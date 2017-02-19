Китай рекордно сократил вложения в госдолг США

Концептуал СМИ ЦБ КНР, располагающий крупнейшими в мире золотовалютными резервами, рекордно сократил вложения в казначейские облигации

Следует из данных, опубликованных американским Минфином в среду, 15 февраля. Китайский пакет гособлигаций США составил $1,06 трлн по итогам декабря, что на $188 млрд меньше, чем годом ранее. Впрочем, в последний месяц года Китай нарастил портфель treasuries (на $9,1 млрд по сравнению с ноябрем), что произошло впервые с мая. С 2014 года Китай израсходовал порядка четверти своих валютных резервов для поддержки юаня, чтобы предотвратить бегство капитала из страны, сообщает Bloomberg. Валютные резервы Китая сокращаются седьмой месяц подряд — в январе 2017 года показатель упал почти до шестилетнего минимума, $3 трлн, следует из данных ЦБ Китая. Это следствие интервенций регулятора на валютном рынке.

Продажа Китаем американских казначейских бумаг привела к удорожанию заимствований для США — доходность 10-летних бондов в прошлом году выросла с 1,3 до 2,6%. «Китай — крупный игрок на нашем рынке, который в зависимости от своих действий — продаж или покупок — меняет конъюнктуру», — сказал Том ди Галома, управляющий директор направления «суверенные бумаги и стратегия» брокерской компании Seaport Global Holdings. «Если ставки по десятилетним облигациям в этом году вырастут до 3%, то виной этому будет Китай».

В целом крупнейшие кредиторы США пересматривают свой подход к покупке американских бумаг, ожидая увеличения бюджетного дефицита и инфляции при Дональде Трампе или повышения базовой ставки ФРС США, отмечает Bloomberg. Япония, крупнейший иностранный кредитор США, сократила свои вложения в казначейские облигации второй год подряд, в 2016 году показатель снизился максимально почти за четыре года, на $31,6 млрд. Японский пакет сокращается пятый месяц подряд — в декабре он уменьшился на $17,8 млрд до $1,09 трлн, следует из данных Минфина США. «Японцам становится сложнее вкладывать в казначейские бумаги и доллар в этом году из-за политической неопределенности, — приводит Bloomberg слова Кенты Иноэ, главного аналитика по инвестициям в зарубежные облигации инвесткомпании Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. — Доходность бумаг казначейства может стремительно взлететь снова в ближайшем будущем, что удержит японцев от активных вложений в treasuries».

В декабре чистый отток средств из долгосрочных ценных бумаг США составил $12,9 млрд. Совокупный отток из американских бумаг, включающих краткосрочные казначейские векселя и свопы на акции, составил в отчетном месяце $42,8 млрд. Всего инвесторам за пределами США принадлежат казначейские облигации стоимостью $6,15 трлн, или 44% рынка емкостью $13,9 трлн, следует из данных американского казначейства.

Примечательно, что иностранные инвесторы избавляются от американских бумаг тогда, когда они выглядят как никогда привлекательно, отмечает Bloomberg. От Токио и Китая до Лондона царят одинаковые настроения — мало кто из иностранных инвесторов сейчас готов вкладываться в рынок американских казначейских расписок емкостью $13,9 трлн. Самый безопасный долговой рынок в мире уже кажется менее надежным, особенно в условиях начавшего в ноябре повышения доходности бумаг. Популистская риторика Трампа удерживает иностранных инвесторов от вложений. Риск того, что все иностранные держатели расписок Минфина США от них откажутся, отсутствует, но значительные продажи бондов ударят по их крупнейшим держателям — Японии и Китаю — с той же силой, что и по США, рассуждает Bloomberg. Спрос на расписки со стороны американских инвесторов в последнее время компенсирует их продажи иностранными держателями. После того как доходность бумаг в середине декабря достигла 2,64%, показатель снизился и в этом году практически не рос. На четверг, 16 февраля, он составлял 2,43%.

Долгосрочные последствия

Продолжительное ослабление иностранного спроса на американские бумаги может сказаться на способности США привлекать дешевые деньги, особенно в свете амбициозных планов Трампа увеличить расходы на инфраструктуру, снизить налоги и реализовать другие пункты своей стратегии «Америка прежде всего». Президент уже успел раскритиковать Японию и Китай, крупнейших иностранных кредиторов США, а также Германию за ослабление национальных валют с целью получения несправедливых конкурентных преимуществ над своими торговыми партнерами.

Даже сейчас такие осторожные покупатели американских бондов, как Синдзи Кунибе, глава департамента по инвестициям в инструменты с фиксированной доходностью инвесткомпании Daiwa SB Investment, сокращают вложения в расписки Минфина США, несмотря на ряд очевидных преимуществ.

За вычетом расходов на хеджирование рисков доходность 10-летних бондов составляет порядка 0,9% — в десять раз выше, чем доходность японских облигаций. За последние тридцать семь лет редко когда доходность казначейских бумаг настолько превосходила сравнительный показатель японских государственных бондов.

Доходность расписок продолжит расти по мере того, как Трамп будет реализовывать свою стимулирующую финансовую политику и принимать протекционистские меры для защиты торговых интересов Америки. «Доходность будет увеличиваться», — заключает Кунибе.

Крупные потери

Инвесторы не могут себе позволить большие потери на свои вложения. В четвертом квартале потери японских инвесторов, которые страховали риски всех своих долларовых вложений в американские гособлигации, составили 4,7% — максимум за по меньшей мере 30 лет, следует из данных Bank of America. Европейские инвесторы также понесли рекордные потери. «Всех охватила животная паника», — сказал агентству Золтан Пожар, аналитик Credit Suisse.

Непредсказуемость политики Трампа, а также повышение базовой ставки США могут еще более ослабить спрос на американские активы. По словам Марка Даудинга, инвест-управляющего лондонской компан​ии BlueBay Asset Management, его фирма уже приняла меры, чтобы застраховать себя от дальнейших потерь от возможного увеличения ключевой ставки.

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