Ломехуза – «иждивенец» муравьев

Ломехуза – жук небольшого размера, примерно в 3 раза меньше рыжего лесного муравья. Отличительной особенностью ломехуз является то, что они заползают в муравейники и живут среди муравьев.

Как ни странно, но муравьи такому поведению совершенно не препятствуют, более того они начинают кормить ломехузу, поскольку она одурманивает их наркотическим веществом. К тому же ломехуза умеет просить еду, как муравьи, она постукает усиками по голове.

Заражение муравейников происходит на дорогах между соседними муравейниками. Муравьи транспортируют «жуков-драгдилеров» на своих брюшках, когда уходят из муравейников и создают собственные семьи.

Размножение ломехуз

Процесс развития потомство у ломехуз такой же, как у муравьев: от яйца до взрослой особи. Самка ломехузы приносит 100-200 яиц. Она откладывает их рядом с муравьиными яйцами, по внешнему виду они абсолютно идентичны.

Ломехузы — незваные гости муравьев.

У личинок ломехуз имеется одно отличие от личинок муравьев – их брюшки вогнуты. Уже на стадии личинки ломехуза способна выделять наркотическое вещество и просить еду, поэтому муравьи даже распознав чужака, продолжают о нем заботиться.

Ломехузы и их гостеприимные хозяева муравьи

Взрослые особи также живут в муравейниках. Ломехуза не покидает гнездо, пока муравейник способен ее прокормить, таким образом, она поедает большую часть запасов.

Ломехуза является близким сородичем непоседливых жуков. Она научилась наилучшим образом приспосабливаться к гостеприимству хозяев. Ломехуза имеет небольшие размеры – в длину достигают 5-6 миллиметров. Окрас у нее рыжевато-бурый. Крылья короткие и блестящие.

Ломехуза и муравей.

Ломехузы, как и муравьи, задирают брюшко и быстро бегают, подражая хозяевам. Когда жучок встречает муравья, он ударяет его по голове своими усиками, и даже если муравей торопится, он задерживается, и кормит ломехузу, отрыгивая пищу из своего зоба.

Ломехузы нигде помимо муравейников не живут. Когда ученые стали наблюдать за муравьями в искусственных муравейниках со стеклянными стенками, их поразили взаимоотношения муравьев и ломехуз. Натуралисты заметили, как муравьи по очереди подбегают к жучку, щекочут его желтые щетинки по бокам тела, а затем с жадностью слизывают капли жидкости, которые стекают по этим щетинкам. Иногда муравьи целой толпой окружают жучков, при этом отталкивают друг друга и пытаются напиться дурманящей жидкости. Муравьи не могут себя контролировать и устоять перед этим веществом.

Ломехузы не просто подселяются к муравьям, но еще и размножаются там.

Наблюдатели заметили, что личинки ломехуз высасывают яйца муравьев и поедают их личинок, взрослые особи тоже могут поедать личинок, а муравьи спокойно наблюдают за таким грабежом. Но прожорливым ломехузам всё мало, и муравьи добродушно подкармливают их из собственного рта.

Муравьи настолько усердно заботятся о личинках ломехуз, что своим чрезмерным усилием убивают многих из них. Таким образом, они не подозревая спасают свой муравейник. Муравьи постоянно переносят своих куколок в более подходящие по влажности и температуре места. У муравьиных куколок кокон плотный, поэтому они спокойно переносят подобную транспортировку. Но ломехузы оплетают себя тонкой паутинной пряжей, она настолько нежная, что легко рвется в челюстях муравьев, при этом погибает большое количество куколок. Благодаря этому ломехуз в муравейнике не слишком много, хотя могло быть бесчисленное количество.

Если в муравейнике слишком много ломехуз, а муравьи продолжают их кормить, забывая о долге перед муравейником, их собственные личинки начинают голодать. А для того, чтобы из личинок муравьев получились самки, их необходимо усиленно кормить. В результате из личинок образуются полурабочие-полусамки. Подобные царицы в рабочем одеянии не способны добывать пропитание, кроме того они не справляются с функцией продолжения рода. В результате муравейник, гости которого злоупотребили гостеприимством хозяев, вымирает.

Экссудат – муравьиный наркотик

Личинки ломехуз поедают муравьиное потомство.

Желтые щетинки ломехуз называются трихомами. Они располагаются по бокам первых сегментов брюшка. У многих насекомых, которые живут в муравейниках, имеются подобные трихомы, они находятся в различных частях тела. Например, у жучка-белоглазика, который селится в гнездах луговых рыжих муравьев, трихомы находятся на надкрыльях. А у некоторых жуков они располагаются на усиках.

Под трихомами находятся кожные железы, которые вырабатывают ароматическую жидкость, называемую экссудат. Это вещество по химическому происхождению близко к эфирам. За экссудатом охотятся муравьи.

Васман говорил о том, что у муравьев пристрастие к экссудату такое же сильное, как зависимость человека от алкоголя и курения. И муравьи, также как и люди гибнут при чрезмерном увлечении этими вредными веществами.

Но некоторые современные ученые считают, что из экссудатов муравьи получают не «дурманящий эффект», а витамины или прочие вещества, необходимые для развития.

http://animalreader.ru/lomehuza-izhdivenets-muravev.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru