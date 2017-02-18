«Путин введи войска»: перспективы. Андрей Ваджра

Прямолинейно мыслящие не любят сложностей. Для них любой умственный процесс крайне тяжёл, непривычен и очень обременителен. Поэтому они называют даже самую простую логическую цепочку «хитрым планом», а тех, кто мыслит непрямолинейно – «хитропланщиками».

С точки зрения прямолинейно мыслящих, все проблемы, даже очень сложные, можно решить лихой кавалерийской атакой. Главное это эффектно выхватить шашку и ринуться вперёд с криком урааааа!!! Ну а когда ура-патриотический идиотизм заканчивается катастрофой, прямолинейно мыслящие объясняют последствия своих действий не собственным идиотизмом, а чьим-то предательством. Мол, всё бы было хорошо, если бы кто-то не продался и не предал. А так бы мы ухххх!!!

В процессе кричания «ура» у многих ура-патриотов из-за широко открытого рта непроизвольно закрываются глаза, поэтому они часто не видят даже очевидных вещей. С точки зрения прямолинейно мыслящих, война это когда все дружно скачут по полю с шашками наголо. А если никто не скачет, значит, и войны никакой нет. До них до сих пор не дошло, что феномен войны имеет разные проявления, а энергичная кавалерийская атака – лишь её элемент. Причём даже не всегда самый сложный и важный.

Но если ура-патриоты в силу своего ума чего-то не видят, то они глубоко убеждены в том, что этого нет. Поэтому, раз Россия не ввела на Донбасс свои войска, значит, она за Донбасс не сражается, значит, она Донбасс хочет «слить». Тот факт, что Москва «сливает» ДНР и ЛНР вот уже три года, но никак «слить» не может, ура-патриотов совершенно не смущает. Вместо того, чтобы задуматься о том, почему долгожданный «слив» Донбасса до сих пор не произошёл, ура-патриоты продолжают сердито стучать ножкой и дружно кричать: «Путин введи войска!»

Мне очень не хочется расстраивать эту экзальтированную публику, однако я вынужден констатировать, что Москва Донбасс никогда не «сольёт». Это абсолютно исключено. По целому ряду объективных и субъективных причин.

Поясню почему.

Во-первых, Донбасс – сугубо русский регион. При этом подчеркну, что он более русский, чем многие русские регионы России. Почему? Потому что за своё право быть русскими многие жители Донбасса заплатили страданием, кровью и смертью. Они заявили о себе, как о русских, перед лицом страшной опасности. И многие из них не дрогнули, не испугались.

Поэтому «слив» Донбасса невозможен, прежде всего, по нравственным причинам. Это будет очевидным предательством. Всякий кто в России это сделает, станет политическим трупом.

Во-вторых, Донбасс – военный и геополитический щит России. Только глупец не понимает, что донбасское ополчение сражается не только за свою землю, но и за всю Россию, прикрывая её собой чуть ли не в буквальном смысле этого слова. Сейчас на Донбассе сражение идёт не за ДНР и ЛНР, а за Россию, прежде всего за Россию.

В-третьих, Донбасс – острый как бритва кинжал, глубоко воткнутый в хиреющее тело русофобской, полунацистской АнтиРоссии. Именно благодаря стойко и героически сражающемуся Донбассу, жизнь постепенно, капля за каплей, уходит из уже бьющейся в агонии, сведённой нацистами с ума, Украины. А это, в свою очередь, создаёт необходимые предпосылки для решения украинского вопроса по российскому сценарию. Пока Донбасс глубоко воткнут в тело Украины, мы имеем возможность в процессе русской реконкисты дойти до самой Галиции.

Именно поэтому, на мой взгляд, России стоило бы отнестись к русским Донбасса особым образом.

Прежде всего, имеет смысл, максимально упростить людям с паспортами ДНР и ЛНР получение российского гражданства. Это было бы гуманно, справедливо и целесообразно. Война многим из них сломала жизнь и судьбу.

Также стоило бы предоставить донбасским ополченцам и российским добровольцам, воевавшим/воюющим на стороне ДНР и ЛНР статус участника боевых действий, со всеми вытекающими из этого в России льготами. Повторю ещё раз: каждый, кто сейчас сражается на Донбассе с украинскими нацистами и военными, сражается не за условные ДНР и ЛНР, а за Россию, за российские интересы, за русский народ.

