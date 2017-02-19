Миллиардер: Наступает худший кризис, очень многие сгинут

Джим Роджерс, известный миллиардер, сделал следующее предупреждение:

“Готовьтесь, ибо сейчас мы увидим худшие экономические проблемы, чем видели за всю жизнь, и когда это случится – многие сгинут. В 2008 накрылся тазом Bear Stearns с историей в 90 лет, потом накрылся Lehman Brothers с историей в 150 лет – они успешно проходили многое, пережили войны, депрессию, гражданскую войну, но теперь исчезли.

На следующей волне суперкризиса будет хуже, чем нам доводилось видеть – многие институты, люди, компании, правительства и, может быть, целые страны будут стерты с лица земли. Сперва случится одна проблема, потом другая, потом все покатится как снежный ком. Пока я даже не рассуждаю о войнах, но все может быть!

Трамп уже заявил о намерениях замутить торговые войны с Китаем, Мексикой, Японией, Кореей. Он еще не запустил тарифы с Китаем, но я уверен, что это все еще у него на уме. А история нам ясно говорит, что за торговыми войнами частенько следуют и реальные…

Курс доллара может взмыть вверх на некоторое время, и поднять слишком высоко – до степени пузыря. Надеюсь, я успею к этому моменту свои доллары слить – потому что пузырь неизбежно лопнет“.

Кстати, и пару слов про Россию сказал:

“Предыдущую администрацию уличили в организации переворота на Украине – поймали за руку, как ее, эту Нулланд. Русские переиграли нас и Госдеп начал сочинять все больше и больше чтобы отмазаться. Определенно это был наш прокол в той или иной степени, и Госдеп, будучи пойманным, просто попытался закопать это в куче своих встречных обвинений…

Теперь демократы просрали выборы и обвиняют русских. Мне уму непостижимо, как русские могли на это повлиять. Ну кинули статейку или пару статеек, и что? Если мы проведем исследование нелегальных голосов, опасаюсь, что демократы мутили гораздо больше, особенно в крупных городах, где у них есть крепкие позиции”.

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Аналогичного мнения придерживается и Уильям Вайт, главный экономист БМР. БМР — он же банк международных расчётов — помогает центробанкам планеты проводить расчёты друг с другом, его штаб-квартира расположена в Швейцарии.

Так вот, Уильям Вайт полагает, что центробанки стремительно движутся к гиперинфляции:

…Все что могут сделать центробанки с проблемой долгов — это форсировать инфляцию, чтобы уменьшить их реальную стоимость. Центробанки могут решить проблему нехватки ликвидности, но не отсутствия платежеспособности…

…мир находится на территории, совершенно не имеющей прецедентов…

…кипа краткосрочных ГКО, подъем ставок ведет к росту стоимости обслуживания долгов. В определенный момент, люди увидят, что правительство больше не способно обслуживать этот долг, если снова не прибежит за помощью к печатному станку. И вот тут начинается гиперинфляция…

Что озвучили хояева денег:

Экс-глава ФРС заявил о «катастрофической» необходимости введения золотого стандарта

США не смогут починить инфраструктуру, на это в бюджете просто нет денег. Планы Трампа могут так и остаться воздушными замками, потому что они никак не вяжутся с реальным финансовым положением страны, полагает экс-глава американского Центробанка (ФРС) Алан Гринспен, сообщает «Вести Экономика».

На его взгляд, финансовые возможности у Америки сейчас ограничены, и основная причина в том, что структура финансов изменилась. Бывший председатель ФРС вновь выступил за введение золотого стандарта, который США покинули в 1930-е годы, в то время золото стоило $35 за унцию. Тогда ФРС и другие крупнейшие Центробанки мира придерживались золотого стандарта, и все валютные курсы строились от цены на золото.

О золотом стандарте вспомнили в прошлом году, когда голосовали на референдуме в Британии о выходе из ЕС. Именно тогда пошли первые сигналы со стороны экономистов, что ЕС и Великобритания могут столкнуться с долговым кризисом. Страны могли бы обойти глубокий экономический кризис, если бы придерживались единого стандарта, например золотого стандарта.

Приверженцы золотого стандарта полагают, что эта модель ограничивает размер и эмиссии долговых обязательств. Всем известна величина золотого запаса, который существует в мире и отдельных странах.В связи с этим план президента США Дональда Трампа по реконструкции инфраструктурных проектов в размере $1 трлн, в сочетании со снижением налогов, может привести к долговым проблемам в США. Такую мысль на заседании Всемирного совета по золоту озвучил Гринспен. Он считает, что золотой стандарт позволил бы избежать подобных проблем, и подчеркнул, что «золото рассматривает в качестве основной мировой валюты».

«Возврат к золотому стандарту будет восприниматься как отчаянье, но если золотой стандарт введут страны, то мы сможем планировать траты на инфраструктуру, и мы должны думать серьезно об этом. США катастрофически нуждается в этом», — отметил экс-глава ФРС.

«Финансирование инфраструктурных проектов в таких объемах обязательно должно происходить за счет государственного долга. При такой модели финансирования США могут столкнуться с тем, что федеральный долг превысит ВВП США в три раза. В такую ситуацию мы никогда бы не попали, если бы использовали золотой стандарт. Бюджетная политика никогда бы не вышла за разумные границы», — добавил Гринспен.