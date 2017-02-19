Как «союзники» уничтожили Дрезден

11 февраля 1945 года закончилась конференция «большой тройки» в Ялте. Сталин, Черчилль и Рузвельт пришли к договоренностям о послевоенном устройстве мира. На самом деле начиналась острейшая борьба между «союзниками», которые хотели подмять под себя СССР и Сталиным, который не собирался отдавать нашу свободу, оплаченную кровью многих миллионов в чужие руки. Пусть и англосаксонские вместо немецких.



Западу нужно было сразу расставить точки над «i», показав что сопротивление его планам бесполезно и очень опасно.

Именно поэтому с 13 по 15 февраля стратегическая авиация Великобритании и США сравняла с землей город Дрезден. Обратите внимание: в налетах, которые не имели никакой военной необходимости, принимали участие и англичане и американцы. Это к вопросу о том, что Рузвельт якобы был весь такой «просоветский» и «пророссийский».

Дрезден отходил в советскую зону оккупации Германии. «Союзники» сравняли его с землей, чтобы показать мощь своей авиации. По той же самой причине чуть позже они сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Сегодняшние немецкие СМИ и историки боятся назвать цифры жертв варварских бомбардировок Германии, которые осуществляли ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО американцы и англичане. Получится не толерантно…

Поэтому читая статью германского СМИ «Ди Вельт» (Мир) мысленно умножайте число жертв Дрездена примерно на 5-6, а то и больше!

(за перевод с немецкого благодарность Константину Шашкову)

Источник: https://www.welt.de/

Как американские бомбардировщики участвовали в уничтожении Дрездена

Уничтожение Дрездена 13-14 февраля 1945 года считалось делом рук британских ВВС. Однако налёт американцев, произошедший на следующий день, забылся — за исключением одной легенды.

Собственно говоря, уничтожение уже состоялось. Ранним утром 14 февраля 1945 года в центре Дрездена было уже нечего уничтожать. Напротив: Около 4 часов утра бушевал с максимальной силой огненный шторм, потому-что 759 британских бомбардировщиков двумя волнами, между 22:03 и 22:28 и между 01:30 и 1:55, сбросили 1472 тонны взрывчатого вещества и 648 586 зажигательных бомб.

Тем не менее, в среду первой недели великого поста, перед восходом солнца были разбужены пилоты 8 американского бомбардировочного флота. Команды 431 машины типа В-17 имели приказ атаковать саксонскую столицу. Сержант Вильям Стюарт съел свой завтрак — яичницу с салом — потом пошёл на планёрку. Он не знал, куда он должен будет лететь: «Я не помню, что я что-либо слышал о Дрездене», рассказал он 30 лет спустя: «Вылет должен был состоятся утром в 7 часов.»

Скоординированные налёты на подобные цели ночью между британскими и американскими воздушными соединениями не были чем-то необычным. Это следовало ужасному расчёту: Второй налёт делал невозможным спасательные мероприятия после первого налёта. С военной точки зрения, идеальным было бы уничтожение пожарных и санитаров противника, что усилило бы уничтожение. Война это варварство, почти всегда.

И хотя таким образом нападения осуществлялись не на все важные цели, однако такие города, как Берлин, Гамбург или Эссен пережили несколько подобных налётов. При этом не существовало установившегося принципа: Иногда королевские ВВС осуществляли ковровые бомбардировки сначала не бронированными низко летящими Ланкастерами, иногда более точные дневные налёты американской авиации на более защищённых и летящих выше машинах В-17.

Дрезден должен был подвергнуться бомбардировке уже в середине дня 13 февраля 1945 года. Налёт должна была совершить американская авиация, однако в эти планы вмешалась погода. Первыми ночью атаковали британцы и подожгли центр города, прежде чем совершили налёт «летающие крепости» американцев.

Официальной целью являлась сортировочная станция Дрездена, которая действительно имела большие стратегическое значение. Её территория располагалась северо-восточнее ж/д вокзала во внешнем округе Дрездена и была настолько велика, что её можно было легко оптически распознать даже при лёгкой облачности и с помощью слабого радара H2X.

Однако речь шла о формальной цели, некоторые командиры обозначили её своим пилотам — «Дрезден», а иные как «военные цели в Дрездене». Бригадный генерал Ховард М. Тёрнер, командующий 1 бомбардировочной дивизией, назвал целью «Центр застроенной части Дрездена».

По крайней мере это было правдиво: В связи с пожарами и сильным задымлением, центр города в среду 14 февраля 1945 года был плохо виден. Между 12:17 и 12:23 290 «летающих крепостей» сбросили свои бомбы на Дрезден. А отставшие от основной группы 21 самолёт не целясь сбросили свои бомбы мимо цели. В общей сложности в среду на Дрезден в середине дня было сброшено 470 тонн взрывчатого вещества и 138 800 зажигательных бомб.

Тем не менее, бомбардировка американцев в среду запечатлелась у свидетелей этой бомбардировки как «охота на людей» американских самолётов сопровождения. Историческая комиссия, которая по заказу города Дрездена детально проанализировала в 2010 году воздушные налёты, пришла к выводу, что 14 февраля 1945 года не было атаки на центр города и набережную Эльбы. Однако эти самолёты на обратном пути атаковали «случайные цели».

В связи с тем, что в принципе невозможно доказать наличие налёта низколетящими самолётами, бомбардировка американцев не привлекла к себе внимания. Психологически это понятно: Огненный шторм травматизирующе подействовал на выживших. К тому же во многих местах в центре города продолжал бушевать огонь. Поэтому было невозможно различить атаки англичан и американцев.

Так же невозможно установить, сколько из 22000 — 25000 жертв налёта на Дрезден, установленных исторической комиссией, погибли под английскими бомбами, а сколько под американскими. Кроме того подобное разделение не имеет никакого значения. Облачность была густая, поэтому сброс бомб осуществлялся при «поддержке радаров», написал в своём отчёте командир 303 бомбардировочной группы.

Гётц Бергандер, который пережил разрушение своего родного города 18-и летним служащим Люфтваффе, вспоминает: «Наш дом так тряхнуло, что он потом долго скрипел, постукивал и трещал. Я даже подумал, что попали в наш дом и он обрушился.» Когда взрывы ковровой бомбардировки удалились, Бергандер поднялся наверх: «К моему удивлению наш дом ещё стоял…..он был хорошо построен, в 1900 году, стены были метровой толщины.»

Больше всего 14 февраля 1945 года был разрушен Фридрихсштадт, много бомб упало также на городской район Лётау. Однако здесь не было такого пожара, как ночью. Однако и строения были здесь не такие прочные.

В заключительном отчёте 8 американского воздушного флота о дневном налёте было написано: «Дрезден — результаты от не идентифицируемых до средних.» Но с точки зрения людей, они видели в Фридрихштадте совершенно иное. Тем не менее часть налётов на Дрезден сегодня почти забыта. Разрушения были в общем и целом уже сделаны.

Большинство погибших во время бомбардировки было в Гамбурге: 40 000

Берлин: около 29 000

Дрезден: около 25 000

Кёльн: 20 000

Пфорцхайм: 18 000

Источник: nstarikov.ru