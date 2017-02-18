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США используют детей для сбора информации

10:45. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

То, что смартфоны давно стали основным источником сбора информации о людях, уже не новость. Но как проникнуть еще глубже в личную жизнь любого человека? В США решили, что этому могут отлично поспособствовать дети. И не только сбору данных. Каким же образом?

 

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Очень простым: американская компания "Genesis Toys" выпустила куклу, оснащенную...шпионским оборудованием и управляющим детьми центром. Под этими двумя составляющими кроется широкий спектр задач, который позволяет США не только еще глубже вторгнуться в частную жизнь людей, но и стимулировать продажи того или иного вида товара.

Как стало известно, кукла оснащена видеокамерой и микрофоном, которые способны незаметно от владельца передавать данные. Все, что говорит игрушке ребенок (а, может, вы ведете какой-то важный приватный разговор у себя дома?..) будет транслироваться в фирму "Nuance Communications", базирующейся в США.

Но американцы пошли дальше, и решили научить куклу говорить с детьми, создавая у последних "нужное" желание. В итоге, это выливается в то, что игрушка "подговаривает" детей требовать от родителей покупки тех или иных товаров. Кроме этого, замечено активное навязывание американского бренда - кукла восторженно отзывается о детских фильмах компании "Disney".

В Европе уже по этому поводу забили тревогу - федеральное сетевое агентство Германии, регулирующее порядок пользования телекоммуникациями, вчера выступило с предупреждением о потенциальной опасности, исходящей от подобных говорящих кукол.

На данный момент речь идет только об игрушке с именем "Кайла", но сам по себе прецедент предлагает задуматься - в каких еще игрушках (как и любых других предметах интерьера, к примеру) могут быть подобные устройства?

Метки: кукла, США, шпионаж
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