Ж.Б. Перес “Наполеона никогда не существовало” 1912 год.

...узнать правду, но они никогда не будут иметь полных ...-иллюминатства) в период нашествия Наполеона. Борис Башилов в своей ...среди самих евреев...» Президент Перес рад, что у его...смотрите, как президент Израиля Шимон Перес радостно заявляет соотечественникам (с ...