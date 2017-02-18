Первый стих В.Высоцкого был посвящен И.В.Сталину

Первое стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им в 1953 году, посвящено было И.В. Сталину

Вокруг имени знаменитого по­эта В. Высоцкого ходило много слухов и легенд, потому что зри­телям и слушателям было труд­но поверить, что сам он никогда не воевал, не летал в космос, не был шахтером, не сидел в тюрь­ме, – ведь все, о чем бы он ни пел, было так убедительно, как будто автор все это пережил сам.Великую Отечественную войну Вы­соцкий пережил еще ребенком в возрасте 3-6 лет и много запомнил о событиях это­го времени из рассказов отца и его дру­зей. Для него война и вдохновитель По­беды в ней Сталин – это время, которое ярче всего проявляет характер советско­го народа и руководящую волю его вождя.Как только ушел Сталин из жизни, Вы­соцкий написал песню о нем. Создал ее своим сердцем, всей своей совестью. Так родилось стихотворение «Моя клятва»:Только 8 марта 1953 года восьми­классник Володя Высоцкий, пройдя мимо гроба с телом покойного И.В. Сталина, вернулся домой и написал стихотворе­ние «Моя клятва». Сохранилось оно бла­годаря тому, что мама Володи Нина Мак­симовна напечатала его в стенгазете учреждения, где она работала.Через много лет вспоминал друг Вы­соцкого В. Акимов:«Особой доблестью среди ребят считалось пройти в Колонный зал. Мы с Володей были дважды – через все оце­пления, где прося, где хитря; по крышам, по чердакам, пожарным лестницам; чу­жим квартирам, выходившим чёрными ходами на другие улицы или в проходные дворы; под грузовиками; под животами лошадей; опять вверх-вниз, выкручива­ясь из разнообразнейших неприятно­стей, пробирались, пробирались, проле­зали, пробегали, ныряли, прыгали, про­ползали. Так и попрощались с вождём».Стихотворение впервые опубликовано в 1-м томе пятитомного собрания сочинений Высоцкого (Тула, 1993 г.). Оно состоит из семи строф, причём публикатор С.Жильцов указывает, что текст печатается по авторизованной машинописи.Более никакой информации Жильцов не даёт, а жаль. Известно ведь, что тексты свои Высоцкий практически никогда не перепечатывал даже в зрелые годы, не говоря уже о стихах, написанных в школе. То, что "Моя клятва" оказалась напечатанной, может, на мой взгляд, свидетельствовать только об одном, – стихотворение предназначалось для публикации. Разумеется, может оказаться, что оно вышло всего лишь в школьной стенной газете, но нельзя исключить и публикацию в периодической печати (в те дни подобных стихов печаталось очень много в самых разных изданиях).При жизни о Высоцком (он умер в 1980 году) писали мало, но теперь крити­ки вспоминают: «Когда он пел или играл, всегда казалось, что идет какой-то бой. В этом голосе можно было расслышать лязг металла, скрежет тормозов, торже­ственный трубный звук и предсмертный стон – все в этом бою звучит вокруг чело­века и внутри его. Эта сверхнапряженная, непрекращающаяся работа над собой и была главной тайной Высоцкого».За 20 лет одних только песен Высоц­кий написал более шестисот. В одной из них есть пророческие слова:Страдание за людей, так же, как когда- то за вождя Сталина, было главным в его творчестве. Именно страданием и напол­нено раннее, очень личное стихотворе­ние Высоцкого «Моя клятва».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com