Правда о поп-культуре

Маркса, безусловно, можно критиковать. Но вряд ли он повинен в сегодняшнем гнусном состоянии т.н. культуры. Имеется в виду современная культурная оболочка либероидного общества по крайней мере Запада и других капстран.Молодой человек, естественным образом отождествляющий себя с типичным представителем Западной цивилизации, несмотря на свои ляпы о Марксе, прекрасно описал всю ту, которая льётся на человека с экранов телевидения и кинотеатров, со страниц газет и журналов, со сцен эстрады. И верно определил главный символ нынешней поп-„культуры”.Мы это слово ни образ здесь воспроизводить не будем. В конце-концов уровень культуры посетителей этого блога на многие порядки выше уровня какого-нибудь датского государственного музея. Достаточно сказать, что само название „поп-культура” – оно… верное, но слишком мягко сказанное. Это уже не поп…А вообще – спасибо парню. Он даёт надежду, что на Западе ещё не вся молодёжь окончательно отпедерастилась.

Источник: ss69100.livejournal.com