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Новейшее российское противотанковое оружие от которого не существует защиты

17:57. 18 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ПТРК "Корнет" является дальнейшим развитием систем своего семейства и отличается некоторыми техническими особенностями, а также связанными с ними характеристиками. За счет ряда нововведений удалось повысить дальность стрельбы и параметры поражения цели, а также ввести некоторые новые режимы работы. В результате новые ракеты обеспечивают атаку объектов противника с расстояния до 10 км. Новая боевая часть ракет позволят пробивать до 1300 мм брони за динамической защитой. Также появились некоторые новые возможности. Ракета 9М133М-2 предназначается для поражения бронетехники различных типов. Она оснащается тандемной кумулятивной боевой частью, при помощи которой способна пробивать до 1100-1300 мм брони, закрытой динамической защитой. Твердотопливный двигатель разгоняет такую ракету до скорости 310 м/с. Допускается атака целей в диапазоне дальности от 150 до 8000 м. Ракета 9М133ФМ-3 комплектуется фугасной боевой частью с зарядом 7 кг тротила. Фугасная ракета немного тяжелее двух других изделий, ее вес с ТПК составляет 33 кг. Такое увеличение массы позволило поднять дальность стрельбы. При помощи ракеты 9М133ФМ-3 можно поражать цели на дальности до 10 км. Как и 9М133ФМ-2, эта ракета предназначена для разрушения укреплений и уничтожения живой силы противника.

Метки: Вооружённые силы России, Корнет, ПТРК, ракета
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