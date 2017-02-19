У многих из вас это было. Мучительное чувство вины после расставания с человеком, кем бы он или она не были. Боль при расставании с каждым из них. Каждый человек переживает это по разному. Цель написания этой статьи помочь людям лучше понять друг друга и самих себя и лучше разобраться в своих отношениях.

Сейчас не все относятся к карме так уж серьезно, но интересуются очень многие. Верить или не верить во все эти «астрологические штучки», связанные с кармой, прошлыми и будущими жизнями – дело каждого из вас. Но вдруг знание может оказаться полезным? Наверняка у многих из вас при разрыве отношений возникало чувство, что вы не должны были расставаться именно так быстро, как это получилось у вас, что вы не додали очень многое друг другу, и если прервется связь насовсем, случится что то непоправимое.

Каждый астролог, особенно астрологи знакомые с восточными или индийскими направлениями астрологии знает, что многие встречи с людьми в повседневной жизни далеко не случайны и несут в себе кармический характер. Некоторые данные говорят о том, что таких кармических встреч за всю жизнь может быть много.

Приходя в этот мир, мы оказываемся окруженными людьми, которые помогают нам реализовывать свои кармические задачи. Это наши дети, друзья, родственники, начальники, коллеги по работе и просто прохожие. Некоторые астрологи считают, что любая встреча в жизни – кармическая. Каждая для чего-то и почему-то дана вам. Каждая откладывает свой отпечаток в вашей судьбе. Одна добавляет лишь маленький незаметный штрих, вы о ней не помните и не замечаете след, оставленный ею, но он есть…

Другая встреча становится всей вашей судьбой, неотъемлемой частью вашей личности и самой жизнью. Выбросьте ее – и ничего не останется. Судьба будет иной, а вы – совсем другим человеком.

В статье астролога Эль Тат говорится, что по Закону высших кармических связей, все встречи в жизни условно делятся на девять категорий по степени влияния на судьбу человека и по степени приближения кармических связей:

дети (Они – самые близкие и самые важные для нашей кармы люди в жизни, ради них мы можем жертвовать всем, и это будет оправданно. Правда, всегда есть вопрос: а нужна ли была детям такая жертва?);

любимые;

супруги;

родители, братья и сестры;

родственники;

друзья;

сослуживцы;

знакомые;

случайные прохожие.

Признак кармических отношений заключен в том, что он или она, а может быть оба, или может быть просто друзья, несут нерешенные эмоции внутри себя, такие как ревность, гнев, вина, страх, зависимость или нечто похожее. Не сумев найти когда-то выход своим эмоциям, они притягиваются друг к другу в следующем воплощении. Близкая кармическая связь так же означает, что мы не раз встречались в своих прошлых воплощениях, находились в тесных взаимоотношениях и, может, были в чем-то виноваты перед человеком или он перед нами.

Быть может, мы послужили причиной больших несчастий для него в прошлом и теперь расплачиваемся за свои жестокие ошибки тем, что вынуждены служить этому человеку, выполнять его прихоти, выслушивать претензии. Причин может быть множество, и не обязательно все они плохие Если мы поставлены судьбой в такие обстоятельства, значит, этому есть причина. Как правило, кармические отношения проявляются в жизни неадекватной эмоциональной реакцией, т.е. преувеличенной.

Кармические связи всегда хорошо видны в сравнительных гороскопах(синастриях). Самым главным критерием того, что прошлая жизнь действительно прочищена, карма закрыта или кармическая жизнь отработана являются изменения в реальной жизни. Как правило исчезают конфликты. Отношения становятся более спокойными и зачастую более дружественными.

Итак рассмотрим наиболее слабые кармические связи:

Случайные прохожие. При общении, самое главное уметь слушать себя. Не позволять чужой воле, чужой энергии подавлять ваши собственные импульсы, развивать свою интуицию, а если она молчит, то лучше жить по общему правилу: со случайными прохожими иметь только контакты, соответствующие данной кармической категории, – толку будет больше. Когда категорию случайного прохожего мы в мимолетной встрече воспринимаем как высшую кармическую связь, это и есть случай путания Божьего дара с яичницей.

