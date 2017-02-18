Почему с мамами спокойнее, а с папами — интереснее
19:39. 18 февраля 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал: brahman
То, что мамы и папы совершенно по-разному воспринимают процесс воспитания своих чад, — факт. И если первых мы любим за то, что они просто рождены для этого, то вторых — за смекалку и отличное чувство юмора.
Родители играют с ребенком
Пора позавтракать
Время искупаться
Совместный сон
Когда кто-то из родителей остается ненадолго один
Костюм для ребенка на детский утренник
Родители выбирают ребенку коляску
Сходили с сыном в зоопарк
Отдохнули в парке развлечений
Купили первый велосипед
Решили вместе что-нибудь приготовить
Придумали новую игру
Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию
(с)
Родители играют с ребенком
Пора позавтракать
Время искупаться
Совместный сон
Когда кто-то из родителей остается ненадолго один
Костюм для ребенка на детский утренник
Родители выбирают ребенку коляску
Сходили с сыном в зоопарк
Отдохнули в парке развлечений
Купили первый велосипед
Решили вместе что-нибудь приготовить
Придумали новую игру
Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию
(с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Трогательно.