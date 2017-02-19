Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2017
- 10:00 Документы решают всё. Новые граждане России из ДНР и ЛНР ждут вежливых людей?.
- 09:39 Мэр Донецка сократил подачу воды в городе из-за повержений на ДФС.
- 09:21 Захарченко: мы призываем Киев одуматься.
- 08:17 Киев попытался представить «успехи» экономики Украины «угрозой» для России.
- 03:30 Указ Путина — большой шаг к признанию Республики, — парламент (ВИДЕО).
- 03:00 Россия своих не бросает.
- 02:19 Голоса после Майдана. 1.
- Вчера 23:19 Плотницкий назвал судьбоносным указ о признании РФ документов жителей Донбасса.
- Вчера 22:33 Признание документов ДНР и ЛНР противоречит логике «Минска-2», — МИД Украины.
Документы решают всё. Новые граждане России из ДНР и ЛНР ждут вежливых людей?
За полчаса до встречи глав МИД в Мюнхене президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Россия признает действительными документы, выданные властями Донецкой и Луганской народных республик. И по некоторым данным, в столицах Донецкой и Луганской областей в ближайшее время могут начать раздавать российские паспорта.
18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании на территории России паспортов ДНР-ЛНР. Одновременно в народных республиках, как ожидается, начнется выдача гражданских паспортов Российской Федерации – подобное происходило в августе 2008 года в Абхазии и Южной Осетии после «пятидневной войны» с Грузией Таким образом, наша страна делает первые шаги к частичному признанию государственной независимости народных республик Донбасса. А вот последует ли воссоединение с ними, пока не ясно.
Дословно
Согласно указу, опубликованному на официальном сайте Кремля и вступающему в силу с момента его подписания,
а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;
б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.
«Так совпало»
Обращают на себя внимание как минимум две интересные детали.
Первая. Президент подписал указ за полчаса до встречи глав МИД в нормандском формате – таким образом, к переговорам Москва приступает с принципиально новых позиций. На фоне абсолютного равнодушия, проявленного к очередному жалобному выступлению Петра Порошенко, и выступления Ангелы Меркель, заявившей о необходимости восстановления отношений и сотрудничества с Россией, а войну на Донбассе назвавшей «внутриполитическим конфликтом в Украине».
Вторая. Указ подписан 18 февраля, в день, когда на Украине отмечают годовщину трагических событий на Майдане независимости в Киеве. «После того» в данном случае означает «вследствие того», как бы напоминает Путин своим указом. Десятки тысяч погибших, война санкций, гибельная деиндустриализация страны – все это следствия событий трехлетней давности.
Указ и санкции
«Подписание указа о признании документов «республик» можно назвать «Указ о признании санкций вечными», – так скептически прокомментировал новость дня известный украинский медиа-эксперт Анатолий Шарий. Однако эту информацию трактовать можно и в другом ключе: западные санкции перестали быть сколько-нибудь значимым ограничителем для России. Больше того, Россия, очевидно, в определенном смысле чувствует себя хозяйкой ситуации. И признание документов самопровозглашенных республик Донбасса – это фактическое признание того, что договариваться с маловменяемыми оппонентами Москве надоело.
Ва банк или дежа вю?
18 февраля в Севастополе состоялся митинг в поддержку народных республик. Уже известно, что массовые народные выступления в поддержку народных республик Донбасса также пройдут в Москве, Петербурге и в Крыму. Организаторы выступлений обещают повторить их и в следующие выходные – уже по всей России. Таких мероприятий не проводили со времен Русской весны 2014 года. А это значит, что появился некий повод, о котором нам пока не рассказывают. Не исключено, что таким поводом станет давно ожидаемая выдача жителям республик российских паспортов – наше издание получило информацию, что четыре пункта в Донецке и три в Луганске со дня на день могут ее начать. И первым шагом к этому, как видно, стал президентский указ о признании паспортов ДНР-ЛНР. В плане соблюдения бюрократической процедуры (в хорошем смысле этого выражения) – путь абсолютно верный.
Конкретика
Частично паспорта ЛНР и ДНР на территории России действовали и раньше: их признавали в качестве документа, подтверждающего личность (на пограничном контроле, при проверке в полиции и т.д.), но, например, в ФМС и ЗАГСах они «не работали». Теперь Россия признает не только гражданские паспорта жителей народных республик, но и свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях. Жители республик получат возможность официально устраиваться на работу, получать патенты, открывать счета в банках, а главное, на что надеется большинство, – при подаче документов на российское гражданство не нужно будет оформлять отказ от украинского, через Киев.
Надеяться и верить?
За три года войны люди устали ждать. Сокрушенное «слили Донбасс» периодически произносят даже те, кто всей душой верил в Русскую весну. И подписание указа – это сигнал всем жителям республик, что о них помнят. Пусть пока и не признают.
