений, в силу сокращения контролируемой территории. В силу этого, ключевым вопросом становится роль внешних финансовых вливаний и торговли оружием, наркотиками, антиквариатом и рабами в деле формирования "бюджета" Халифата.



Примечательный момент. В 2014 году, более 50% бюджета ИГ формировалось за счет захвата трофеев и проведения реквизиций на оккупированных территориях.
К 2016 году, группировка чуть менее половины бюджета формировала за счет налогообложения на контролируемых территориях, что отражает развитие квази-государственных структур Халифата.
Идея с введением собственной валюты, за которую предполагалось продавать нефть, отражает стремление структур Халифата к дальнейшему развитию террористической группировки как полноценного государства.
На данном этапе, ключевой помехой этим планам стали военные поражения в Сирии и Ираке и сокращение контролируемой территории.

http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf – скачать доклад на английском языке

В целом, разрушение экономической базы Халифата будет связано прежде всего с разгромом его государственных структур, которые обеспечивают основные поступления в "бюджет", за счет сбора налогов и продажи нефти. Разумеется, часть источников финансирования группировки сохранится даже после разгрома Халифата как государства, но в данном случае произойдет откат к более традиционным для террористических организаций источникам финансирования.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Власти Ирака заявили о начале спецоперации по освобождению Мосула от террористов

Власти Ирака заявили о начале спецоперации по освобождению Мосула от террористов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале в западном Мосуле операции по освобождению от боевиков «Исламского государства»*.

Об этом пишет RT со ссылкой на AFP.

«Премьер-министр Ирака объявил о запуске операции в западном Мосуле», — сказано в сообщении.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Россия за сутки передала около 8 тонн гуманитарки в Сирию

Россия за сутки передала около 8 тонн гуманитарки в Сирию

Российский центр по примирению сообщил, что провел за сутки три гуманитарные акции в городах Латакия и Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск в Сирии, в ходе которых мирные жители получили 8,8 тонны гуманитарных грузов.

«Российским центром по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарные акции в городах Латакия и Хомс, а также в населенном пункте Хауш-Султан провинции Дамаск… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8,8 тонны», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

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Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО)

Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна

Русские военные советники продолжают длительный процесс восстановления боеспособности Сирийской армии после 6 лет тяжелой войны.

Офицеры спецназа Минобороны РФ были запечатлены в минувший четверг во время подготовки сотен бойцов правительственных войск в горах Каламун в провинции Дамаск.

В сельской местности Дамаска находятся базы элитного формирования «Щит Каламуна», входящего в 3-ю дивизию САА, именно их эмблему можно увидеть на фото. 

Кроме того, в настоящее время военные инженеры Вооруженных сил России обучают сирийских саперов в Алеппо.

Арабские СМИ пишут о том, что сейчас идет первый этап процесса восстановления САА при большой поддержке Москвы.

Потеряв десятки тысяч солдат и офицеров в ходе многолетней войны, Сирийская Арабская армия остро нуждается в преобразовании и квалифицированных кадрах для того, чтобы побеждать многочисленных врагов.

Читайте также: Российский спецназ прибыл под Пальмиру для подготовки наступления на ИГИЛ

Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна
Редкие кадры: Спецназ России обучает бойцов Армии Сирии в горах Каламун (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадры удара: Крылатая ракета ВКС РФ уничтожила командный пункт ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО)

Кадры удара: Крылатая ракета ВКС РФ уничтожила командный пункт ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны России обнародовало кадры уничтожения командного пункта крупного отряда террористов в районе столицы ИГИЛ — города Ракка.

На видео показан момент поражения пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке новейшими крылатыми ракетами, выпущенными стратегическим бомбардировщиком ВКС РФ Ту-95 МС.

Камера беспилотника фиксирует, как ракета попадает в отдельно стоящее здание, происходит мощный взрыв, от которого дым, пыль и обломки закрывают обзор. Дым рассеивается и дрон делает приближение кадра — значительная часть строения разрушена.

Как ранее сообщала «Русская Весна», русские «Медведи» Ту-95МС обрушили шквал крылатых ракет на ИГИЛ возле Ракки (ВИДЕО)

* ИГИЛ – запрещенная на территории РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: Боевики обстреляли из минометов мирные кварталы Дамаска

Незаконные формирования боевиков, не соблюдающие режим прекращения огня в Сирии, в субботу обстреляли из минометов мирные кварталы Дамаска, сообщили  в главном управлении полиции города.

По данным правоохранителей, больше всего снарядов разорвалось на территории квартала Эль-Кабун в северо-восточной части сирийской столицы. Как отметили в полиции, был причинен ущерб близлежащим жилым домам и строениям, однако сведения о тяжело пострадавших не поступали.

Вскоре после начала обстрела к месту событий прибыли две бригады скорой помощи. В настоящее времени жизни и безопасности горожан ничто не угрожает, заверил собеседник агентства.

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 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
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