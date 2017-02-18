ЮНЫЙ МЕДВЕДЬ (басня)
От старости, почил медведь
И хищники в округе осмелели
Решили, медвежонок слаб и впредь
Лишить их род всего, что те имели
Угодья начали делить
Налево и направо
"Теперь, вольготно будем жить
Нашлась и на Топтыгина, управа
Наследник юн и духом слаб
Пока он осмелеет
Перекроим лес так
Как нужно нам, и пикнуть не посмеет
Но не учли, разбойники того
Медведь хоть мал, но силушку имеет
Помял слегка, прохвоста одного
Всем показав, что кое-что умеет
И сразу вспомнили, чей это сын
Покойный батюшка, ломал хребтов не мало
"Да мы тебя, да ты один"
Вся нечесть, ближе подбираться стала
Увидя это, молодой медведь
Вдруг вырвал с корнем, ближнюю осину
И ну ей, во все стороны вертеть
Знать сила батюшки, досталась сыну
Враз присмирело, наглое зверьё
Все в мире, силу уважают
Здоровье можно потерять своё
Идя на тех, кто слово страх не знают.
Всегда, так в жизни происходит
Решат что слаб, и лезут в отчий дом
Когда ж в ответ, попотчуют колом
Смиренье с просветлением приходит!