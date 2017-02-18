Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2017

Российских военных в Сирии встретили «Катюшей» (ВИДЕО)

Офицеры российского Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике доставили свыше 26 тонн гуманитарной помощи для 6,5 тысяч жителей страны за сутки. «За сутки гуманитарную помощь получили 6 580 жителей… Общая масса доставленных в САР и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,1 тонны», — говорится в бюллетене российского Центра по примирению. В бюллетене отмечается, что жители районов Баб-Аль-Хадид, Аль-Акрамия, Халидия, Карим Аль-Додо, Старый Алеппо и Шейх-Максуд города Алеппо получили 3,75 тонны хлеба, три тысячи порций горячего питания и 200 продуктовых наборов. Также самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили 18 тонн игрушек, товаров первой необходимости, канцелярских и школьных принадлежностей на авиабазу Хмеймим в рамках акции «Дети России — детям Сирии». В знак благодарности местные жители спели российским военным «Катюшу». Кроме того, российская авиация доставила в район города Дейр-эз-Зор почти 18 тонн гуманитарных грузов, полученных властями САР по линии ООН. Читайте также: Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

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Новости мира: Командиры ИГИЛ бегут из сирийской Ракки

Командование «Исламского государства»* и поддерживающее боевиков население начало покидать город Ракка, который считается столицей ИГИЛ в Сирии. Об этом заявил во время брифинга представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters.

«Многие их командиры и чиновники сейчас начали покидать Ракку и переносят свои военные операции вниз по реке Евфрат», – сказал он.

В Пентагоне не уточнили, сколько членов ИГИЛ покинули город, но подчеркнул, что отход происходит организованно по единственной сейчас свободной дороге на юго-востоке Ракки, которая ведет к Дейр-эз-Зору.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Россия доставила сирийцам еще 26 тонн гумпомощи

Специалисты российского Центра по примирению в САР доставили 26,1 тонны гуманитарных грузов 6,5 тысячам жителей Сирии за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению.

«За сутки гуманитарную помощь получили 6 580 жителей… Общая масса доставленных в САР и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,1 тонны», — пишет РИА Новости.

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США и союзники создали ИГИЛ и Аль-Каиду — глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США и их союзников, в том, что они вооружали террористические группировки, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ.)

«Ошибки были сделаны в самом начале. Но самой большой ошибкой было вооружать группу террористов, которые являются угрозой не только для Сирии, но носят глобальный характер. Те же люди, которые вооружали ДАИШ (арабский акроним ИГ — ред.), ранее вооружали Саддама Хуссейна и «Аль-Каиду». Группа стран, которых США называют союзниками, а также сами Соединенные Штаты, и тут я ссылаюсь на самого президента Трампа, который в ходе своей избирательной кампании назвал ИГ созданием США», — заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.

По его словам, помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала «оккупация» территории арабских стран иностранным контингентом вопреки воле правительств этих стран.

«Я считаю, что присутствие иностранных войск на территории арабских стран вопреки воле их правительств побуждает этих экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из числа неблагополучной молодежи», — заявил глава МИД Ирака.

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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Ирана

17 февраля «на полях» очередного заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях, говорится на сайте МИД.

Рассмотрены также актуальные международные вопросы, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике в контексте состоявшейся встречи по Сирии в Астане.

