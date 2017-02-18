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В подземельях города Иваново поселилось привидение

18:00. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Говорят, что в подземельях города Иваново поселилось привидение - древняя египетская мумия, охраняющая клад, замурованный в стенах Музея промышленности. Раньше мумия находилась в самом музее, а потом странным образом исчезла. Эту невероятную историю, больше смахивающую на городской фольклор, подтверждают даже местные краеведы. Тем более, что в Иваново действительно есть самая настоящая египетская мумия. Ее в 1913 году приобрел в Каире местный купец и меценат - Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Личность неординарная, с которой связано множество тайн и загадок, как при жизни, так и после смерти. Правда, бурылинская мумия и сегодня выставлена на всеобщее обозрение. Так откуда же тогда взялись рассказы о древнеегипетском артефакте, замурованном в подземелье музея? Или вывезенная из Каира "египтянка" была не одна?

Метки: мумия, привидение
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