К сожалению это свойственно чаще всего молодым, либо психологически незрелым личностям. Когда случайный человек возводится в ранг ближайшего друга, любимого человека, происходит нарушение Закона кармических связей. А это всегда кончается огромной потерей сил, большим отложением негатива в энергетике организма, а часто накладывает и серьезный отпечаток на всю судьбу человека.и это произошло с вами, не нужно отчаиваться.

Воспримите это как серьезный жизненный урок, как опыт, прояснивший очень многое в вашей жизни. Отнеситесь к людям, которые обошлись с вами несправедливо, как к своим учителям. Такой опыт зачем-то нужен был вам. Расправьте свою душу, простите обидчиков и простит е себя, отпустите неприятные мысли, скажите спасибо судьбе за урок. Ваша судьба – это то, что свершается по вашей воле и вашему, иногда тайному, желанию.

Не стоит принимать решений, к которым вас склоняют всего лишь случайные прохожие, попутчики и другие люди, которых вы видите в первый раз и предположительно в последний. Существует мнение, что в поезде за стаканом чая можно выложить попутчику все, что вас мучает по жизни и чего вы не можете сказать и родной маме. Вам станет лучше, вы очиститесь, и жизнь ваша перевернется. Обмениваясь энергией с человеком и рассказывая всю свою подноготную, мы впускаем энергию чужого человека в тайники своей души. Мы не представляем, что он может там натворить, поэтому доверять можно только грамотным специалистам, психотерапевтам психологам и астрологам и тд.

Знакомые. Это люди, с которыми мы часто или не очень часто, но встречаемся по жизни, взаимодействуем иногда весьма приятно, иногда не очень приятно. В категорию друзей мы их записать не можем, потому что не чувствуем большой близости с ними. В целом, мы не знаем их достаточно хорошо, чтобы понять, кто они для нас, кроме того, что просто знакомые. Это приятели, соседи, постоянный парикмахер, банщик, школьные учителя наших детей и родители школьных друзей наших детей. Категория эта самая обширная в нашей жизни.

И насколько по-разному мы ведем себя в бане и на родительском собрании, настолько по-разному мы строим свои энергетические взаимоотношения с разными знакомыми. Знакомые – это показатель многогранности или же, напротив, узконаправленности нашей личности; показатель того, какие кармические задачи призваны мы решить в этой жизни. Если среди знакомых человека преобладают люди узкого круга, например научные работники определенной отрасли знаний или учителя, врачи, военные и т. д., значит, и кармическая задача его определенная и связана с одним из направлений человеческой деятельности.

Например, вы врач, и среди ваших знакомых почти все – люди, так или иначе связанные с медициной. Следовательно, лечить людей – ваша кармическая задача, и скорее всего, у вас это неплохо получается – вы хорошо отрабатываете свою карму. Но бывают странные вещи. Человек связан с техникой по профессии, а все его знакомые – музыканты. Или же человек – музыкант, а все знакомые – кулинары.

Это случается, когда увлечение или хобби занимает людей гораздо больше, чем их профессия. Бывает, жизнь четко делится на две части: моя работа и мое любимое занятие, причем первое неприятно, а второе очень интересно и приятно. Это свидетельствует о неправильно выбранном жизненном пути, а значит, о большом нереализованном творческом потенциале человека. Хорошо бы изменить свою жизнь в плане основной профессиональной деятельности.

И максимально приблизить ее к любимому занятию. Без сомнения, вас ожидает жизненный взлет во всех сторонах жизни: улучшится ваше здоровье, настроение, отношения с близкими станут благоприятнее. Вы почувствуете себя полным сил и творческих замыслов. Но это в том случае, когда жизненные задачи человека имеют конкретную, узкую кармическую направленность: искусство, наука, учительство, врачевание, земледелие, техника и т. д. Есть люди с другими, более широкими и более абстрактными кармическими задачами. Круг знакомств этих людей не просто очень широк, но и весьма разнообразен. Их увлекает сам процесс общения, устройства человеческих дел и взаимоотношений. Им интересно устраивать разнообразные дела, решать чужие проблемы.

