Разведопрос: Борис Юлин о подготовке к Первой Мировой войне

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Хронометраж выпуска:

2:00 – Как складывались коалиции

4:40 – Про рейтинг России как военного союзника

5:42 – Про Англию и её союзы

8:49 – В чём причина войны

10:26 – Балканские интересы

14:20 – Про Россию в гонке вооружений

28:42 – Про всеобщую воинскую повинность и запасы стрелкового оружия

31:16 – Про железные дороги

36:17 – Про численность армии и артиллерии

38:54 – Про военные планы стран-участниц



О боевых действиях русско-японской войны: https://youtu.be/0TelH4Pf2lQ

Про соотношение сил и вооружений к началу русско-японской войны: https://youtu.be/4Xmc6Bg9NDQ

Борис Юлин о русско-японской войне: https://youtu.be/4gSegghFWT0



Аудиоверсия: http://oper.ru/video/audio/interview_…



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Источник: www.youtube.com