И, наконец, Донбассу необходимо оказать всяческую материальную и гуманитарную помощь. Особенно детям Донбасса.

Донбасс – сугубо русская земля. Донбасс де-факто уже является частью российской территории, и станет ею де-юре (в рамках своих административных границ), как только для этого сложатся необходимые предпосылки. Поэтому и относиться к Донбассу необходимо как к российской территории уже сейчас.

Я не случайно уделил столько внимания Донбассу. Донбасс – ключ ко всей Украине. Однако воспользоваться этим ключом можно лишь в определённых условиях. Поэтому эти условия необходимо сперва создать.

В предыдущей части своих размышлений я подчеркнул, что Украина нужна Западу лишь в качестве инструмента в геополитическом противостоянии с Россией. Пока её можно использовать для удара по России, она будет необходима Вашингтону и Брюсселю. Но сама по себе Украина не нужна ни Европе, ни тем более США.

В 2014 году Запад захватил Украину, путём государственного переворота, чтобы потом ею как дубиной ударить по России. Иных целей в этом захвате не было.

Именно поэтому Москве, с одной стороны, необходимо было уклониться от удара этой «дубиной», а с другой стороны разбить эту «дубину» в щепки.

У Украины нет союзников. Но у неё есть иностранные хозяева. Чтобы иностранные хозяева потеряли к ней всякий интерес, бросили её, перестали поддерживать, Украину необходимо было превратить в ничто, сделать её абсолютно непригодной для использования со стороны американцев и европейцев.

Чтобы добиться подобного результата, Москва должна была располагать, во-первых, временем, а во-вторых, соответствующими условиями, которые бы позволили существенным образом подорвать силы Украины и продемонстрировать Западу абсолютную бесполезность и даже вредность Киева. Это необходимое время и условия России предоставили т.н. минские соглашения, которые с таким упоением на все лады проклинают русские ура-патриоты.

Естественно, что прямолинейно мыслящие, услышав данное утверждение, хором начнут кричать, что Ваджра продался Кремлю и пытается оправдать абсолютно провальные минские соглашения. Однако о сути минских соглашений я говорил не раз. И о первых, и о вторых. При этом я постоянно подчёркивал, что т.н. минские соглашения реализованы никогда не будут.

Вот что я написал, в день подписания первых минских соглашений, ещё до того, как стало известно их содержание:

Можно с уверенностью прогнозировать, что 5 сентября минские переговоры в рамках контактной группы закончатся ничем. Для реального результата нет необходимых политических предпосылок».

При этом я добавил: «прекращение войны на Донбассе может произойти лишь в формате российско-американских договоренностей, в рамках которых Москва и Вашингтон смогут найти компромисс, а Украина и «Новороссия» эти договоренности оформят за столом официальных переговоров. Но, судя по всему, на данный момент еще не сложились объективные факторы, позволяющие России и США найти алгоритм решения украинской проблемы, удовлетворяющий как россиян, так и американцев. И если этот алгоритм не будет найден, военный конфликт в Украине закончится лишь тогда, когда одна из противоборствующих сторон потерпит военное поражение».

Сейчас не трудно понять, что мой прогноз и моя оценка происходящего оказались абсолютно верными. После Минска-1 последовало масштабное военное обострение, которое, после разгрома ВСУ, привело к Минску-2.

Через два дня после подписания вторых минских соглашений я написал: «очередные минские переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине, несмотря на достигнутые договорённости, вероятнее всего не дадут никакого практического результата. Для этого просто нет никаких объективных условий».

При этом я добавил: «теперь лишь остаётся ждать, когда Украина нарушит взятые ею обязательства и сорвёт реализацию новых минских договорённостей».

Чуть позже, в июле 2015 года я резюмировал: «Любой мирный договор, который Россия и Европа принудят подписать Украину, реализован не будет. Можно заключить ещё десяток мирных соглашений, но их результат будет аналогичен Минску-1 и Минску-2».

При этом стоит отметить, что достаточно длительное время одна из «башен Кремля», активно продвигала реализацию минских соглашений. Главной целью был «слив» ДНР-ЛНР под Ахметова и впихивание народных республик обратно в состав Украины в виде автономий. Определённые силы в Москве и на Украине пытались таким образом получить в своё единоличное пользование донбасский анклав. Однако у них, как я и прогнозировал, ничего не получилось. Олигархический реванш на Донбассе провалился. Влиять там на ситуацию, украинские олигархи уже неспособны.

