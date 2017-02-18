Счастье в России (II)

... и радость, весна и праздник. Россия – это счастье. Это – фокус, зерцало лика... и мироощущение. Без России нет покоя в душе, счастья нет. Как поётся...?» - Стремление к высшему счастью – это стремление к Родине! Россия – это Счастье, Красота, Вера...