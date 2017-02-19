Русский летающий мотоцикл совершил первые полеты в Москве (ВИДЕО)

В субботу, 18 февраля 2017 г., в Москве совершил публичный полет новый российский ховербайк Scorpion 3.

В столице России представили новую модель отечественного «летающего мотоцикла» Scorpion 3. Уникальная разработка российских инженеров представляет собой большой пилотируемый дрон типа квадракоптер, с четырьмя винтами и сиденьем пилота между ними. «Скорпион 3» способен переносить по воздуху грузы весом до 120 кг, находиться в полете до 27 минут и подниматься на высоту до 10 метров над землей.

В воздухе аппарат развивает достаточно высокую скорость до 50 километров в час.

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