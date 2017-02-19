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Лавров это сказал!

10:28. 19 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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Иногда одна фраза дипломата, тем более известного, может чётко продемонстрировать соотношение сил в мире.

И не только фраза, но даже одно слово. Особенно, когда оно произносится с высокой международной трибуны и озвучивается на весь мир.

Сергей Викторович Лавров это слово произнёс. Причём прозвучало оно не просто в контексте, а завершало его и было сказано в последней, психологически наиболее запоминающейся фразе.

Это более чем весомое слово звучит так: фейк. Именно им наш министр иностранных дел охарактеризовал эпоху, когда в мире доминировал Запад с его „ценностями”.

Фейк – это ложь, подлог, фальшивка, мошенничество. Выбирайте значение, которое вы находите наиболее подходящим. Т.е. правление Запада было основано на подлогах, на фальши, оно мошенническое, лживое.


Новую  эпоху, которая следует за указанной, Лавров предложил назвать „эпохой пост-фейка”. А это значит, что о дальнейшем доминировании Запада не может быть и речи: довольно!

Résultat de recherche d&apos;images pour &quot;король - голый&quot;Россия, наконец-то, не просто робко попыталась призвать международное сообщество к соблюдению принципа справедливости в отношениях между странами и народами, но на весь мир безапеляционно заявила, что король, Западный король – голый.

А ведь мы даже по сказке знаем, насколько это не просто: сказать людям правду, нелицеприятную правду. И коли слово сказано, значит Россия в международных отношениях становится ведущей державой.

Так держать, Сергей Викторович! Не давайте спуску лжецам и мошенникам! Да и пора бы уже тему паразитизма Запада также озвучивать со всех международных трибун.

Ведь и правда: вначале было Слово…



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, лавров, ложь, паразит, Россия, справедливость
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