Они чувствуют себя комфортно в любом обществе, будь это научный круг или власть имущих или хоть бездомных и тд., все мыслимые блага жизни они получают благодаря «связям», например могут получить ту же «непыльную» работу, на которой платят столько что хватает на безбедное существование. А между тем у таких людей огромная кармическая задача. Они ее всегда чувствуют как огромный потенциал своих нереализованных возможностей. И даже имея все мыслимые радости в жизни, постоянно ощущают смутное чувство неудовлетворенности оттого, что не сделано что-то главное…

И действительно, задача таких людей – служить обществу в самом широком смысле этого понятия. Хорошо, когда у них есть какой-то замысел и возможность его реализации. Тогда они начинают возглавлять предприятия, магазины, становятся спонсорами, возглавляют правительственные программы и т. д., осуществляя идеи благоустройства жизни и общества.

При этом они имеют большие деньги, но не завидуйте им – у них талант предпринимательства. Кроме того, с большими деньгами больше хлопот, и если бы вы знали, какие это хлопоты, то отказались бы от них добровольно. Кроме предпринимательства эти люди великолепны на поприще общественных организаций, в различных комитетах по экологии, образованию и пр., а также в роли судей, следователей, на руководящей и административной работе. Это их судьба и их карма – служение обществу. Но будем помнить, что эта категория достаточно далека от нас по Закону кармических связей.

Сослуживцы. Сослуживец – есть человек, с которым связаны только служебные и деловые отношения. Из-за того что в голове у нас часто нет понятия сослуживец, происходит много бед. Люди, связанные с нами по делу, кармически ближе, чем просто знакомые. Но их ни в коем случае нельзя путать с друзьями и родственниками. В противном случае могут очень пострадать и деловые отношения, и дружеские, и родственные.

Не говоря о том, что само дело может рассыпаться в прах. Взаимодействие с сослуживцами может идти только на равноценном обмене. Личные взаимоотношения, связанные с сочувствием, с материальной поддержкой, с «пониманием тяжелого положения», крайне нежелательны. Если работник просит для себя дополнительных поблажек, кого-то просит поработать вместо него, потому что у него проблемы, занимает у всех деньги «до получки», раздает, потом занимает снова, то ему надо просто менять что-то в своей жизни кардинально. Такое положение вещей ненормально.

Не путайте понятие сослуживец и родственник, друг и тд. например директора магазина попросили взять на работу чьего то родственника. например сына закончившего институт и тд. А он не любит работу и пошел туда только потому, что ему родители сказали, не будешь работать не будет тебе денег на новый компьютер, походы в ресторан и тд.

В результате такой работник может стать источником огромных неприятностей, из – за которых заслуживающий уважения человек такой как наш директор магазина попадает в список неблагонадежных и хорошо если так, а не заканчивается на этом карьера.А виноват в этом сам директор магазина, не мешай всю свою жизнь в одну кучу. «Дружба дружбой, а денежки – врозь», – гласит русская пословица. Желательно чтобы все дружеские или родственные отношения были бы вне работы.

Друзья. Друзей уже можно отнести к категории близких и родных людей. В трех предыдущих категориях отношения строились на основе взаимовыгодных обменов. Кармические взаимоотношения друзей предполагают бескорыстную поддержку, помощь без оглядки на то, что вы получите взамен.Если, делая другу услугу, вы думаете о том, что он должен будет сделать в ответ, то вы ошибаетесь – он вам не друг. Может быть, вы приятели, может, деловые партнеры, может быть, вы просто хорошие знакомые, называющие себя друзьями, но для себя вы должны понять, к какой категории на самом деле относятся ваши отношения.

Иначе неизбежно когда-либо произойдет недоразумение, и вы, не поняв друг друга, расстанетесь, унося с собой каждый свою правду. Если человек мне друг, то это не просто так, это почему-то… Это не случайно. Может я люблю этого человека и принимаю его таким каким он есть. Может когда то этот человек мне оказал неоценимую услугу и тд.

Почему нас сводит судьба?