Но, как я уже сказал, Минск-1 и Минск-2 и не должны были привести к урегулированию конфликта, их главной задачей был выигрыш времени для максимального ослабления Украины и отсечения от неё внешней поддержки. Несмотря на дружные вопли русских ура-патриотов о том, что Москва «сливает» Донбасс и ничего не делает, всё это время Россия без лишнего шума и гама прилагала максимальные экономические, политические, информационные и дипломатические усилия для нанесения максимального урона Украине и отсечения украинской верхушки от её западных хозяев. И эти комбинированные усилия начали давать результаты в прошлом году. О чём я тогда и писал. А в первой половине 2017-го, с приходом Трампа, пошёл процесс постепенного дистанцирования Европы и США от Украины, который, набирая обороты, теперь катится в сторону полной политической изоляции Киева. На данный момент Запад не видит смысла в дальнейшем разыгрывании украинской карты в связи с бесперспективностью данной затеи, потому что эта карта бита Москвой.

Именно поэтому Евросоюз к концу прошлого года свёл свою финансовую помощь Украине до крайнего минимума, а теперь постепенно свыкается с мыслью о том, что дальнейшие денежные вливания в нынешний украинский режим бессмысленны, безрезультатны и их необходимо вообще прекратить. Все замерли в ожидании надвигающихся на Европу выборов, результаты которых могут радикальным образом изменить позицию ЕС относительно страны победившего «свидомизма».

Так на днях Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies), изучающий последние три года экономическую ситуацию на Украине, рекомендовал ЕС рассмотреть вопрос о прекращении финансовой помощи Украине.

Подобные телодвижения Запада неслучайны. Дело в том, что нынешняя правящая украинская элита, погрузившая Украину в начале 2014 года в широкомасштабную катастрофу, не просто не пытается вытащить страну из этой катастрофы, а прилагает максимальные коллективные усилия, чтобы эту катастрофу сделать более широкой, максимально глубокой и совершенно необратимой. По сути, сейчас Украина идёт в разнос, теряя остатки дееспособного населения, государственности и экономики. Умирание страны вошло в завершающую фазу. И скрывать это киевской клике с каждым днём становится труднее.

Ну и, наконец, стоит отметить, что в то время как раскручивался маховик деструктивных процессов на Украине, на территориях ДНР и ЛНР последовательно формировались органы государственного управления и боеспособные вооружённые силы. Как сказали бы в Одессе, самопровозглашённые республики образца 2014 года и образца 2017 года – это две большие разницы.

На мой взгляд, не стоит преувеличивать достижения ДНР и ЛНР. Уже хотя бы потому, что без российской помощи этих достижений просто бы не было. Но эти достижения очевидны. Хаос начального периода революции преодолен. Анархия ликвидирована. Установлен стабильный порядок. Ликвидировано влияние на регион украинской олигархии. Сформирован местный аппарат государственного и административного управления. Созданы полноценные вооружённые силы.

Без сомнения, что самопровозглашённые республики Донбасса это не более чем квазигосударственные образования, способные существовать лишь при поддержке России. Но дело в том, что в этом плане Украина мало чем отличается от ДНР и ЛНР. Она также является квазигосударственным оборазованием, способным существовать лишь при поддержке Запада. В своей «государственной независимости и суверенности» самопровозглашённые в 2014 году республики Донбасса представляют собой некий уменьшенный аналог самопровозгласившей себя в 1991 году Украины. С той только разницей, что Украину мир признал, а ДНР и ЛНР нет. Но в сложившихся условиях это не имеет никакого значения. Самопровозглашённые республики не цель, а средство достижения цели. Причём, прежде всего – военно-политическое средство. И это средство ещё не было пущено в ход в полной мере. Но оно уже для этого готово.

Смысл существования ДНР-ЛНР – ликвидация проекта «Ukraina». И это в большей степени ни сколько «злой умысел», сколько «злой рок». По большому счёту Украина сама, своими безумными действиями, создала мятежные республики себе на погибель. И самое забавное то, что её руководство этого до сих пор не понимает. Но как когда-то сказал один известный российский политик, «кто не понял, тот поймёт». Чуть позже.

