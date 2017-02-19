Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2017

Русские военные советники продолжают длительный процесс восстановления боеспособности Сирийской армии после 6 лет тяжелой войны.

Офицеры спецназа Минобороны РФ были запечатлены в минувший четверг во время подготовки сотен бойцов правительственных войск в горах Каламун в провинции Дамаск.

В сельской местности Дамаска находятся базы элитного формирования «Щит Каламуна», входящего в 3-ю дивизию САА, именно их эмблему можно увидеть на фото.

Кроме того, в настоящее время военные инженеры Вооруженных сил России обучают сирийских саперов в Алеппо.

Арабские СМИ пишут о том, что сейчас идет первый этап процесса восстановления САА при большой поддержке Москвы.

Потеряв десятки тысяч солдат и офицеров в ходе многолетней войны, Сирийская Арабская армия остро нуждается в преобразовании и квалифицированных кадрах для того, чтобы побеждать многочисленных врагов.

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