Почему именно этому человеку хочется помочь во что бы то ни стало тогда, когда он нам по сути – никто? Почему из всех приятелей в школе мы выбираем одного и идем с ним по жизни рука об руку? Почему, встречая среди тысяч людей одного человека, вдруг ощущаем родство наших душ? Если это ваш друг, в силу вступают иные космические законы. Вы отдаете ему последнюю рубашку, и не потому, что знаете, он поступит так же, но потому, что по родству душ просто невозможно поступить иначе. Иначе вы нарушаете космический закон Соответствия, а значит, пойдет увеличение вашей негативной кармы.

Вы еще не усвоили этот урок – будут новые условия, в которых вам Высшие силы снова покажут, как действует принцип Соответствия. Существует древняя истина: лучше быть обманутым друзьями, чем всю жизнь не доверять им. Если друзья вас обманули, что ж, значит, вы ошиблись и не тех людей принимали за своих друзей. Виноваты лишь вы. Учитесь различать кармические категории!

Родственники. Каждый из нас несет двойную карму. Одна – наш собственный послужной список добрых и не очень добрых дел. Другая – карма рода, в который мы пришли. Род, в который мы пришли, взаимодействует с нами по-разному. Одним он дан как охранитель. Род оберегает от напастей, помогает на жизненном пути, направляет и в трудную минуту дает силы. Значит, мы чем-то заслужили такую поддержку! Такие корни необходимо сохранять, передавать по наследству, умножая традиции. Другим род дан как испытание.

В преодолении родовых проблем, а иногда и проклятий, которые на нем лежат, крепнет душа, закаляется, набирает силу и тем самым очищает корни, ведь сам человек – частица рода. Преодолевая негатив в себе, он тем самым очищает род в целом. Например род может славиться своей жестокостью, кто-то в роду у человека был преступником. Прапрадед расстреливал демонстрацию в 1905г. Прадед был НКВДэшником который избивал людей выбивая с них признания, и тд. В итоге 15-ти летний сын не имеет ни мускулов являющихся атрибутом у людей этого рода. И весь он худой болезненый, но любит жестокие компьютерные игры и тд. В итоге это тупиковая ветвь рода на которой он зачахнет.

Исправить карму и передать чистую генетическую линию можно только в одном случае, если подросток обратит свою волю и разум к богу. С родственниками редко возможен равноценный энергообмен. Либо мы пользуемся их энергией, либо даруем им свою. Нередко перерабатываем негативы друг друга. Приходится иногда и закрываться. И все это нормально для данной категории отношений в силу специфичности родовых энергетических процессов.

И все же, как бы то ни было, если даже самый дальний родственник обращается к вам с просьбой – не откажите, сделайте все, что в ваших силах. Это ваша родовая структура, ее понесут ваши дети и внуки, от вас зависит, насколько чистые, благоприятные и крепкие корни им достанутся. Однако возможен и такой вариант: тетушка, не имея собственных детей, считает, что ее племянник обязан о ней заботиться. Она просит и требует оказывать ей такие услуги, которые он просто не в состоянии выполнить, потому что работает и потому что у него есть своя семья. Тетушка обижается, плачет, упрекает.

Что делать? Одинокая женщина просто «вампир». От нее нужно закрываться. Ее племянник, конечно, сделает для нее то, что в его силах, но ей нужно больше рассчитывать на свои силы, поскольку у мужчины есть свои непосредственные, кармически более близкие проблемы, которые за него никто не решит. Кроме того, он не должен позволять, чтобы вампиры процветали в его роду, заражая своей мерзостью молодое поколение. Молодые должны видеть, что «вампиров» надо ставить на место, а не идти уних на поводу. Иначе незрелым душам тоже захочется жить жизнью «вампира», ведь это так удобно и сладко своим нытьем заставлять другого решать твои проблемы.

