Говорят, что в подземельях города Иваново поселилось привидение - древняя египетская мумия, охраняющая клад, замурованный в стенах Музея промышленности. Раньше мумия находилась в самом музее, а потом странным образом исчезла. Эту невероятную историю, больше смахивающую на городской фольклор, подтверждают даже местные краеведы. Тем более, что в Иваново действительно есть самая настоящая египетская мумия. Ее в 1913 году приобрел в Каире местный купец и меценат - Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Личность неординарная, с которой связано множество тайн и загадок, как при жизни, так и после смерти. Правда, бурылинская мумия и сегодня выставлена на всеобщее обозрение. Так откуда же тогда взялись рассказы о древнеегипетском артефакте, замурованном в подземелье музея? Или вывезенная из Каира "египтянка" была не одна?