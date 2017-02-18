ЮНЫЙ МЕДВЕДЬ (басня)

От старости, почил медведь

И хищники в округе осмелели

Решили, медвежонок слаб и впредь

Лишить их род всего, что те имели

Угодья начали делить

Налево и направо

"Теперь, вольготно будем жить

Нашлась и на Топтыгина, управа

Наследник юн и духом слаб

Пока он осмелеет

Перекроим лес так

Как нужно нам, и пикнуть не посмеет

Но не учли, разбойники того

Медведь хоть мал, но силушку имеет

Помял слегка, прохвоста одного

Всем показав, что кое-что умеет

И сразу вспомнили, чей это сын

Покойный батюшка, ломал хребтов не мало

"Да мы тебя, да ты один"

Вся нечесть, ближе подбираться стала

Увидя это, молодой медведь

Вдруг вырвал с корнем, ближнюю осину

И ну ей, во все стороны вертеть

Знать сила батюшки, досталась сыну

Враз присмирело, наглое зверьё

Все в мире, силу уважают

Здоровье можно потерять своё

Идя на тех, кто слово страх не знают.



Всегда, так в жизни происходит

Решат что слаб, и лезут в отчий дом

Когда ж в ответ, попотчуют колом

Смиренье с просветлением приходит!