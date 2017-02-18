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Почему с мамами спокойнее, а с папами — интереснее

19:39. 18 февраля 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:
То, что мамы и папы совершенно по-разному воспринимают процесс воспитания своих чад, — факт. И если первых мы любим за то, что они просто рождены для этого, то вторых — за смекалку и отличное чувство юмора.

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Родители играют с ребенком
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Пора позавтракать


Время искупаться


Совместный сон


Когда кто-то из родителей остается ненадолго один


Костюм для ребенка на детский утренник


Родители выбирают ребенку коляску


Сходили с сыном в зоопарк


Отдохнули в парке развлечений


Купили первый велосипед


Решили вместе что-нибудь приготовить


Придумали новую игру


Родители помогают дочке готовиться к первому свиданию

(с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: дети, семья, юмор
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