Родители, братья и сестры.Так устроен наш мир, что один из детей может быть полным носителем кармы отца, другой – кармы матери, а третий остается чистым от этих долгов. Девочку отдали замуж в 15 лет. Муж часто не бывал дома, любил шумные компании и умер в раннем возрасте от болезней пищеварительной системы. Женщина, так сложилась судьба, одиноко и замкнуто прожила жизнь, вырастив троих детей. Один из них любил выпить и умер в алкогольном запое, унаследовав карму отца. Другой ребенок прожил активную жизнь, был директором крупного завода, многого добился в жизни, но, унаследовав карму матери, ощущал постоянное одиночество, отсутствие взаимопонимания в семье и среди сотрудников, это тяжелыми травмами ложилось на его сердце.

Единственной отрадой в жизни были встречи с матерью, с которой сохранялась тесная духовная связь. Третий ребенок, уйдя из семьи, встав на самостоятельный путь, стал совершенно чужим. Когда дети собирались у матери, казалось, что его совсем не задевают ни семейные разговоры, ни семейные фотографии и реликвии. Он не имел отношения к карме рода, хотя и сохранял добрые отношения с семьей. Возможны и гораздо более сложные переплетения кармических линий семьи между братьями и сестрами.

Две дочери могут нести карму матери, а отец передает чистую генетическую линию своему внуку. Брат и сестра наследуют отцовские проблемы, а мать передает внуку свои творческие дарования. Вариантов здесь столько, сколько семей на белом свете. Благоприятные отношения между братьями и сестрами, бескорыстные и доброжелательные, – большой подарок судьбы и бесценная поддержка, дарованная небом. Но если отношения складываются плохо и даже очень плохо, не забудем и тогда, что это наши братья и сестры, данные нам свыше. И что бы ни случилось, мы должны смиренно принять то, что нам дано. Будем разумной поддержкой нашим близким – это наша карма, то, что мы задолжали им где-то и теперь отдаем.

Если алкоголик-брат просит денег, чтобы пропить их, наш долг не отдать ему все, что у нас есть, но сделать все, чтобы спасти его. Однако не против его воли. Все, что делается против воли человека, делается во зло. Если случилась размолвка между сестрами и братьями, простим обидчиков, мы заслужили эти обиды, может быть, мы виноваты больше в нашем обоюдном непонимании друг друга. Уступим и пойдем на примирение – это отработка кармы рода.

Отрабатывая карму, расчистим путь нашим детям и внукам. Как бы ни складывались наши отношения с родителями – простим их и попросим прощения за то, что не понимаем их. Что бы ни было, эти люди даны нам Богом, – стало быть, мы именно этого заслуживали и должны смиренно принять то, что дано.

Дальше мы рассмотрим кармические отношения между супругами и любимыми, а так же продолжим рассматривать показатели этих отношений.

Показателем кармических отношений может служить и определенная разница в возрасте между партнерами. Разница в возрасте 5 или 10 лет между мужчиной и женщиной – это совсем неслучайная встреча. Более чем вероятно, что между этими партнерами существует кармическая связь, требующая отработки взаимных долгов. Карма удерживает их друг возле друга. Они должны идти по жизни в одном направлении, но при этом один из них должен взять на себя роль поводыря, а другой должен стать ведомым.

Разница в возрасте 15 лет – показатель очень сильного кармического притяжения. Таким людям трудно разойтись, даже если они захотят это сделать. Но эти отношения сложные – они либо помогают друг другу правильно выбрать жизненный путь, либо, наоборот, сбивают своего партнера с пути истинного, увеличивая, таким образом, его кармические долги в предстоящей жизни. Показателем кармических взаимоотношений служат и некоторые необычные ситуации.

Подобные ситуации не являются обязательным признаком кармических отношений, но их тоже необходимо принимать во внимание. Неожиданность. Взаимоотношения завязываются нежданно-негаданно для обоих партнеров или одного из них, а также их знакомых и родственников. Неожиданность в том, что эти партнеры могут быть совершенно разными по характеру, темпераменту, отличаться социальным и материальным положением, иметь большую разницу в возрасте.