Радость, с которой, как уже очевидно, приняло новость большинство дончан, осторожно разбавляют скептики. Их в указе главы государства смущают слова «до политического урегулирования ситуации». Опасения понятны: может случиться так, что население успокоят временным признанием документов ЛНР и ДНР, а потом «через Минск» все равно запихнут обратно в Украину. И это будет даже не абхазским вариантом. Поскольку Абхазия просто осталась с паспортами, но за бортом, а мятежному Донбассу светит реинтеграция с Украиной со всеми вытекающими последствиями: проверки на благонадежность, репрессии, нацификация.
Но эту же строчку можно прочесть иначе (собственно, никакого секрета из дальнейших действий Москвы касательно Донбасса никто особенно не делает). Как отмечается в указе – открытым текстом – республиканские паспорта действительно признаются временно, до окончательного политического урегулирования ситуации «на основании минских соглашений». Которые, по сути, теперь сданы в утиль не только Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, но и Москвой. Что же, лучше поздно, чем никогда.
***
Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать дальнейшее: в ближайшее время гражданство народных республик постараются оформить себе не только жители оккупированных Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, но и остальной Новороссии – Запорожской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей. Ну, и еще одна догадка: не исключено, что вскоре трудоустроиться в России с украинским паспортом будет весьма и весьма проблематично. Зато с документами народных республик это можно будет сделать запросто. Вот и поглядим тогда, на сколько миллионов уменьшится население Украины.
Александр Артищенко, Лидия Григорьева, «Версия»
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Мэр Донецка сократил подачу воды в городе из-за повержений на ДФС
Подача воды в нескольких районах Донецка сокращена из-за остановки Донецкой фильтровальной станции после обстрела со стороны ВСУ.
Об этом сообщил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«На 09-00: сократилась подача воды в Куйбышевском и Кировском районах. Ремонтные службы планируют в течение суток восстановить водоснабжение из альтернативного источника в штатном объёме. Там, где необходимо, подвоз технической и питьевой воды будет обеспечен.
По ДФС согласовывается возможность безопасного выхода аварийных бригад энергетиков для определения проблем и устранения порывов», — написал он.
На 09-00: сократилась подача воды в Куйбышевском и Кировском районах. Ремонтные службы планируют в течение суток восстан…
Опубликовано Алексеем Кулемзиным 18 февраля 2017 г.
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Захарченко: мы призываем Киев одуматься
фото:Валерий Мельников/РИА Новости
Количество стянутой к линии соприкосновения техники говорит о стремлении Киева начать широкомасштабную провокацию против Донецкой и Луганской республик, передает Интерфакс заявление главы ДНР Александра Захарченко.
Однако, несмотря на нашу готовность дать отпор агрессору, мы по-прежнему призываем Киев одуматься и начать выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, – заявил он.
Захарченко отметил, что, несмотря на деструктивные шаги Киева, республики по-прежнему демонстрируют волю к миру.
При этом он подчеркнул, что во властных структурах Украины «не раз звучали заявления, которые не только подвергали ревизии Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, но и прямо отрицали мирный путь урегулирования конфликта».
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Киев попытался представить «успехи» экономики Украины «угрозой» для России
фото из открытых источников
Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман пытается убедить украинцев, что экономика Украины якобы развивается успешнее российской, поэтому Москва, как он утверждает, начала «информационную атаку» против Киева. Очевидно, что дела в экономиках двух стран обстоят прямо противоположным образом.
Гройсман в Facebook заявил, что экономика его страны «начинает оживать», и этот «успех» якобы представляет «угрозу» для России, которая, как пытается всех убедить украинской премьер, развивается менее успешно, чем экономика Украины.
Украина, по его словам, «проходит тяжелый путь обретения собственной независимости и упорно продвигается вперед», а Москва якобы пытается преуменьшить ее достижения.
Напомним, по мнению экспертов, экономика Украины может показать рост только потому, что в 2016 году достигла «некоего хрупкого дна», а весь предполагаемый рост ВВП будет израсходован на обслуживание государственного долга Украины.
При этом об «успехах» можно говорить только по сравнению с общим катастрофическим падением в предыдущий период, начиная с евромайдана.
Следует помнить, что на Украине введены чрезвычайные меры в энергетике, госдолг за 2016 год достиг почти 82% ВВП, а сама структура продолжает движение по траектории стран третьего мира, лишившись всяких высокотехнологичных элементов.
Более того, на днях Киев от похвальбы перешел к ухудшению прогнозов.
Тем временем о благополучных перспективах российской экономики говорят не только в Москве, но и международные агентства. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что во втором полугодии 2016 года Россия в очередной раз доказала свою устойчивость и гибкость.
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Указ Путина — большой шаг к признанию Республики, — парламент (ВИДЕО)
Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Владимир Дегтяренко считает указ Президента РФ Владимира Путина о признании в Российской Федерации выданных в ЛНР документов большим шагом на пути к признанию Республики. Об этом он заявил в интервью журналистам.
«Это действительно большой шаг. Я знаю, что уже люди отмечают, празднуют это. Мне уже поступило огромное количество звонков, люди поздравляют. Для людей это уже огромный шаг к признанию.
