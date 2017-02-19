Лавров это сказал!

Иногда одна фраза дипломата, тем более известного, может чётко продемонстрировать соотношение сил в мире.



И не только фраза, но даже одно слово. Особенно, когда оно произносится с высокой международной трибуны и озвучивается на весь мир.



Сергей Викторович Лавров это слово произнёс. Причём прозвучало оно не просто в контексте, а завершало его и было сказано в последней, психологически наиболее запоминающейся фразе.



Это более чем весомое слово звучит так: фейк. Именно им наш министр иностранных дел охарактеризовал эпоху, когда в мире доминировал Запад с его „ценностями”.



Фейк – это ложь, подлог, фальшивка, мошенничество. Выбирайте значение, которое вы находите наиболее подходящим. Т.е. правление Запада было основано на подлогах, на фальши, оно мошенническое, лживое.

„эпохой пост-фейка”. А это значит, что о дальнейшем доминировании Запада не может быть и речи: довольно!



Россия, наконец-то, не просто робко попыталась призвать международное сообщество к соблюдению принципа справедливости в отношениях между странами и народами, но на весь мир безапеляционно заявила, что король, Западный король – голый.



А ведь мы даже по сказке знаем, насколько это не просто: сказать людям правду, нелицеприятную правду. И коли слово сказано, значит Россия в международных отношениях становится ведущей державой.



Так держать, Сергей Викторович! Не давайте спуску лжецам и мошенникам! Да и пора бы уже тему паразитизма Запада также озвучивать со всех международных трибун.



Ведь и правда: вначале было Слово… Новую эпоху, которая следует за указанной, Лавров предложил назвать. А это значит, что о дальнейшем доминировании Запада не может быть и речи: довольно!Россия, наконец-то, не просто робко попыталась призвать международное сообщество к соблюдению принципа справедливости в отношениях между странами и народами, но на весь мирзаявила, что король, Западный король – голый.А ведь мы даже по сказке знаем, насколько это не просто: сказать людям правду, нелицеприятную правду. И коли слово сказано, значит Россия в международных отношениях становится ведущей державой.Так держать, Сергей Викторович! Не давайте спуску лжецам и мошенникам! Да и пора бы уже тему паразитизма Запада также озвучивать со всех международных трибун.Ведь и правда: вначале было Слово…

Источник: ss69100.livejournal.com