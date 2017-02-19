Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2017

Документы решают всё. Новые граждане России из ДНР и ЛНР ждут вежливых людей?

За полчаса до встречи глав МИД в Мюнхене президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Россия признает действительными документы, выданные властями Донецкой и Луганской народных республик. И по некоторым данным, в столицах Донецкой и Луганской областей в ближайшее время могут начать раздавать российские паспорта.

18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании на территории России паспортов ДНР-ЛНР. Одновременно в народных республиках, как ожидается, начнется выдача гражданских паспортов Российской Федерации – подобное происходило в августе 2008 года в Абхазии и Южной Осетии после «пятидневной войны» с Грузией Таким образом, наша страна делает первые шаги к частичному признанию государственной независимости народных республик Донбасса. А вот последует ли воссоединение с ними, пока не ясно.

Дословно

Согласно указу, опубликованному на официальном сайте Кремля и вступающему в силу с момента его подписания,

а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;

б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

«Так совпало»

Обращают на себя внимание как минимум две интересные детали.

Первая. Президент подписал указ за полчаса до встречи глав МИД в нормандском формате – таким образом, к переговорам Москва приступает с принципиально новых позиций. На фоне абсолютного равнодушия, проявленного к очередному жалобному выступлению Петра Порошенко, и выступления Ангелы Меркель, заявившей о необходимости восстановления отношений и сотрудничества с Россией, а войну на Донбассе назвавшей «внутриполитическим конфликтом в Украине».

Вторая. Указ подписан 18 февраля, в день, когда на Украине отмечают годовщину трагических событий на Майдане независимости в Киеве. «После того» в данном случае означает «вследствие того», как бы напоминает Путин своим указом. Десятки тысяч погибших, война санкций, гибельная деиндустриализация страны – все это следствия событий трехлетней давности.

Указ и санкции

«Подписание указа о признании документов «республик» можно назвать «Указ о признании санкций вечными», – так скептически прокомментировал новость дня известный украинский медиа-эксперт Анатолий Шарий. Однако эту информацию трактовать можно и в другом ключе: западные санкции перестали быть сколько-нибудь значимым ограничителем для России. Больше того, Россия, очевидно, в определенном смысле чувствует себя хозяйкой ситуации. И признание документов самопровозглашенных республик Донбасса – это фактическое признание того, что договариваться с маловменяемыми оппонентами Москве надоело.

Ва банк или дежа вю?

18 февраля в Севастополе состоялся митинг в поддержку народных республик. Уже известно, что массовые народные выступления в поддержку народных республик Донбасса также пройдут в Москве, Петербурге и в Крыму. Организаторы выступлений обещают повторить их и в следующие выходные – уже по всей России. Таких мероприятий не проводили со времен Русской весны 2014 года. А это значит, что появился некий повод, о котором нам пока не рассказывают. Не исключено, что таким поводом станет давно ожидаемая выдача жителям республик российских паспортов – наше издание получило информацию, что четыре пункта в Донецке и три в Луганске со дня на день могут ее начать. И первым шагом к этому, как видно, стал президентский указ о признании паспортов ДНР-ЛНР. В плане соблюдения бюрократической процедуры (в хорошем смысле этого выражения) – путь абсолютно верный.

Конкретика

Частично паспорта ЛНР и ДНР на территории России действовали и раньше: их признавали в качестве документа, подтверждающего личность (на пограничном контроле, при проверке в полиции и т.д.), но, например, в ФМС и ЗАГСах они «не работали». Теперь Россия признает не только гражданские паспорта жителей народных республик, но и свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях. Жители республик получат возможность официально устраиваться на работу, получать патенты, открывать счета в банках, а главное, на что надеется большинство, – при подаче документов на российское гражданство не нужно будет оформлять отказ от украинского, через Киев.

Надеяться и верить?

За три года войны люди устали ждать. Сокрушенное «слили Донбасс» периодически произносят даже те, кто всей душой верил в Русскую весну. И подписание указа – это сигнал всем жителям республик, что о них помнят. Пусть пока и не признают.

Радость, с которой, как уже очевидно, приняло новость большинство дончан, осторожно разбавляют скептики. Их в указе главы государства смущают слова «до политического урегулирования ситуации». Опасения понятны: может случиться так, что население успокоят временным признанием документов ЛНР и ДНР, а потом «через Минск» все равно запихнут обратно в Украину. И это будет даже не абхазским вариантом. Поскольку Абхазия просто осталась с паспортами, но за бортом, а мятежному Донбассу светит реинтеграция с Украиной со всеми вытекающими последствиями: проверки на благонадежность, репрессии, нацификация.

