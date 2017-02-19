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Обусловленная реакция

17:15. 19 февраля 2017 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:


Примечательная реакция США на вчерашний указ о признании Россией документов ДНР и ЛНР, а так же жесткие заявления МИД РФ, которые в свою очередь последовали на заявления Пенса и отставку Флинна.

1. Посольство США на Украине назвало подписание указа о признании документов ДНР и ЛНР тревожным сигналом, который противоречит согласованным целям минских соглашений.
2. В Мюнхене на конференции по безопасности было заявлено, что сотрудничество с РФ по Сирии возможно и имеет большой потенциал, но с точки зрения администрации Белого Дома маловероятно.
3. В Сенате США отморозки во главе с Грэмом и Маккейном заявили, что попытаются протолкнуть новые санкции против РФ за Крым. Грэм так и вовсе выступил в духе "пора надавать России по заднице".

В целом, на жесткие шаги РФ связанные с признанием документов ДНР и ЛНР, встретили не менее жесткую реакцию со стороны американцев. Обе стороны продолжают обозначать жесткую позицию по сирийскому и украинскому вопросу, с которой и должен начаться торг. Вместе с тем, можно наблюдать характерные попытки со стороны американских ястребов обусловить невозможность любых, даже ситуативных сделок с Россией, сузив до предела окно возможностей администрации Трампа во внешней политике, которая пытаясь умерить внутреннюю критику, вынуждена бряцать оружием в отношении России (угрожая санкциями), Китая (посылая АУГ к его берегам) и Ирана (угрожая разрывом ядерной сделки), показывая, что она может занимать достаточно жесткую позицию. Внутренних критиков это впрочем совсем не убеждает и информационная атака в США на администрацию Трампа продолжается, а тема "evil russian hackers" по-прежнему одна из центральных.

Может так сложится, что проблемы во взаимоотношениях с значительной частью американского истеблишмента, сделают Трампа своеобразной "хромой уткой", которая даже находясь в Белом Доме, будет крайне скована в своих решениях, в силу невозможности реализовать значительную часть своих целей, ввиду оппозиции со стороны Сената и Конгресса США, где сейчас противники Трампа (причем из обеих партий) имеют большинство. Оттуда постоянно идут сигналы – только попробуйте о чем-то договориться с Россией, мы заблокируем это решение, оно не пройдет даже через сенатский комитет, а вообще, мы даже заранее примем закон, запрещающий снимать санкции с Россией и как-то с ней координироваться. Если Трамп не решит эту проблему, то даже при наличие у него желания о чем-то договариваться, на практике это желанием и останется. Собственно, охлаждение официальной риторики в отношении перспектив улучшения отношений с США при Трампе, отражают понимание этой проблемы со стороны Кремля.

PS. И еще один важный момент.
После визита генерала Данфорда в Турцию, Анкара вновь начала посматривать на Вашингтон. Турецкий МИД заявил, что надо от Астаны, вернуться к Женевскому формату (который очевидно больше устраивает США, нежели российско-иранская инициатива в столице Казахстана). Так же Турция открыто предложила США ввести войска в Сирию, на территории контролируемые турецкой армией. Тут турки пытаются решить две важные задачи – убедить американцев, что в Сирии надо сотрудничать с Турцией, а не с курдами (которые вышли уже практически к окраинам Ракки), а во-вторых, конвертировать свои достижения в северной Сирии, в элемент политического торга, который позволит снизить текущую зависимость Турции от действий российско-иранской коалиции. Очевидно, что США прощупывают эту возможность для расширения вариативности своих действий в Сирии. При эскалации отношений США и РФ, заигрывания США с Турцией, вполне могут перекроить расклад сил в северной Сирии, но это скорее среднесрочная угроза.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, сирия, США, Трамп, Украина
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Один комментарий»

  • 2465 2199
    Stelm 19 февраля 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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    = Грэм так и вовсе выступил в духе “пора надавать России по заднице”.=
    Грэм не знает истории России.Что случилось со всеми “надавальщиками”? Много их было в нашей истории,таких Грэмов.

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