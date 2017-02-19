“На нашей земле они мародерствовали и убивали”.

Вслед за Челябинском и в Кургане задумали поставить памятник интервентам-белочехам

В Кургане может появиться памятник белочехам. Об этом шла речь между представителями чешской делегации и главой Кургана Сергеем Руденко. Зарубежные гости прибыли с официальным визитом в столицу Зауралья в рамках реализации российско-чешского межправительственного соглашения, заключенного между нашими странами еще в 1999 году. Согласно этому сотрудничеству, в России постепенно восстанавливают памятные знаки в местах "исторического захоронения чехословацких легионеров". В Курган белочехи прибыли в годы гражданской войны, здесь базировалось 6 военных эшелонов.

Как сообщили на встрече представители чешской стороны, все расходы по возможному восстановлению памятника они берут на себя. Подобные знаки уже установлены в Екатеринбурге, Пензе и ряде других городов. В Миассе, например, данная инициатива в 2014 году вылилась в огромный скандал — активисты приравняли белочехов к гитлеровским захватчикам, по мнению местных жителей, чехословацкие легионеры отметились на Южном Урале как убийцы мирных жителей. В Челябинске подобный памятник был установлен в районе вокзала в 2011 году, тоже со скандалом.

Установку памятника белочехам Руденко назвал "сохранением исторической памяти".

А публицист Николай Стариков отметил Накануне.RU: "Белочехи стали факелом, с помощью которого "союзники" по Антанте подожгли Россию и сбросили ее в Гражданскою войну. Ничего хорошего для России чехословаки не сделали. Устроив так называемый "чехословацкий мятеж", они буквально в течение нескольких месяцев перестали вести бои с большевиками, были вывезены с фронта, и все оставшееся время нахождения в России они занимались охраной железной дороги, а на самом деле охраняли себя, мародерствовали, грабили, и в последней части Гражданской войны руками чехов те же самые "союзники", та же самая Антанта удушила Колчака. И хотел бы напомнить, что за предательство России белочехи получили значительную часть золотого запаса Российской Империи. То, что они вывезли, стало основой твердой чешской кроны, которая просуществовала до тех пор, пока их хозяева не решили отдать Чехословакию Гитлеру. Поэтому я не вижу ни одной причины, по которой памятник белочехам должен стоять на русской земле".

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В КПРФ выступили с заявлением по установке памятника белочехам в Кургане: "Это поклонение агрессорам и убийцам"

В Кургане, возможно, появится памятник интервентам-белочехам. С такой идеей выступила чешская делегация два дня назад в ходе своего официального визита в Курган. Местные власти активно поддержали зарубежных гостей.

"Сохранение исторической памяти является основой любого государства, и от того, как мы бережно к этому относимся, зависит наше будущее", — отметил глава Кургана Сергей Руденко.

Руководитель областного отделения КПРФ Василий Кислицын, напротив, считает, что установка памятника — это антипатриотическая акция.

"Белочехи в начале века убивали тут наших предков, расстреляли целую группу активистов однажды во главе с Наташей Аргентовской. Запретить восстановление мемориального знака мы им не можем, но я считаю этих интервентов убийцами и агрессорами. На месте наших городских чиновников я бы лучше заботился больше о восстановлении уже существующих памятников на территории города", — сообщил Накануне.RU Василий Кислицын.

Напомним, Наталья Аргентовская (1900 — 12 августа 1919) — участница революционной борьбы в Кургане, сестра одного из "десяти расстрелянных курганских комиссаров" Лавра Васильевича Аргентовского. В период оккупации Кургана войсками Чехословацкого корпуса Наталья начала сотрудничать с большевиками-подпольщиками, выполняла их задания. После расстрела брата была арестована. На допросах подверглась пыткам, в ночь перед освобождением города Красной Армией она умерла (забита насмерть). Похоронена на бывшей Александровской площади (ныне западная часть Городского сада имени В.И. Ленина).

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В Миассе хотят установить памятник белочехам, расстреливавшим мирных жителей. "Это сопоставимо с установкой памятников гитлеровским захватчикам"(2014г.)

Как сообщил Накануне.RU член Общественного совета Миасского городского округа Константин Недопёкин, встреча представителей из Чехии с главой Миасса Станиславом Третьяковым прошла на прошлой неделе. "Посланцы" предложили установить памятники и памятные знаки на местах сражений и захоронений белочехов, погибших во время Гражданской войны.

Миасские общественники возмущены подобной инициативой администрации. Как сообщил Накануне.RU представитель общественного движения "Суть времени" в Миассе Алексей Гуревич, "установка таких памятников сопоставима с установкой памятников гитлеровским захватчикам. Мы категорически против установки каких-либо памятных знаков оккупантам, творившим на нашей земле расправу над мирными жителями. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить такого надругательства над историей нашей страны. Тем более это выглядит кощунственным на фоне того, что на неоднократные обращения по поводу реставрации памятников героям гражданской войны власти города отвечают отказом". Так, общественник указал, что в Миассе имеются два памятника расстрелянным карабашским рабочим, которых арестовывали именно белочехи.

Простые жители города также обращают внимание на зверства белочехов. В комментарии к новости о встрече с чешскими представителями на местном портале граждане пишут: "Интервенты воевали не только против армии — они зверствовали по отношению к мирному населению. И вот им — памятник?! Сашу Винокурова (есть в городе улица А. Винокурова), рабочего станции Миасс-1, замучили до смерти: отрезали уши, потом по частям отрубали руки, — и теперь им памятник?! Федю Горелова вели от горы Моховой, а по дороге без всякого суда повесили — теперь им памятник?!". Приводят и воспоминания, отложившиеся в фольклоре: "На нас напали злые чехи, Село родное подожгли, Отца убили в первой схватке, А мать живьём в костре сожгли".

Источник: nnm.me