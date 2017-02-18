Ж.Б. Перес “Наполеона никогда не существовало” 1912 год.
12:26. 18 февраля 2017 Просмотров - 515 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Янв
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
loading...
се ля ви – ищи жида
и никак иначе
loading...
Ага. Тут наших фейков до Хя. А ишо 1912 год. Почитаешь и за яички держишся. То Земля плоская, то Гагарин никуда не летал. Blя. Как мало в стране дурдомов, чтоб туда всех Пыйсателей упрятать. Жлоб_е.С.