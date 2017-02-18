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Ж.Б. Перес “Наполеона никогда не существовало” 1912 год.

12:26. 18 февраля 2017 Просмотров - 515 2 коммент. Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Ж.Б. Перес "Наполеона никогда не существовало" 1912 год.










































Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: 1812, искажение, история, мифы, Наполеон, Солнце
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2 коммент.»

  • 2529 1993
    Мефодий 18 февраля 2017 в 14:35 Ссылка Пометить
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    се ля ви – ищи жида
    и никак иначе

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  • 35 29
    Сергей С. 18 февраля 2017 в 15:19 Ссылка Пометить
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    Ага. Тут наших фейков до Хя. А ишо 1912 год. Почитаешь и за яички держишся. То Земля плоская, то Гагарин никуда не летал. Blя. Как мало в стране дурдомов, чтоб туда всех Пыйсателей упрятать. Жлоб_е.С.

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