Народ Луганской Народной Республики воспринял это с радостью, с воодушевлением и мы действительно благодарим Владимира Владимировича Путина за такое судьбоносное решение, за то, что он издал этот указ», — сказал Дегтяренко.
Он также подчеркнул, что это демонстрация того, что народ ЛНР уже почти три года строит свое государство.
«Наши исполнительные органы выдают полноценные документы. Наши дети получают дипломы. Все наши автолюбители получают номерные знаки образца Луганской Народной Республики. Мы живем как полноценная Республика. Теперь, слава Богу, все эти документы будут действительны и на территории Российской Федерации.
Мы знаем, что наши жители часто выезжают на территорию Российской Федерации, теперь Россия признает квалификацию наши специалистов, меньше будет проблем с трудоустройством», — подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР.
Как сообщалось ранее, сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
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Россия своих не бросает
Политолог Андрей Тихонов в материале Лайф — о том, что признание Россией паспортов ДНР и ЛНР является логичным ответом на метания Вашингтона.
События «Русской весны» и возвращение Крыма дали толчок к формированию широкой патриотической коалиции в нашем обществе, вобравшей в себя, казалось бы, несовместимые элементы.
И очень скоро разница во взглядах и темпераменте дала о себе знать — появились так называемые путинслильщики. Они, выражаясь языком их украинских антагонистов, принялись искать «зраду» во всех действиях Кремля, упрекая его в недостаточной поддержке борющихся республик Донбасса.
То, что подобный способ мышления не имеет никакого отношения к реальности, подтверждалось неоднократно. Но сегодня по «путинслильщикам» нанесён сокрушительный удар, от которого они, наверное, уже не оправятся, — Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР.
Это означает, что в Кремле, вопреки фантазиям алармистов, никто не думает о возврате Донбасса под власть Киева.
Вернее, принадлежность территории формально не оспаривается, но базисом нормализации остаются минские соглашения, до выполнения всех условий которых и будут действовать паспорта республик.
То, что Киев не сможет выполнить минские соглашения, очевидно давно.
Ни конституционная реформа, ни отказ от преследования жителей Донбасса по политическим мотивам не входят в планы режима Порошенко. Более того, исполнение соглашений таит для него смертельную опасность, поскольку лишит режим поддержки нацистов — главное политической силы сегодняшней Украины. Реализация «Минска» возможна только в том случае, если власть в Киеве сменится.
Такие надежды связывались с новой американской администрацией. Мол, Трамп придёт — порядок наведёт.
Однако Большой Дональд, как стало известно буквально на днях, подкачал, позволив по смехотворным обвинениям устранить своего главного советника Майкла Флинна и допустив заявления своего пресс-секретаря о «возврате Крыма».
Если ранее Трамп говорил о том, что «мы практически ничего не знаем о том, что творится на Украине», то теперь стало понятно: американская политика в отношении этой бывшей советской республики вряд ли изменится.
Нацисты на берегах Днепра могут вздохнуть спокойно и продолжать свой кровавый бизнес.
Признание Россией паспортов ДНР и ЛНР стало логичным ответом на метания Вашингтона и доказало, что в Кремле действуют системно, мыслят стратегически и не намерены отдавать население Донбасса на растерзание «мировому сообществу».
Россия своих не бросает, как бы ни хотелось этого предателям, либералам и «путинслильщикам». При этом очевидно, что данная норма носит временный характер и является переходом к выдаче жителям Донбасса паспортов Российской Федерации.
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Голоса после Майдана. 1
Говорите. Я передам ваши мысли.
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Плотницкий назвал судьбоносным указ о признании РФ документов жителей Донбасса
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий назвал судьбоносным указ российского президента Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса в России.
«Дорогие сограждане!
Сегодня, 18 февраля 2017 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин принял судьбоносное решение — подписал Указ «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета.
Решение Владимира Путина – яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом.
Жители Донбасса за 3 года устали от ужасов войны, от непрерывных обстрелов, несущих кровь, боль, утраты и разрушения… Украинская же сторона, мало того, что не делает никаких шагов, направленных на примирение с Луганском и Донецком, так еще и всячески пытается усложнить жизнь населению республик.
От себя лично и от лица всех граждан Луганской Народной Республики выражаю искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации за признание документов нашего государства.
Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы – неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документа – тому подтверждение.»
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Признание документов ДНР и ЛНР противоречит логике «Минска-2», — МИД Украины
Указ президента России Владимира Путина о признании паспортов и других документов ДНР и ЛНР фундаментально противоречит минским соглашениям, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях Республик, до политического урегулирования ситуации.
«Этот указ фундаментально противоречит логике самих минских договоренностей», — сказал Климкин в ходе Мюнхенской конференции, добавив, что украинская сторона прекрасно понимает, «зачем это сделано».
Также украинский министр сказал, что если бы ему было известно об этом решении до проведения встречи «нормандской четверки», то он «по-другому отреагировал на то, что происходит».
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