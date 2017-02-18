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Счастье в России (II)

11:22. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Счастье в России (I)


Будуар для улитки. Улиточка на одуванчике. Москва. © Полина Серова


Поэзия болот. Работы из моего фотопроекта «Болота Ленинградской области — времена года». Север Ленинградской области, Выборгский район. © Федор Лашков


Симметрия. Август — это время красивых туманов. Именно такой туман мне посчастливилось наблюдать на озере Художников. Танзыбей, Красноярский край. © Игорь Иванко


Каждый год на Best of Russia из множества частных историй и уникальных снимков рождается рассказ о большой и такой разной стране. Фотоконкурс организован московским Центром современных искусств «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России и проводится уже в девятый раз. Одна из главных тем проекта, которая меняется ежегодно, — «специальная», в этом году она посвящена счастью и так и называется: «Займитесь счастьем!». Четыре других номинации: «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь» и «Стиль».



Останки архара. Архар, скорее всего, был съеден волками. Судя по рогам, пожил он прилично — около десяти лет. И около года ждал своего фотографа. Сайлюгемский национальный парк, Алтайский край. © Олег Кугаев


Прогулка по марсианскому пейзажу. В своих небольших вылазках наткнулись на это замечательное место, где пейзаж напоминает кадры из фильма о Марсе. Богданович, Свердловская область. © Сергей Дубинин


Лунные паруса. Восход луны над ж/к «Паруса над Камой». Пермь, Пермский край. © Сергей Болденков


Полярная ночь. Полярное сияние в старинном поморском поселке Териберка весной 2016 года. © Виталий Новиков


Наперегонки с отражением. Ласточка береговушка собирает перья с поверхности воды. Село Красное, Рязанская область. © Наталья Бачкова


В горах Кавказа. В Черкесском ущелье. Кабардино-Балкария. © Михаил Джапаридзе


Хитросплетения красного леса. Каждую осень этот лес наливается красным цветом и каждый раз восхищает меня своей необычностью. Хутор Пухляковский, Ростовская область. © Сергей Цветков


По первому льду. Россия. Тула. ЦПКиО. © Михаил Агеев


Предвыборные дебаты. Два деревенских петуха бьются за первенство. Михайлов, Рязанская область. © Наталья Бачкова


Осенние краски Алтая. Величественный и хрупкий, во все времена года меняющийся — Алтай! Кош-Агач. © Павел Сухоребриков


Из пены. Морж выходит на пляж после кормежки. Чукотский АО. © Андрей Максимов


Первый пуск. Старт космического корабля «Союз» с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года. Свободный, Амурская область. © Кирилл Кудрявцев


Осетровский порт. Иркутская область. © Валентин Морозов


Восход солнца на Халактырском пляже. На заднем плане вулкан Мутновский. Камчатский край. © Максим Балаховский


Уборка овса в Приморском крае. На полях крестьянско-фермерского хозяйства А.Б оровинского в селе Хороль. Приморский край. / © Юрий Смитюк


Танки грязи не боятся! Любительский Квадрофестиваль. Миасс, Челябинская область. © Юлия Боровикова


Кок-бору. Во время матча национальной игры кок-бору в Онгудайском районе. Кок-бору — конная игра, в процессе которой всадники должны завладеть тушей козла и забросить ее в ворота команды соперника. Алтай. © Кирилл Кухмарь


На привале. Экспедиция Федора Конюхова по Белому морю. Февраль 2016 года. Лямца, Архангельская область. © Сергей Яковлев


Счастье в России (I)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: красота, Россия, фото
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