Поэтому России нет никакой надобности, вступать с Украиной в прямое военное столкновение. Для этого у неё есть ДНР и ЛНР. И я не думаю, что кто-то в Москве боится, не может или не хочет использовать этот геополитический инструмент в полную силу. После событий в Сирии, только русские ура-патриоты, не обременённые умом, могут по привычке так думать.

На войне для каждого удара своё время. Искусство войны предполагает способность бить в нужном месте в нужное время. Что такое «нужное время»? Это момент, когда противник наиболее уязвим для удара. За нанесённым в нужном месте в нужное время ударом следует не драка, а капитуляция врага, либо его избиение. Правоту данной сентенции доказали недавние события в Крыму и Сирии. Но для максимально эффективного военного удара ситуацию необходимо предварительно создать. Именно поэтому войну называют продолжением политики иными средствами.

Исходя из вышеизложенного, я не исключаю, что в нужное время в нужном месте фикция минских соглашений уступит место новому витку предельно интенсивной гражданской войны. Во всяком случае, сейчас всё идёт именно к этому. Плод дозревает и практически готов к тому, чтобы его сорвали.

Новый этап гражданской войны на Украине настолько же неизбежен, насколько невозможен компромисс между противоборствующими сторонами. Причём если он начнётся, то станет самым масштабным и самым кровавым за все постмайданные годы. И воевать противоборствующие стороны будут не до нового перемирия, а до военного разгрома одной из сторон. К этому уже всё готово.

Стратегическая цель Киева – физическое уничтожение непокорного Донбасса. В случае разгрома ДНР и ЛНР, на территории самопровозглашённых республик украинские неонацистские батальоны и карательные структуры Украины развернут масштабный террор не только против ополченцев и представителей местной власти, но и против гражданского населения в целом. Последствия этого террора будут катастрофическими.

Стратегическая цель ДНР-ЛНР, как минимум, – установление полного контроля над всей территорий Донбасса, с выходом к административным границам региона, как максимум – прорыв к Харькову и/или Одессе.

Любой из этих вариантом может оказаться смертельным для Украины. Потеря всего Донбасса неизбежно вызовет глубочайший внутриполитический кризис в Киеве с трудно предсказуемыми последствиями. Вследствие этого, вероятнее всего, нынешний политический режим Порошенко падёт. Если же ударные подразделения ополчения смогут полностью разгромить военную группировку ВСУ на Юго-Востоке, в результате чего в этом регионе возникнет ещё несколько народных республик, это приведёт не только к глубочайшему политическому кризису на Киеве, но и нанесёт Украине катастрофический удар финансово-экономического характера. Альянс пяти-шести республик Юго-Востока, по объективным причинам, будет сильнее Центра и Запада страны.

Население Донбасса практически тотально ненавидит Украину и ждёт своего освобождения. Для него украинская власть – сугубо оккупационная. Об этом открыто говорят даже представители гражданской администрации «освобождённых» ВСУ частей Донецкой и Луганской областей.

Достаточно негативно к нынешней украинской власти и Украине в целом относится и большая часть населения иных регионов Юго-Востока. Сейчас оно настроено в своём антиукраинстве не столь радикально как дончане и луганчане, но в силу объективных причин его недовольство Киевом будет только нарастать, постепенно радикализируясь. В определенной ситуации ужасный конец будет восприниматься им как меньшее зло, чем ужас без конца. Сражаться с донбасским ополчением население Юго-Востока уж точно не будет, а появление новых независимых республик, способных самостоятельно решать свои проблемы, будет воспринято им как реальная возможность индивидуального выхода из того глухого тупика, в который Порошенко завёл страну.

Нынешний политический режим на Украине по своей природе неспособен к компромиссам. Он не сможет стать иным, он будет идти до конца в «свидомитском» угаре, разрушая страну и истребляя людей. Поэтому когда он окажется во внешнеполитической изоляции без всякой поддержки извне, новый виток интенсивных боевых действий в т.н. «зоне АТО» может стать неизбежным. Иначе завершить гражданскую войну на Украине невозможно.

Если до государственного переворота оптимальным решением украинского вопроса могла быть федерализация Украины (путём политического компромисса), то теперь его сможет решить лишь конфедерализация страны (путём вооружённой борьбы).

Андрей Ваджра

Источник: news-front.info