В ином варианте, партнеры могут друг друга знать годы, но само решение пожениться при этом оказывается неожиданным продолжением отношений. Например, много лет общались только как друзья, и вдруг однажды вечером ситуация переходит в очень интимное русло и после этого влюбленная пара решает пожениться. Быстрота. Взаимоотношения формируется после очень краткого срока знакомства возлюбленных (день, неделя, месяц). Это ситуация, когда на партнеров как будто снисходит озарение. Такие отношения часто отмечены эффектом гипноза. Они начинаются так, что человек до конца не осознает включившихся перемен и только спустя год или более начинает воспринимать ситуацию сознательно.

До этого им движут силы и реакции, которые он объяснить до конца не в силах. Вопрос, захотят ли эти партнеры смотреть друг на друга «проснувшись», часто остается открытым. Переезд. После заключения брака супруги могут переехать в другой город или даже за границу. Далекий переезд куда-либо далеко после встречи и супружества, обрыв родственных связей, начало новой жизни где-то вдали от места рождения – еще один важный признак кармической связи. Сложная ситуация. Как наиболее распространенный вариант – партнер-пьяница или партнер-наркоман.

Может быть, какие-либо проблемы со здоровьем партнера по браку – жизнь с человеком в инвалидной коляске, психически больным или ранняя (до 40 лет) смерть партнера. Такие взаимоотношения, безусловно, можно назвать «наказанием». По всей видимости, это «наказание» себе устраивает сам человек, неосознанно выбирая проблемного партнера.

Скорее всего, из-за скрытого чувства вины пришедшего из прошлого, но вопрос «по какому поводу» остается открытым. Или вероятно проблемный партнер прикрепляется к нему сам по генетической памяти прошлой жизни. Вероятно, в прошлом воплощении роли проблемного и хорошего партнера были противоположны, а в нынешнем воплощении они меняются местами и «восстанавливается справедливость». Отсутствие детей в браке. Это показатель закрытого будущего для поколения через этих людей. Подобные кармические отношения супругов замкнуты на себе и служат для осмысления собственных черт характера для обоих партнеров.

В некоторой степени эти взаимоотношения можно назвать коротким замыканием. Как правило, они в итоге, спустя годы или даже почти сразу, оказываются пустыми и приводят к расставанию. В данной кармической связи все зависит от того, насколько каждый партнер был «правилен» в своих действиях.

Если партнеры «правильно» (с точки зрения Судьбы и Космоса) проявили себя в этих отношениях, например, не стали ругаться и обвинять друг друга в бесплодии, а усыновили ребенка из детского дома, то у этой пары позже может появиться и совместный ребенок. Если «правильно» пытался вести себя только один из партнеров, но возможно не получил поддержки, то в награду жизнь даст ему другого партнера, от которого у него появятся дети. Фатальность. Отношения в паре отмечены некоей неизбежностью, предопределенностью, причем часто в негативном смысле в стиле «Тристана и Изольды».

Сюда относятся: ситуации с любовными треугольниками; ситуации «невозможной» любви по каким-либо объективным и субъективным причинам; ситуации любви-ненависти, когда кажется, что партнеры всю жизнь борются между собой, и все же друг без друга они несчастны. Они как будто и безумно любят друг друга, и безумно ненавидят. Или судьба попросту постоянно сводит партнеров вместе, хотят они этого или нет. Яркий пример – герои Алека Болдуина и Ким Бессинджер в знаменитом фильме «Привычка жениться».

В кармических отношениях такой пары мало что меняется или можно изменить – эти отношения как будто несутся сами по предначертанному плану. Эти варианты одни из самых основных, которые описывают именно кармические отношения. Кармическую встречу, вы можете опознать по факту, что другой человек мгновенно кажется необычно знакомым вам. Довольно часто налицо взаимное притяжение, нечто притягательное «в воздухе», что вынуждает вас быть вместе и познавать друг друга. Если представится возможность, сильное притяжение может перерасти в любовные отношения. Так чаще всего и бывает.

Как долго длятся кармические взаимоотношения?

