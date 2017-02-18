Разведопрос: Борис Юлин о подготовке к Первой Мировой войне
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Хронометраж выпуска:
2:00 – Как складывались коалиции
4:40 – Про рейтинг России как военного союзника
5:42 – Про Англию и её союзы
8:49 – В чём причина войны
10:26 – Балканские интересы
14:20 – Про Россию в гонке вооружений
28:42 – Про всеобщую воинскую повинность и запасы стрелкового оружия
31:16 – Про железные дороги
36:17 – Про численность армии и артиллерии
38:54 – Про военные планы стран-участниц
О боевых действиях русско-японской войны: https://youtu.be/0TelH4Pf2lQ
Про соотношение сил и вооружений к началу русско-японской войны: https://youtu.be/4Xmc6Bg9NDQ
Борис Юлин о русско-японской войне: https://youtu.be/4gSegghFWT0
Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…
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Источник: www.youtube.com