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Аль-Баб. 17.02.2017

Военная обстановка под Аль-Бабом на 17.02.20171. Турецкие страдания продолжаются. К исходу 17 февраля, Халифат по-сути вытеснили ССА и турецкие подразделения на западные окраины Аль-Баба. За турками осталась пригородная застройка, госпиталь и господствующая над городом высота Акил. Квартал Аль-Салам полностью очищен от ССА, в западной части Аль-Замзам продолжаются уличные бои. В ходе боев 16-17 февраля турки потеряли еще 2 танка ( https://twitter.com/Tank_Blog/status/832 691834589630465 ), существенные потери отмечаются и у "зеленых". В ходе контратак, "черные" смогли вернуть под свой контроль дорожную развязку между Аль-Бабом и Тадифом, так что с тактической точки зрения, дела у них за последние пару дней даже несколько улучшились.2. Попытки поддержать лобовую атаку с запада вспомогательным ударом с севера, к успеху так же не привели. "Зеленая" пехота подошла к северным окраинам Аль-Баба, но в сам город в силу ожесточенного сопротивления халифатчиков, так зайти и не смогла. В силу того, что полностью снабжение аль-бабской группировки до сих пор не перерезано, а наступление САА с юга на Аль-Баб по-политическим причинам было прекращено по мере достижения линии разграничения (Тадиф так и остался за Халифатом), то получилось следующее – как и в декабре, ССА при поддержке турецкой армии атаковала засевших в городе боевиков тупо в лоб. На первом этапе, после интенсивной артиллерийской подготовки и авиаударов (в ходе которых погибло несколько десятков гражданских лиц), "зеленая пехота" при поддержке турок зашла в городские кварталы, где она и завязла в уличных боях. Операция сразу потеряла стройность и превратилась в попытку просто прогрызть оборону боевиков в городе, который несколько месяцев готовился к обороне. Как итог – после понесенных потерь и не прекращающихся контратак Халифата, "зеленые" начали отползать на окраины города, хотя о прекращении штурма говорить рано.3. Так же до сих пор не взяты Бзаа и Кобайсин, ввиду чего противник продолжает сковывать значительную часть турецкой группировки в боях за эти населенные пункты и не дает замкнуть кольцо вокруг Аль-Баба.По сути, начавшееся не так давно наступление турецкой армии и ССА явно потеряло темп, и сейчас, скорее наблюдаются попытки прямолинейно реализовать свое превосходство в живой силе и технике без серьезной перегруппировки, что еще по декабрьскому штурму выглядело не самым оптимальным решением.4. Одновременно с этим САА взяла ключевую высоту к западу от Дейр-Хафира и продолжает вести наступление на широком фронте, продвигаясь в направлении Евфрата. До Дейр-Хафира осталось около 5 километров, хотя конечно сам город будет взять достаточно непросто, противник здесь так же готовится к долговременной обороне, поэтому стоит ожидать как усиления сопротивления на ближних подступах к городу, так и интенсификации атак смертников. Но в целом, операции САА к северу и востоку от Алеппо, проводятся куда как более внятно и логично, нежели то, что творят турки под Аль-Бабом. На мой взгляд, реальная война и в особенности сражение за Аль-Баб, выявили серьезные организационные недостатки турецкой армии, которые в мирное время были не столь очевидны. Это касается как подготовки механизированных соединений, так и командных структур отвечавших за оперативное планирование. Как результат – в течении нескольких месяцев, одна из сильнейших армий НАТО не может нанести поражение группировке боевиков численностью около 3-3,5 тыс. человек, имея в районе Аль-Баба, как минимум пятикратное превосходство в живой силе, не говоря уже о подавляющем превосходстве в артиллерии, бронетехнике и авиации. В качестве причин неудач турецкой армии под Аль-Бабом называют последствия чистки старшего и среднего командного состава (что затронула в том числе и части действующие в Сирии) после неудачной попытки государственного переворота, а так же "вредительство гюленистов" (что конечно недоказуемо, но не исключено). Само собой, можно говорить и о традиционной недооценке Халифата, но все же – в данном случае проблема скорее в том, как проводится операция, а не в том, что исламские фанатики упорно сражаются. В общем, турецкая армия пока разочаровывает.Нарезка из последних боев за Аль-Баб.

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Сирийская армия ликвидировала одного из главарей «ан-Нусры»

Сирийская армия уничтожила одного из главарей «Джабхат ан-Нусра»* Халеда Шахади Аль-Алюла по кличке Абу-Мундзер иорданский. Как сообщают местные СМИ, операция по ликвидации главаря боевиков была проведена в городе Дераа на юге Сирии. Подробности операции не сообщаются. Читайте также: Кадры боев: Русские Су-25 и «Тигры» громят ИГИЛ на востоке Алеппо, взята важная высота (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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