Зависит от того, к какому виду связи относятся ваши кармические отношения – к исцеляющим или разрушающим. Отличительной чертой исцеляющих отношений является то, что встретившиеся мужчина и женщина ощущают себя родственными душами, любят и уважают друг друга такими, какие они есть, без попытки изменить друг друга. Им доставляет огромное удовольствие находиться друг с другом, но они не чувствуют тревогу, ревность или одиночество, когда партнера нет рядом. В таких отношениях вы предлагаете понимание, поддержку и одобрение любимому без попытки решить его или ее проблемы, принесенные из прошлых жизней. Отношения наполнены свободой и миром.

Конечно, временами бывают непонимания, но вызванные эмоции недолги. Оба партнера готовы прощать. Между ними существует сердечная связь. Эмоционально оба партнера независимы. Он или она не заполняют пробел в своей жизни, а напротив – добавляют нечто новое, важное, жизненное. В исцеляющих отношениях партнеры могут знать друг друга в одном или даже нескольких прошлых воплощениях. Две души могли знать друг друга в прошлой жизни, в которой тоже ободряли и поддерживали друг друга. Это породило неразрывную связь на протяжении последующих нескольких жизней.

Такая пара не расстанется, не разведется никогда. Они всегда будут вместе, и будут счастливы. Брак, заключенный с таким кармическим партнером может оказаться прекрасным и удивительным путешествием! Но бывает и так, что испытываемые вами эмоции по поводу новой влюбленности могут быть столь переполняющими, что вы думаете, что встретили свою половинку, родную душу. Осторожно! Все может обстоять не так, как кажется. Если вас связали неразрешенные эмоциональные проблемы прошлого, то они рано или поздно выплывут на поверхность. Духовный урок всем душам, связанным подобным образом, заключается в том, чтобы отпустить друг друга и стать существами свободными и независимыми.

Например между ревнивым мужем и винящейся женой кармические отношения почти никогда не бывают продолжительными, стабильными, любящими. Зачастую основная цель встречи – освободить друг друга от этой любви. Если вдруг вы оказались в отношениях, характеризуемых эмоциями, вызывающими много страданий и слез, но разорвать которые вы не в силах, постарайтесь понять, что ничего не обязывает вас оставаться с тем человеком. Поймите, что сильные эмоции чаще имеют отношение к глубоким страданиям, а не взаимной любви. Энергия любви не столь эмоциональна – она чрезвычайно спокойная и безмятежная, радостная и вдохновляющая! Она не гнетущая, изматывающая и трагичная. Если в ваших отношениях прослеживаются подобные черты, пришло время отпустить, а не «отрабатывать их» еще раз.

Некоторые женщины, страдающие в браке от пьянства или скверного характера мужей, убеждают себя, что им все равно необходимо оставаться вместе, потому что «это судьба» и нужно «пройти её вместе». Они взывают к карме в качестве аргумента для продления отношений, но искажают ее понятие. Карма индивидуальна у каждого человека, свою карму невозможно пройти вместе с кем-то! Карма в упомянутых выше отношениях зачастую требует, чтобы вы смогли отпустить партнера, отказавшись от мучающих отношений с тем, чтобы понять, что вы цельны сами по себе. Иногда вы так связаны с комплексами партнера, эмоционально обиженной частью внутри него или ее, что чувствуете, что вы единственный, кто может разрулить ситуацию и спасти его или ее от проблем.

Но ничего хорошего не получится. Вы только будете усиливать эмоции бессилия и жертвы в другом человеке, в то время как было бы полезнее провести черту и заступиться за себя. Ваше предназначение – быть свободной личностью. Такой тип болезненных отношений способен в духовном плане отбросить вас назад, и из-за него может случиться, что вы создадите тяжелую карму на последующие воплощения. Вы этого хотите? Возможно, вам будет отведено всего лишь несколько месяцев на то, чтобы разрешить ситуацию прошлого, существующую между вами и проблемным партнером.

Вы можете сослужить ему или ей на жизненном пути любую службу, какую чувствуете себя обязанным осуществить, но вы не обязаны вовлекать себя в отношения, которые пагубны для вашего духовного роста.





Любовные отношения предназначены не для того, чтобы тянуть нас вниз. Когда мы любим, то от всего сердца хотим поддерживать друг друга и в счастье и в горе, но мы не должны нести на себе весь груз проблем друг друга. Всего светлого вам!





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