Но эту же строчку можно прочесть иначе (собственно, никакого секрета из дальнейших действий Москвы касательно Донбасса никто особенно не делает). Как отмечается в указе – открытым текстом – республиканские паспорта действительно признаются временно, до окончательного политического урегулирования ситуации «на основании минских соглашений». Которые, по сути, теперь сданы в утиль не только Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, но и Москвой. Что же, лучше поздно, чем никогда.

***

Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать дальнейшее: в ближайшее время гражданство народных республик постараются оформить себе не только жители оккупированных Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, но и остальной Новороссии – Запорожской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей. Ну, и еще одна догадка: не исключено, что вскоре трудоустроиться в России с украинским паспортом будет весьма и весьма проблематично. Зато с документами народных республик это можно будет сделать запросто. Вот и поглядим тогда, на сколько миллионов уменьшится население Украины.

Александр Артищенко, Лидия Григорьева, «Версия»

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Мэр Донецка сократил подачу воды в городе из-за повержений на ДФС

Подача воды в нескольких районах Донецка сокращена из-за остановки Донецкой фильтровальной станции после обстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«На 09-00: сократилась подача воды в Куйбышевском и Кировском районах. Ремонтные службы планируют в течение суток восстановить водоснабжение из альтернативного источника в штатном объёме. Там, где необходимо, подвоз технической и питьевой воды будет обеспечен.

По ДФС согласовывается возможность безопасного выхода аварийных бригад энергетиков для определения проблем и устранения порывов», — написал он.

На 09-00: сократилась подача воды в Куйбышевском и Кировском районах. Ремонтные службы планируют в течение суток восстан… Опубликовано Алексеем Кулемзиным 18 февраля 2017 г.

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Захарченко: мы призываем Киев одуматься

фото:Валерий Мельников/РИА Новости

Количество стянутой к линии соприкосновения техники говорит о стремлении Киева начать широкомасштабную провокацию против Донецкой и Луганской республик, передает Интерфакс заявление главы ДНР Александра Захарченко.

«Сегодня на украинской стороне линии разграничения сосредоточено такое количество живой силы и техники, которое позволяет говорить о стремлении Киева начать широкомасштабную провокацию против Республик Донбасса», – сказал Захарченко.

Однако, несмотря на нашу готовность дать отпор агрессору, мы по-прежнему призываем Киев одуматься и начать выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, – заявил он.



Захарченко отметил, что, несмотря на деструктивные шаги Киева, республики по-прежнему демонстрируют волю к миру.

Достаточно сказать, что под петицией, обращённой к Совбезу ООН с требованием принудить Киев выполнять Минские соглашения, свои подписи поставили более 400 тысяч жителей Донецкой народной республики. Поэтому сегодня, в день второй годовщины резолюции Совбеза ООН, мы снова заявляем о своей готовности предпринять все необходимые шаги для мирного урегулирования конфликта в рамках Минского процесса.



При этом он подчеркнул, что во властных структурах Украины «не раз звучали заявления, которые не только подвергали ревизии Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, но и прямо отрицали мирный путь урегулирования конфликта».

Исходя из своих внутриполитических нужд и с согласия западных кураторов, официальный Киев неоднократно заявлял о том, что стремится решить наш с ним конфликт военным путём, подавив сопротивление Донбасса и фактически устроив у нас геноцид, – сказал Захарченко.

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Киев попытался представить «успехи» экономики Украины «угрозой» для России

фото из открытых источников

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман пытается убедить украинцев, что экономика Украины якобы развивается успешнее российской, поэтому Москва, как он утверждает, начала «информационную атаку» против Киева. Очевидно, что дела в экономиках двух стран обстоят прямо противоположным образом.

Гройсман в Facebook заявил, что экономика его страны «начинает оживать», и этот «успех» якобы представляет «угрозу» для России, которая, как пытается всех убедить украинской премьер, развивается менее успешно, чем экономика Украины.

Украина, по его словам, «проходит тяжелый путь обретения собственной независимости и упорно продвигается вперед», а Москва якобы пытается преуменьшить ее достижения.

Напомним, по мнению экспертов, экономика Украины может показать рост только потому, что в 2016 году достигла «некоего хрупкого дна», а весь предполагаемый рост ВВП будет израсходован на обслуживание государственного долга Украины.

При этом об «успехах» можно говорить только по сравнению с общим катастрофическим падением в предыдущий период, начиная с евромайдана.

Следует помнить, что на Украине введены чрезвычайные меры в энергетике, госдолг за 2016 год достиг почти 82% ВВП, а сама структура продолжает движение по траектории стран третьего мира, лишившись всяких высокотехнологичных элементов.