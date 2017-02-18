Главная » Мировоззрение, Экономика

Россия проела 420 триллионов рублей наследия СССР

11:06. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Материально-техническая база российской экономики – здания, сооружения, машины и оборудование – ветшает и деградирует существенно быстрее, чем оценивает Росстат.

За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры, доставшейся стране от СССР, две трети основных фондов достигли критической стадии износа, заявил в интервью “Коммерсанту” профессор Сибирского института управления РАНХиГС при президенте РФ Григорий Ханин.

В 1990х и 2000х страна “проедала” наследство Советского союза, капитальные вложения были существенно меньше, чем требовалось даже для поддержания основных фондов, что и обеспечило иллюзию экономического роста.

На деле же в денежном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу стоимостью 422 триллиона рублей, подсчитал Ханин.

“Это намного больше, чем потери в Великую Отечественную войну! Тогда сокращение составило 33,5%”, – говорит Ханин.

Основные производственные фонды – это физический капитал, важнейший ресурс экономики, который наряду с человеческим капиталом определяет уровень ее развития, влияет на динамику и величину ВВП и все прочие показатели, говорит эксперт.

Если оценивать развал материально-технической базы корректно, то ВВП России не вырос на 13,4% с 1992 по 2015 год, как уверяет Росстат, а сократился на 10,2%, говорит Ханин.

Производительность труда за тот же период рухнула на 30,1% вместо официального роста на 9,2%. Если оценивать ее не в рублях, а в натуральных показателях (кол-ве занятых, физическом объеме продукции и др.), то Россия в 5-7 раз, а в некоторых отраслях и в 10 раз отстала от развитых стран.

“Добавьте к этому деградацию качества среднего и высшего образования, которая наблюдается с 70-х годов прошлого века. Плюс дебилизация населения СМИ”, – сетует Ханин.

По его словам, из-за приукрашивания статистики в лучших традициях ЦСУ СССР “руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике”, и “возникает иллюзия, что возможен рост без существенных затрат”.

“Мы подсчитали, что в ценах 2015 года для сохранения основных фондов и их прироста на 3 процента в год потребуется 14,6 трлн рублей инвестиций. Плюс 900 млрд рублей – в оборотные средства. В развитие человеческого капитала – образование, здравоохранение, научные исследования – надо вложить 10,3 трлн рублей. Все вместе составит 25,8 трлн рублей в год – треть нашего годового ВВП”, – констатирует Ханин.

“Задача преодоления отсталости России является исключительно сложной, требующей колоссальных усилий и жертв от всего общества”, – заключает он.

Источник:http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-proela-420-trillionov-rubley…

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Беды и трагедии современной России
...но паны её пропили и проели быстрей, чем мечты Романовых и...Международной Академии Информатизации, заслуженный связист России, заслуженный испытатель космодрома Байконур, ... перспективного общественно-экономического развития России этот вакуум идеологий это ...
Эксперт МГИМО: Россию спасёт «Чёрный лебедь»
...в своей работе «Проект будущего России. Пространство приемлемого» делает доктор ... Происходит фактическая оккупация некоторых регионов России, создаются протектораты, которыми управляют страны...последнее время построили, что мы проели, что мы разрушили, то ...
НАТО зря боится вторжения России, Путин уже в Европе, и без единого выстрела
.... Первая касается соперничества с Россией, что требует выработки стратегии ... британцы уже всем плешь проели, на самом деле военно...неоднократно доказано исторически: у России во все времена существовали ... от ИГИЛ (запрещена в России) в Европу за дармовым ...
Единственный положительный вариант выхода Украины из глубокого кризиса
... и в других странах, кроме России. В России работы много, но рынок... Существующая экономическая связь с современной Россией. Этот вариант экономического сотрудничества за... уже всем «плешь проел», публично, объясняя: что Россия находится в оккупации, захвачена...
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
... и в других странах, кроме России. В России работы много, но рынок.... СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ С ВОВРЕМЕННОЙ РОССИЕЙ Этот вариант экономического сотрудничества за... уже всем «плешь проел», публично, объясняя: что Россия находится в оккупации, захвачена...
В 1992 году СССР не умер, он умирает только сейчас
...грядущем финансово-экономическом кризисе в России и его последствиях рассказывает Степан... права финансировать бюджетный дефицит Правительства России. Мало того, на каждый пришедший..., резкое снижение потребления. Мы уже проели все доходы будущих поколений. Мы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Соглашение Разработка сайта — CTG