Правда о поп-культуре
11:04. 18 февраля 2017 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал: brahman
Маркса, безусловно, можно критиковать. Но вряд ли он повинен в сегодняшнем гнусном состоянии т.н. культуры. Имеется в виду современная культурная оболочка либероидного общества по крайней мере Запада и других капстран.
Молодой человек, естественным образом отождествляющий себя с типичным представителем Западной цивилизации, несмотря на свои ляпы о Марксе, прекрасно описал всю ту мерзость, которая льётся на человека с экранов телевидения и кинотеатров, со страниц газет и журналов, со сцен эстрады. И верно определил главный символ нынешней поп-„культуры”.
Мы это слово ни образ здесь воспроизводить не будем. В конце-концов уровень культуры посетителей этого блога на многие порядки выше уровня какого-нибудь датского государственного музея. Достаточно сказать, что само название „поп-культура” – оно… верное, но слишком мягко сказанное. Это уже не поп…
А вообще – спасибо парню. Он даёт надежду, что на Западе ещё не вся молодёжь окончательно отпедерастилась.
Молодой человек, естественным образом отождествляющий себя с типичным представителем Западной цивилизации, несмотря на свои ляпы о Марксе, прекрасно описал всю ту мерзость, которая льётся на человека с экранов телевидения и кинотеатров, со страниц газет и журналов, со сцен эстрады. И верно определил главный символ нынешней поп-„культуры”.
Мы это слово ни образ здесь воспроизводить не будем. В конце-концов уровень культуры посетителей этого блога на многие порядки выше уровня какого-нибудь датского государственного музея. Достаточно сказать, что само название „поп-культура” – оно… верное, но слишком мягко сказанное. Это уже не поп…
А вообще – спасибо парню. Он даёт надежду, что на Западе ещё не вся молодёжь окончательно отпедерастилась.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Чем хуже, тем лучше!Посмотрите кому принадлежит так называемая культура России! Всё идёт по написанному сценарию, свобода!свобода! и ещё раз свобода! Певцы не умеют петь, художники рисовать, а артисты играть! Но это и не надо! Надо уничтожить русскую и других народов населяющих Россию. их самобытность и их культуру, заменить тем. что они называют свободой!