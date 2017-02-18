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Впечатляющие кадры: МиГ-31 поднялся к границе ближнего космоса (ВИДЕО)

15:37. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Впечатляющие кадры: МиГ-31 поднялся к границе ближнего космоса (ВИДЕО) | Русская весна

Мобильные камеры телеканала «Звезда», установленные на фюзеляже высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, сняли, как самолет поднимается на высоту более 21 километра.

Этот полет военные летчики гарнизона Хотилово совершили специально для программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Во время всего полета журналисты находились на контрольно-диспетчерском пункте и наблюдали, как наземные службы общались с пилотами.

«После 20 тысяч метров высота уже набирается плавно. МиГ идет уже не вертикально вверх, а под углом. Хочется знать, что в этот момент чувствуют летчики — тревогу или прилив адреналина», — прокомментировал автор «Военной приемки» Алексей Егоров.

Высоту в 21500 метров истребитель МиГ-31 набрал за 18 минут, а в боевых условиях самолет может сделать это в два раза быстрее. На такой высоте видно, как Земля округлилась.

«Расстояние до Земли настолько огромное, что различить что-то внизу просто невозможно. Зато в глаза бросается контраст этого белого полукруга и черной, бездонной пустоты. Но даже на такой высоте самолет не теряет своих боевых качеств. И может сразиться с любым противником», — говорится в программе.

В новом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» узнают больше о возможностях МиГ-31. На счету самолетов несколько мировых рекордов, которые пока не смог побить ни один истребитель в мире. Не пропустите новый выпуск «Приемки» в воскресенье, 19 февраля, в 09:55 на телеканале «Звезда».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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